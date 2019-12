Nestydím se!

Párkrát do roka vyrážím na malou brigádu do světa filmu. Jako komparz se člověk dostane do zajímavého prostředí a často k ještě zajímavějším hercům. A nakonec ani odměna není k zahození.

Nyní se u nás točí dánský film podle skutečných událostí, který představuje pro Dány velmi bolavé místo v historii. Jde o smutný příběh, který se stal během osvobozování a bombardování Kodaně, kdy byla omylem zničena i dívčí škola. Při této nešťastné události mělo zemřít 123 civilistů, z nichž 87 byly školačky.

My jsme měli s partou asi 35 lidí točit scénu zoufalých rodičů, kteří běží ulicí k hořící škole. Abychom byli správně motivováni, přišla za námi slečna produkční a barvitě popisovala celý příběh. Na závěr si ale neodpustila zajímavé tvrzení: »Zkuste si představit, jak ti lidé tenkrát žili, jak se snažili existovat v tak pochmurné době. Jak se báli a styděli. I my se dneska stydíme třeba za mnichovskou dohodu a odsun Němců.«

Jako fakt? Když jsem toto uslyšela, zvedla jsem se. To je myšlení dneška? Máme nejen překrucovat dějiny, ale máme se za ně i stydět? Proč? Protože když se někdo stydí, znamená to, že cítí vinu a bude ji chtít napravit?

A tak jsem se na celý stan ozvala: »Já se za odsun Němců nestydím. Bylo to rozhodnutí z vnějšku a proběhlo tak, jak proběhlo, a to vcelku klidně. Byli jsme za to tehdy mocnostmi pochváleni. Navíc je to problém starý několik generací. Za co se já mám stydět?« Lidé ve stanu zabručeli v souhlas a slečna produkční se raději vypařila a už se víckrát v mé blízkosti neukázala.

I tak mi ale její slova vrtají dodnes v hlavě. Jak na to, proboha, přišla? Kdo a kdy jí takovou myšlenku vsunul do hlavy a kolik lidí to dnes vidí stejně?

To je to obrovské nebezpečí, které je plíživé, nenápadné, ale může vyústit ve velký problém. Způsobuje ho podle mého neznalost dějin, neschopnost myslet v souvislostech a nechávání se ovlivňovat zájmovými skupinami ve virtuálním světě sociálních sítí. Tam se totiž stále více rozvíjí nešvar formování skupinek lidí pod jednou myšlenkou, kteří se navzájem utvrzují o své pravdě, byť by tato nosná myšlenka byla s prominutím sebevětší hovadina.

Otázkou vždy ale spíše je, kdo za tím stojí. Takové myšlenky nevznikají samy, ale někdo je musí vyplodit a vyprovodit s řádnou pompou do světa, kde si pak žijí vlastním životem. Já jen doufám, že stále ještě existuje dostatek těch lidí, kteří se nenechávají podobnými zhovadilými myšlenkami strhnout a raději než veřejné mínění používají svůj vlastní mozek. Držme si palce…

