Konec roku je za dveřmi

Přestože tento rok pomalu končí, práce neustává. K řešení je spousta věcí, které nelze odkládat. Hrnout před sebou problémy je nesmyslné. Mnohé z našich požadavků je splněno, další čekají na realizaci. Usilujeme o co největší potravinovou soběstačnost.

Pro KSČM to znamená prosazovat soustavnou podporu zemědělcům, chovatelům, pěstitelům i drobným zahrádkářům. Každý, kdo přispívá na náš společný stůl domácími produkty, je vítaným pomocníkem. Světové trhy zažívají výkyvy, což v potravinářství dopadá i na Českou republiku. Africký mor prasat zvýšil cenu vepřového masa i na pultech našich obchodů a to i u výrobků z něj. Doufejme, že u nás o tolik oblíbený řízek nepřijdeme. Ministerstvo zemědělství rozhodně hledá cesty, jak domácí produkci potravin ještě více podpořit. Je to jeden z významných bodů programu KSČM, který důrazně prosazuji.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM