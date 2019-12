Libanonský premiér Saad Harírí. FOTO - wikimedia commons

Nechtěný Harírí

V noci pokračovaly protesty v libanonském Bejrútu. Demonstranti protestovali proti rozhodnutí Samíra Chatíba, který po jednání s náboženskými vůdci odmítl usilovat o post ministerského předsedy a navrhl do premiérského křesla opět Saada Harírího. To demonstranti odmítli.

»Chceme nezávislého šéfa vlády,« citovala agentura AP jednu z protestujících Lajál Sibláníovou. Ta zkritizovala i roli náboženských vůdců při jmenování nového premiéra. »Předseda vlády by tu měl být pro všechny. To bychom si měli uvědomit a rovněž i to, že by do toho neměly zasahovat náboženské autority,« dodala.

Bezpečnostní složky zabránily demonstrantům v pochodu k Harírího úřadu, zablokovaly ulice a střetly se s některými protestujícími.

Podle libanonského pravidla o sdílení moci mezi zástupci všech společenských skupin musí vládu vést sunnita. Prezidentem je podle tohoto pořádku křesťan a v čele parlamentu stojí šíita.

Devětačtyřicetiletý Saad Harírí je synem zavražděného premiéra Rafíka Harírího. Vládu vedl v letech 2009 až 2011 a pak znovu od roku 2016. Z funkce odstoupil na konci října po bouřlivých protestech. Úřaduje dál do jmenování nového premiéra.

Libanon se nyní potýká s nejhorší hospodářskou krizí od občanské války v letech 1975-1990 a patří k nejzadluženějším státům na světě. Země, jejíž ekonomika se opírá zejména o turismus a stavitelství, trpí také v důsledku nedostatku zahraničních investic.

(čtk)