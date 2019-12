Prověří nás Italové a Rakušané

Čeští fotbaloví reprezentanti nastoupí před mistrovstvím Evropy v přípravném zápasu v Itálii (4. června) a v generálce se doma utkají s dalším účastníkem Eura 2020 Rakouskem (7. června). Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého budou během šampionátu bydlet v Edinburghu.

Češi vstoupí do ME 15. června v Glasgow soubojem s vítězem play off Ligy národů C, jímž bude Skotsko, Norsko, Srbsko, nebo Izrael. Na stejném místě se 19. června střetnou s Chorvatskem a základní skupinu D uzavřou na londýnském stadionu Wembley 23. června proti domácí Anglii.

Národní tým se sejde 30. května v Praze a o den později odletí na tréninkový kemp do Itálie. Tam vyzve domácí čtyřnásobné světové šampiony, kteří v kvalifikační skupině vyhráli všech deset zápasů. Do Česka se reprezentace vrátí 6. června a den nato nastoupí proti Rakousku pravděpodobně v Praze. »Oba jsou to výborní soupeři. Přesně takoví, kteří nás čekají na Euru. Jsem spokojený a věřím, že nás tyto týmy prověří,« řekl kouč Šilhavý.

Reprezentace naposledy Italy potkala v kvalifikaci o postup na mistrovství světa 2014. V Turíně prohrála 1:2, předtím doma remizovala 0:0. Češi »Azzurri« neporazili od přípravy v roce 2002 (1:0). Národní mužstvo poslední přípravný duel s Rakouskem před pěti lety v Olomouci prohrálo 1:2, v kvalifikaci Eura 2004 pak soupeře porazilo 4:0 v Praze a 3:2 ve Vídni.

Zatím není jisté, kde se zápas s Itálií uskuteční. Tréninkový kemp však bude na severu země blízko Alp. »Sami to nevíme. Intenzivně spolupracujeme s italskou stranou a hledáme vhodné místo pro přípravný kemp a hledáme i variantu stadionu, na kterém utkání s Itálií odehrajeme. Budeme se to snažit vyřešit co nejrychleji,« uvedl předseda Fotbalové asociace ČR Martin Malík, podle něhož zatím nejsou domluveni ani dva soupeři pro březnový reprezentační termín.

O červnový zápas s českým týmem podle něho stálo hodně zemí. »Zájem o nás byl překvapivě vysoký nejen ze strany Itálie, ale i dalších velkých asociací. Třeba Španělé měli zájem. Tak jsme tentokrát byli v situaci, kdy trenér s jeho týmem si probírali, který soupeř by nám vyhovoval co nejvíce,« dodal Malík.

Češi nebudou během šampionátu ubytovaní v Glasgow, protože si ho zarezervovalo skotské národní mužstvo jako případný pořadatel Eura. Ve hře bylo i další skotské město Sterling, ale přednost dostal Edinburgh.

»Tím, že jsem ve Skotsku nějakou dobu působil, tak to tam dobře znám. Edinburgh je necelou hodinu cesty po dálnici do Glasgow. Využijeme hotel Courtyard Edinburgh West přímo vedle tréninkového centra. Nemusíme na trénink jezdit autobusem, hráči si vezmou věci do ruky a za dvě minuty jsme na hřišti,« řekl manažer reprezentace Libor Sionko.

»Ve sportovním středisku Oriam jsou veškeré vymoženosti přes umělou trávu pod zastřešením, po fitness a regenerační věci. Pro nás ideální varianta,« dodal bývalý hráč Glasgow Rangers.

