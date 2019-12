Ilustrační FOTO - Pixabay

České občanství nedostane každý

Přísnější podmínky pro získání občanství zavádí mimo jiné novela zákona o státním občanství, kterou schválila vláda.

Zákon si také klade za cíl zařadit Slováky, kteří měli po rozpadu Československa při rozhodování o nabytí občanství zvláštní postavení, na úroveň občanů ostatních zemí Evropské unie. Novela by měla začít platit v polovině příštího roku. Návrh nyní projedná Sněmovna.

Žadatel by měl podle zákona nově prokázat například přestupkovou bezúhonnost, veškeré finanční prostředky, které slouží k zajištění jeho životních potřeb v Česku, ale i délku a průběh studia v českém jazyce, jehož absolvování umožňuje výjimku z požadavku na zkoušku z českého jazyka a českých reálií. Osoby od 18 do 21 let budou moci státního občanství nabýt ve zjednodušeném režimu, nově ale nebudou mít na občanství právní nárok. Novela také upravuje podmínky, kdy dítě nabývá českého občanství, ať už osvojením, nebo určením otcovství.

Zákon také nově vylučuje soudní přezkum v případě, kdy byla žádost o občanství zamítnuta z důvodu ohrožení bezpečnosti státu.

