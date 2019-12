Pán Bůh ho nechal na holičkách

Bude to už rok, co biskup Malý vstoupil opět do politiky. Oznámil totiž, že Miloš Zeman není v kondici a jeho stav se horší každým měsícem. Prý, podle Malého, ztrácí inteligenci a tají se to. A pak dodal na adresu Zemana, že žádný člověk není úplně zkažený a je v něm třeba vždy hledat něco dobrého. Tím nám ostatním sdělil, že prezident Zeman je, podle něho, člověk zlý. Proto se zřejmě začal angažovat v akcích Milionu chvilek, které organizují tři studenti religionistiky, čili teologové.

Je jedenáct měsíců poté. Zeman dál předstupuje týden co týden před kamery televize Barrandov. »Bůh volání po dobru« jedním ze svých nejbližších, tedy biskupem, nevyslyšel a »nepovolal Zemana pod soud nejvyšší«. Proto se biskup Malý rozhodl stát jedním z hlavních aktérů protibabišovské pravicové fronty zastřešované veřejně tzv. Milionem chvilek, jež míří nejen na premiéra, ale i na prezidenta, a podporovat její akce. Také jeho projev na první z nich na Václavském náměstí byl velmi sugestivní a sklidil nadšení mezi těmi, kteří si tímto způsobem chtějí vynutit společenské změny a změnit výsledky voleb. Tedy stoupenců poražených stran, které se nesmířily se svou volební porážkou. Svým postojem napomáhal a dále napomáhá k eskalaci napětí ve společnosti a naznačuje, z »kterého směru přicházejí« ti, kteří střechově organizují »protesty«.

Útoků na prezidenta Zemana je víc. I rány proti němu mohou být a někdy jsou i podpásové. Jedním z prvních, který ho vedl »přes zdraví«, byl tedy biskup Malý. Měl mu zřejmě v tom vypomáhat Bůh. Jenže ten nevypomohl, a tak se nezbývá zeptat, zda pan biskup je člověk na svém místě, když jeho šéf ho nechává na holičkách, a on, tedy Václav Malý, se musí zapojit do akce sám na straně samozvaných lídrů Milionu chvilek, anebo že nejsou tak samozvaní a pověřil je někdo jiný. Jen Bůh to zřejmě nebude.

Milan ŠPÁS