Střep, Okurka či Přilba? Nový Londýn

Londýn 21. století? To samozřejmě s Londýnem století 20., natožpak 19. je úplně jiné město. Zkrátka jiná doba, jiný svět. Takže kdo byl v Londýně naposledy někdy před 21 lety (jako až do letoška i já), dnes by ho už nepoznal…

Jistě, stojí tu pořád opěrné body metropole nad Temží – legendární westminsterská »Budova parlamentu«, Big Ben, Buckinghamský palác, Tower i se stejnojmenným mostem, pořád si můžete v Hyde Parku zanadávat na poměry či zajít na tenis ve Wimbledonu, na fotbal do Wembley a do divadla v Covent Garden, ale počínaje Londýnským okem (od 1999) se panoramata hlavně kolem Temže začala měnit k nepoznání. Moderní Londýn, Londýn nového milénia, to už dávno není jen finanční čtvrť Canary Wharf nebo Most milénia pro pěší v samém centru (vedoucí od Katedrály sv. Pavla ke galerii Tate Modern), toho centra, které se táhne od Toweru po Westminster. Nedaleko od Toweru vyrostly z obou stran Temže mrakodrapy, které se skutečně v nejednom případě dotýkají nebes…

Střep

Nejvíc to ovšem platí o Střepu (skla), v originále Shard of Glass, Shard London Bridge či London Bridge Tower, jehož přesnou lokaci nedaleko moderní nové radnice britského hlavního města určují právě už originální názvy. Jde o 310 metrů vysokou, momentálně čtvrtou nejvyšší budovu Evropy italského architekta Renza Piana za 450 milionů liber (přibližně 13,5 miliardy Kč). Neděste se, platili to Katařané, kteří tu vlastní 95 % všeho. Budovu postavili v letech 2009-12 (takže vlastně div ne v rekordním čase) a vyhověli jí všem. Od podlahy do 28. patra najdete kanceláře, od 29. do 33. patra restaurace, od 34. do 52. patra hotel, od 53. do 67. patra byty a od 68. do 72. patra vyhlídková poschodí pro turisty, částečně dokonce polootevřená, takže by se dalo mluvit i o terase v nebi.

Střep u Toweru, nebo Londýnské oko u Westminsteru ale nejsou jedinými prostory, odkud se dá koukat na Londýn z ptačí perspektivy.

Olympijský park

Tak třeba v olympijském parku v průmyslové oblasti Stratford ve východním Londýně čili East Endu (mimochodem i za ne zcela jasného počasí dobře viditelné právě ze Střepu) vyrostla před letní olympiádou 2012 nejen olympijská vesnička, ale také nové či rekonstruované, revitalizované dominanty/sportoviště, které teď závidí Angličanům celý svět. A spolu s nimi také 115 metrů vysoká nová vyhlídková věž Arcelor Mittal Orbit s nejdelší a místy snad i nejprudší uzavřenou skluzavkou na planetě.

Jednou z dominant parku je také Centrum vodních sportů, na olympijském stadionu pro 80 000 diváků fotbal hrají od sezony 2016/17 populární West Ham United.

Okurka

Perlou nového Londýna je ale bezpochyby taková neobyčejná Okurka (Gherkin), nebo také Swiss Re Tower, Swiss Re Building či Swiss Re Centre – což jsou názvy, které odkazují na bývalého vlastníka budovy z hlavy snad nejslavnějšího z architektů Londýna nového milénia, domácího borce Normana Fostera (jemuž právě na Okurce pomáhal Ken Shuttleworth). Obchodní budova stojí na místě původní Baltické burzy, jíž původně vážně poškodila v roce 1992 Irská republikánská armáda. Asi bychom se rouhali, kdybychom napsali, že IRA dobře udělala, ale je fakt, že díky ní má londýnská City od roku 2004 skutečně novou 40patrovou energeticky úspornou perlu, sic někomu víc než okurku připomínající spíš šišku. Další takovou šišatou perlou od Fostera (který vytvořil i originální stanici metra Canary Wharf) je právě nová radnice City Hall ze skla a oceli vedle Tower Bridge (stojící zde od roku 2002), která leckomu připomíná vejce, jinému pak motocyklovou přilbu. Ať tak či tak, Londýn nejen architektonicky a energeticky ožil. Je studnicí nápadů a odrazem probíhajícího 21. století. A to je jedině dobře!

Roman JANOUCH

FOTO - autor