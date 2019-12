Zajímavost

Přítel, který ví, co pro mne znamená Milan Kundera, mne v úterý 3. prosince časně ráno upozornil, ať se podívám do Práva, které na první straně a pak ještě na půldruhé stránce uvnitř píše o tom, že Milanu Kunderovi bylo obnoveno české občanství. Byl bych se rád dověděl víc, a protože jsem mohl z domu až před obědem, sledoval jsem hlavní zprávy na Dvojce ČRo, v ČT2 i na jejím teletextu a nahlížel jsem na novinky Seznamu.cz – a nic. Na teletextu ČT, kde se zpravodajství z domova věnovalo honu na premiéra a literární událost důležitou pro českou kulturu nezaznamenalo ani mezi méně významnými krátkými zprávami, jsem konečně zprávu objevil. Redakce teletextu ji nepotlačila, »jen« ji zastrčila do rubriky Zajímavosti, a to mezi smutnou zprávu o tom, že podvodník vylákal na seniorce 1,6 milionu, a radostnou zprávu, že čtenářská gramotnost žáků neklesla.

Nic nového pod sluncem u nás. Když byl Jaroslav Seifert poctěn Nobelovou cenou, všecka média dlouho mlčela a na Ústředním výboru KSČ řešili, jak to obyvatelstvu sdělit. A tu básník (a z dopuštění ÚV KSČ ředitel nakladatelství Československý spisovatel, tedy i oficiální osobnost) Jan Pilař, který si s národním umělcem Seifertem tykal a na jeho pozvání ho navštěvoval, koupil velkou kytici a do Břevnova zajel básníkovi poblahopřát; postavil soudobou domácí moc před hotovou věc.

Když nyní konečně Česko uznalo, že světem nad jiné uznávaný básník si zaslouží omluvu za zbavení občanství a jeho občanství oficiálně obnovilo, média kromě nezávislého Práva ve svém hlavním zpravodajství mlčela, alibisticky odsunula zprávu mezi Zajímavosti. A nenašel se žádný dnes oficiálně dekorovaný spisovatel, který by zašel do rozhlasu a televize a událost přivítal. (To tak, domácí uchazečky a uchazeči o slávu ve světě přece nechtějí ani slyšet o kolegovi, který je zahanbující mírou úrovně jejich upachtěného usilování.) Což je krásný doklad toho, jak literatura pro tuto »lepší společnost« (řečeno citátem z názvu pozoruhodné knížky Josefa Škvoreckého) nic neznamená a že autor, který má obrovskou čtenářskou obec nejen ve světě, ale pořád i u nás, je snad pro ni přijatelný jen jako jakási zajímavost, kuriozita.

Až jsem tyto řádky dopsal, kamarádka, posluchačka ČT1, mě pokárala, že ČT křivdím, že události ČT1 věnovala pěknou pozornost a že tam o ní zasvěceně pohovořil Petr Drulák. Jak by mohla nedat slovo českému velvyslanci ve Francii, byť už končícímu.

Milan BLAHYNKA