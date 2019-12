Ilustrační foto - wikimedia commons

Austrálie už nemocné žadatele o azyl neošetří

Nemocní žadatelé o azyl, kteří jsou zadržováni v Austrálií provozovaných detenčních táborech v ostrovních státech Nauru a Papua-Nová Guinea, od nynějška nesmí být evakuováni do Austrálie za účelem lékařského ošetření. Příslušný zákon, který evakuaci na doporučení lékaře umožňoval, byl v Austrálii v minulém týdnu zrušen. Kritici postup odsuzují s tím, že opatření ohrozí životy uprchlíků.

O zrušení zákona, který začátkem tohoto roku prosadili opoziční zákonodárci, dlouhodobě usilovala australská vláda. Nyní se jí ke zrušení zákona podařilo získat potřebnou podporu v Senátu poté, co právní úpravu podpořila nezávislá zákonodárkyně Jacqui Lambieová. Pro zrušení možnosti evakuace nemocných žadatelů o azyl hlasovalo 37 zákonodárců, 35 bylo proti.

Letos bylo do Austrálie na základě zákona podle australské vlády evakuováno sto třicet pět žadatelů o azyl. Premiér Scott Morrison již dříve řekl, že možnost evakuace nemocných migrantů představuje bezpečnostní riziko pro Austrálii. Vláda zároveň uvedla, že šlo o mezeru v zákoně, která by běžencům usnadnila cestu do Austrálie. Australský kontinent se dlouhodobě brání přílivu migrantů.

Satelitní snímek ostrova Nauru. FOTO - wikipedia commons

Přísněji od roku 2013

Australská vláda zpřísnila imigrační zákon v roce 2013. Ti, kteří se do země dostanou po moři, podle něj nemohou v Austrálii zůstat a jsou převáženi do záchytných táborů na ostrovech Papua-Nová Guinea nebo Nauru. Canberra svůj kontroverzní postup hájí s tím, že tento systém odrazuje migranty od cest do Austrálie, což snižuje ztráty na životech. Dále pak uvádí, že opatření je v zájmu bezpečnosti.

Psychické problémy z internace

Organizace pro lidská práva i OSN nicméně dlouhodobě upozorňují na špatné podmínky, v nichž jsou migranti v táborech na ostrovech drženi. Podle informací lékařů nemají tyto tábory adekvátní zdravotnická zařízení. Nyní v táborech na obou ostrovech podle humanitárních organizací žije asi 500 mužů a žen, z nichž mnozí po více než šestiletém zadržování trpí psychickými problémy.

(ava, čtk)