Robert Fico, předseda strany Směr-SD, po letech není volebním lídrem. Podle průzkumů by však strana měla z voleb vyjít jako vítěz, i když její preference klesly. FOTO - Haló noviny

Slovensko. Obvinění politiků ovlivní kampaň

Téma stíhání tří lídrů politických stran na Slovensku zasáhne do pokračující kampaně před únorovými parlamentními volbami. Konat se budou 29. února 2020. Hlavním motivem kampaně ale bude symbol změny. Řekl to politolog Pavol Baboš. Jde o první volební kampaň na Slovensku, během které policie stíhá dva někdejší vrcholné představitele země a také dalšího politika.

Policie minulý týden oznámila, že z daňového deliktu obvinila exprezidenta a šéfa druhé nejpopulárnější slovenské strany Za lidi Andreje Kisku. Bývalý premiér a předseda dlouhodobě nejoblíbenější strany Směr-sociální demokracie (Směr-SD) Robert Fico pak čelí stíhání za to, že se zastal nyní již bývalého poslance krajně pravicové strany Kotlebovci-Lidová strana Naše Slovensko (LSNS) Milana Mazureka, který byl odsouzen za protiromské výroky. Předsedu LSNS Mariana Kotlebu zase prokuratura obžalovala z extremistického deliktu.

»Stíhání politiků ovlivní kampaň tím, že nastolí téma nezávislosti policie. Všichni tři budou argumentovat tak, že policie byla vůči nim zneužita. Minimálně Kiska to už prohlásil,« řekl Baboš. Samotné obvinění podle Baboše ještě není důvodem, aby se zmínění politici stáhli z voleb. Dodal, že jejich strana, pokud se po volbách dostane do vlády, by ale měla zvážit, zda bude chtít obsadit funkce ministrů vnitra či spravedlnosti.

Neodhadnutý dopad na preference

Baboš zatím neodhadl případný dopad stávajících stíhání politiků na preference stran. »Když je volič rozhodnutý některou stranu volit, tak do značné míry akceptuje argumentaci politika,« řekl Baboš. Doplnil, že například LSNS nepoškodily dřívější obvinění představitelů strany ani odsouzení tehdejšího poslance Mazureka.

Předseda LSNS Kotleba by se měl na konci ledna 2020 postavit před soud v souvislosti s rozdáváním šeků na částku 1488 eur (zhruba 38 000 Kč) chudým rodinám. Číslice 14 a 88 podle prokuratury odkazují na rasistickou a nacistickou symboliku. Obvinění exprezidenta Kisky pak souvisí s financováním jeho kampaně před prezidentskými volbami v roce 2014 prostřednictvím Kiskovy rodinné firmy, ve které byl Kiska dříve jednatelem.

Hlavním motivem symbol změny

Podle Baboše bude hlavním motivem kampaně symbol změny. »To, že to bude hlavní téma, přiznal i Směr-SD,« řekl Baboš k postupu Ficovy strany, která vsadila na nové logo a na nové heslo: Zodpovědná změna. Volebním lídrem strany Směr-SD, která je u moci s výjimkou necelých dvou let nepřetržitě od roku 2006, poprvé není Fico, ale místopředseda strany a premiér Peter Pellegrini.

Kiska zase zmiňoval změnu v souvislosti s jeho neúspěšným návrhem na vytvoření širokého volebního bloku stran proti stávající koalici. »Všechny hlavní strany zjistily, že poptávka po změně tady je. Jednotlivé strany ukážou, jakou změnu si představují,« prohlásil Baboš.

Stávající tříčlenná koalice pod vedením Směru-SD by podle sondáží většinu ve sněmovně nezískala. Sestavování vlády by mohl ovlivnit vysoký počet až devíti stran, které mají šanci dostat se do sněmovny, a také odmítání povolební spolupráce s LSNS předáky vícero stran.

(ava, čtk)