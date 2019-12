Neobydlený White Island (Bílý ostrov). FOTO - wikimedia commons

Vědci: V jedné minutě se neděje nic, v příští vše

Pondělní erupce sopky na novozélandském ostrůvku White Island, která si vyžádala nejméně pět mrtvých, dvě desítky zraněných a více než 20 pohřešovaných, byla podle vyjádření vědců »v zásadě okamžitá«. Podle Brada Scotta z novozélandského výzkumného ústavu GNS Science bylo a je těžké předvídat, co se stane se sopkou, která je nyní uprostřed eruptivní epizody.

»Po neklidném období je vždy pravděpodobnost erupce - ale panuje kolem toho spousta nejistot,« upozornil Scott s tím, že vědci budou nadále bedlivě sledovat monitorované parametry vulkánu. »Při podobném typu erupce se v jedné minutě nic neděje a v příští se děje všechno,« řekl zpravodajskému serveru news.com.au. Neklidné období sopky na ostrůvku White Island měli podle něj vědci podchycené. Krátce před erupcí zvýšily úřady varování před sopečnou aktivitou na druhou úroveň. V té době pozorovali zvyšující se množství plynného oxidu siřičitého, který je klíčovým indikátorem stoupajícího magmatu v útrobách sopky.

Nikdo neví, kdy…

Vulkanolog Aucklandské univerzity Shane Cronin dodal, že náhlé, nečekané erupce sopek, jako je ta na White Islandu, se mohou stát kdykoli. »Magma je blízko povrchu, a horko a plyny z tohoto horka znamenají, že povrch a spodní voda vytvoří dynamický hydrotermální systém,« řekl. »Víme, že hydrotermální a takzvané freatické erupce mohou přijít náhle s jen malým varováním, anebo zcela bez varování, protože je pohání rozpínavost přehřáté vody měnící se na páru,« dodal.

Pohled od moře do kráteru sopky. FOTO - wikipedia commons

Rizika spojená s tímto typem erupcí zahrnují prudké vystřelování rozžhavených kamenů a popela, a vznik hurikánu podobných vírů mokrého popela a hrubých částic, které sálají ze sopouchu. »Mohou být smrtící v tom smyslu, že způsobí zranění při nárazu, popáleniny a dýchací problémy,« řekl Cronin. »Tyto erupce jsou krátké, ale jakmile začnou, existuje vysoká možnost dalších, obvykle slabších erupcí, jak se vyrovnává rovnováha sopečného systému.«

Bilance se horší

V úterý vzrostla bilance erupce sopky na šest mrtvých. Oznámila to policie, podle níž jeden z lidí hospitalizovaných s těžkými popáleninami podlehl svým zraněním. Osm osob se stále pohřešuje a podle úřadů jsou s největší pravděpodobností rovněž po smrti. Na ostrově hrozí další výbuch, pravděpodobnost je 50procentní, takže tam záchranáři zatím nemohou vstoupit. Při přeletech nad ostrůvkem ale nebyly zaregistrovány žádné známky života. Policie zahájila v souvislosti s úmrtím turistů na ostrově vyšetřování.

Lékař: Ne všichni popálení přežijí

Po katastrofě zůstává v nemocnicích 30 zraněných, z toho 26 má popáleniny na více než 30 procentech těla. »Ne všichni pacienti s popáleninami přežijí,« řekl podle deníku The Guardian lékař Pete Watson. »Většina utrpěla popáleniny na více než 30 procentech těla, mnozí mají problémy s dýcháním a poškozené plíce,« dodal Watson. Zranění jsou ve věku od 13 do 72 let a umístěni byli do nemocnic na Novém Zélandu, některé převezou do Austrálie.

V době erupce, která začala v pondělí kolem druhé hodiny odpoledne místního času (dvě hodiny ráno SEČ), bylo na neobydleném, ale turisty hojně navštěvovaném ostrůvku 47 lidí. Z toho 24 osob byli Australané, dále šlo o devět Američanů, pět Novozélanďanů, čtyři Němce, dva Číňany, dva občany Británie a Malajsijce. Těla pěti obětí, nalezená v pondělí, byla převezena do Aucklandu k soudní pitvě. První identifikovanou obětí se stal Hayden Marshall-Inman, který na ostrůvek ležící severně od pobřeží Nového Zélandu jezdil několik let jako turistický průvodce.

Drony na výzvědách

Policie se nyní z lodě asi kilometr od ostrůvku snaží zjistit situaci pomocí dronů. Práci jí ztěžuje i silný vítr. Policie kvůli úmrtím zahajuje vyšetřování. Podle AP mají úřady podezření, že mohla být porušena bezpečnostní opatření. Po pondělní katastrofě se objevily otázky, proč byli turisté na ostrov vpuštěni, když seizmologové minulý měsíc zvýšili v oblasti stupeň varování před erupcí.

Přistání na kráteru

Premiérka Jacinda Ardernová se v úterý setkala se záchranáři, kteří jako první dorazili v pondělí na White Island, a ocenila jejich »neuvěřitelnou statečnost«. Několik pilotů vrtulníků přistálo přímo na kráteru, aby pomohlo lidem postiženým erupcí, popsal médiím pilot John Funnell. Ten podle BBC pomáhal v pondělí s komunikací mezi piloty, kteří letěli na White Island. »Dva z nich na kráteru vystoupili z vrtulníku, aby pomohli přeživším, z nichž někteří byli těžce zranění,« popsal Funnell.

(ava, čtk)