Ilustrační FOTO - Pixabay

Plaga chce snížit byrokracii ve školách

Ministerstvo školství chystá příští rok dvě novely zákonů. Úprava školského zákona by měla vést ke snížení administrativy ve školách či krajových rozdílů ve fungování poraden, změna vysokoškolského zákona má posílit internacionalizaci vysokých škol nebo podpořit studia lidí se zdravotním postižením.

V legislativním plánu na rok 2020 s tím počítá vláda. Obě novely by ministerstvo podle plánu mělo předložit vládě v březnu. Zatímco změny ve vysokoškolském zákoně by v případě schválení mohly platit od září, účinnost úprav ve školském zákoně předpokládá vláda od začátku roku 2021. »Je nutné počkat, co slibované novely přinesou, ale předpokládám, že žádná převratná změna nám nebude na stůl položena. Pravděpodobně se bude skutečně jednat jen o kosmetické změny zákona,« reagoval pro náš list člen sněmovního školského výboru Ivo Pojezný (KSČM).

Člen sněmovního školského výboru Ivo Pojezný (KSČM).

Uvedl, že novela školského zákona by se podle dřívějších informací ministra školství Roberta Plagy (ANO) měla týkat například úprav pravidel inkluze. Ministerstvo by chtělo sjednotit postup pedagogických poraden a zjednodušit administrativu kvůli podpůrným opatřením pro děti s handicapy. Jak Plaga uvedl, změny by se měly dotknout i asistentů pedagoga. Ministr by chtěl navrhnout, aby se jejich přidělení již nevázalo na žáka s postižením, ale aby asistenty měla škola. Počet těchto pracovníků by se pak mohl řídit její velikostí.

»Je evidentní, že inkluze finančně velmi citelně zatížila celý vzdělávací systém víc, než je zdrávo. Z předpokládané jedné miliardy bylo více než osm miliard korun! Předpokládám, že půjde jen o drobné vylepšení současného stavu. Stejně tak tomu bude u diagnostických zařízení. Cítím, stejně jako mnozí kolegové učitelé a zaměstnanci poraden či center, že po půli volebního období se toho příliš v této záležitosti neudělá. Hledají se ‚vnitřní rezervy‘ ve špatně nastaveném systému péče o handicapované děti a jednou z nich může být snížení počtu asistentů,« zdůraznil komunistický poslanec.

Pojezný: Z učitelů se stali úředníci

Novela by měla zavést také resortní informační systém k zefektivnění fungování úřadu a snížení administrativy. Měla by rovněž zrušit schvalování učebnic a umožnit školám, aby samy rozhodovaly o tom, jaké učební materiály a zda vůbec je budou používat. Vedle toho by nová úprava měla stanovit povinnost přenášet výsledky jednotné přijímací zkoušky na maturitní obory i do dalších kol přijímacího řízení, ve kterých se už jednotné zkoušky neopakují.

»Zjednodušení jakéhokoliv systému, nejen školského, vítáme a po léta upozorňujeme na byrokratickou náročnost všech změn, zvláště pak ve školské legislativě. Za posledních pár desetiletí se z učitelů stali více úředníci než pedagogičtí pracovníci a o ředitelích se raději ani nezmiňuji,« prohlásil Pojezný.

Novela předpokládá také zavedení bezplatné jazykové přípravy na češtinu pro žáky, kteří to potřebují k integraci do českého vzdělávacího systému. Školní výdaje, které platí stát, by měla rozšířit navíc o dopravu na vzdělávací akce. Toto opatření by podle ministerstva mohlo snížit neúčast žáků, kteří nyní na takové akce nejezdí z finančních důvodů. »Nelze tady asi paušalizovat, ale pokud se nemůže vzdělávání z důvodu finančních zúčastnit kdokoliv, pak je něco špatně. Sám jsem v praxi zažil, kdy velmi šikovní a pracovití sourozenci pro špatné finanční problémy rodičů občas jezdili načerno, někdy nepřišli vůbec, nebo šli pěšky více než deset kilometrů. Není vůbec jednoduché takový problém řešit a můžete za to někoho trestat?« položil otázku poslanec KSČM

Novela vysokoškolského zákona by měla být převážně technického charakteru. Měla by např. zjednodušit podmínky pro studium kvalitním doktorandům ze zahraničí. Zájemci z jejich řad by tak možná v budoucnu mohli studovat v ČR zadarmo, zatímco v současnosti musí za studium v naší zemi platit. Zástupci Rady vysokých škol ČR i České konference rektorů již dříve řekli, že by takovou změnu uvítali. O možnosti zpoplatnění studia v cizojazyčných programech by podle nich měla rozhodovat sama škola. Podle Pojezného vysoké školy samy nejlépe vědí, co udělat pro to, aby byly konkurenceschopné. Aby byly otevřené pro zahraniční studenty. Vždy je to však věcí priority a výše finančního zatížení.

(ku)