Je doba nejen bourání pomníků...

Je divná doba, doba bourání pomníků a stavění jiných. Pod heslem smíření a odideologizace společnosti. Vlastně platí jen to druhé. Bourá či ničí se dál to, co dříve bylo pokládáno skoro za axiom, a znovu z trosek se vyzvedává to, co národ nenáviděl v minulosti a myslel, tedy naši předci, že už nikdy nevstane z popela. Na jedné straně snaha odstranit sochu maršála Koněva pod lživými záminkami, poškozování pomníků sovětských osvoboditelů, umisťování desek na domy, kde se narodili ti, které národ již dávno odsoudil (např. prezidenta Háchy v Trhových Svinech), odstraňování památníků a desek na hrdiny odboje, včetně devastace památníku posledním zabitým a zavražděným bojovníkům ještě z 9. května v Praze na Barrandově, na druhé znovuosazení jedné pražské fontány sochou císaře Františka, jenž byl znám svým negativním vztahem k Čechům a všemu, co znamenalo pokrok, snaha po obnovení nejen pomníku Radeckého, ale i Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí, či třeba obnova nacistického kamenného »železného kříže« spolkem Jizeran u rozhledny Štěpánka. Prý tam jde o akt smíření, protože padlí sudetoněmečtí, a tedy nacističtí vojáci přece nechtěli bojovat a museli se navléci do uniforem. To jsme se v těchto dnech dozvěděli ze Seznamu. Pak šli do Polska, kde srovnávali se zemí Varšavu, na západní frontu, kde obsazovali neutrální Nizozemí, Francii s Belgií, a možná byli i v Oradouru, aby po dalších vítězných akcích spěchali dobýt Moskvu, Leningrad, a tam si vylámali zuby u Stalingradu. Nemohu za to, ale kříž u rozhledny Štěpánka - na němž chybí jen svastika, již kdosi dávno odstranil - vévodící zdejšímu prostoru, není pro mne symbolem smíření. Zvláště, když se tak smiřujeme s nacistickými hordami a odstraňujeme či ničíme pomníky těch, kteří se hlavně zasloužili o naše osvobození.

Obnovu kamenného »železného kříže« od rozhledny Štěpánka nikdo nepovolil, ale je tady. Odstraňovat ho nebude nikdo. Stejně jako památníky na odsun z řady míst, kde byly »někým« postaveny a nesmějí se zbořit, protože to by byl zásah do práv zřizovatelů či přímo pošlapání vzpomínky na mrtvé, kteří prý nechtěli zemřít a museli jít bojovat anebo je »jen« »vyhnali« po konci třetí říše z jejich domovů. Ano, těch, kteří před tím křičeli »Heim ins Reich«. Na brněnském a mariánskolázeňském pohřebišti se s pietou udržují hroby nacistických vojáků, včetně těch ze zbraní SS, a aby nikdo nevěděl, kdo pod křížem leží, je tu jen napsáno »grenadier«.

V Praze před časem naproti tomu byly poškozeny desky na pomnících padlých rudoarmějců při osvobozovací květnové akci, v Brně pak byla odsoustruhována hvězda, symbol příchodu těch, kteří kolem pomníku leží. Vše se smí. Zkuste se proti tomu postavit. Jste buď nedemokrat, »stoupenec Zemana«, či »zarytý bolševik«. Nedivte se, že se bojím o budoucnost, protože když už nyní se glorifikují ti, kteří našemu národu ublížili, kteří nás chtěli odnárodnit či vyhladit, a naopak ti, co nám přinesli svobodu, jsou pomlouváni a jejich pomníky odstraňovány či ničeny, pak musím dát za pravdu prezidentu Benešovi, když varoval těsně po válce před takovým stavem. A stačilo k tomu třicet let.

I to je odkaz Václava Havla, který svou omluvou za odsun prezidentu Weiszäckerovi s tím začal. Synovi muže, jenž byl jedním z hlavních organizátorů Mnichova.

Jaroslav KOJZAR