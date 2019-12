Pomník válečným zločincům vlasovcům je politická objednávka?!

Starosta Pavel Novotný z obce Řeporyje je prostě pozér, hulvát a člověk, který ze sebe, nebo spíš pod sebe, bůhvíco všechno natrousí. Jako starosta prý doopravdy odvádí slušnou práci, což ale neznamená, že to stojí na starostovi, prostě v obci nehospodaří sám. Jako osoba veřejná je povinen zastávat úřad důstojně! Bohužel je vzorem pro společnost a rozbíjí morální standardy či panující hodnoty. To znamená, že je krajně neodpovědným a nebezpečným pro společnost. Jeho ubohé poz(s)érství je jen hloupá póza, přesně vyprojektovaná. Jako také vzor pro dnešní mládež. Jim tento pozérský hulvát de facto ukazuje či sděluje, že ostatní, zejména mládež, se mohou chovat tak sprostě, jak jim to zbytek společnosti dovolí. Mladí se pak mylně domnívají, že to je ta pravá svoboda. Vůbec jim nedochází, že je to útlak druhé strany!

Dále si pak mohou myslet, že nedodržovat zákony, i mezinárodní, je normální věc svobodného chování. Ještě budou od svých příznivců, kteří převezmou tento vzor chování s nimi, pochváleni. Mohou urážet velmi sprostě kohokoli a cokoli, a nic se jim nemůže stát. Důsledek je, že dosáhnou nad mnohdy slušnými lidmi nadřazenosti. Co na tom, že hrubě uráží nějakého člověka, který nikdy předtím nezradil, nekolaboroval, ale za naši budoucnost položil život, a to v boji proti fašismu! To hlavní je, že sám se podepisuje pod kolaborantství těch, kteří se dali do služeb fašistického Německa, a když zjistili, že to fašistické Německo prohraje, přebíhali opět na jinou stranu. Žádná čest, žádná hrdost, jen zrádcovství, pak už jen snaha vyváznout se zdravou kůží. Spojení se zlem a přihlášení se ke zvěrstvům fašistů jim má být odpuštěno!?

Dalším signálem od starosty je, že se může urážet pracovníky diplomatického sboru cizího státu a vlastně je to »beztrestná sranda«. Zajímavý je také fakt, že starosta obce Řeporyje přišel na nápad na pomník vlasovcům až po schůzce se svým stranickým předsedou Petrem Fialou (oba ODS). A Fiala? Ten nás poučoval, jak je nepřípustné, aby se prezident Zeman choval hulvátsky, ale u starosty obce Řeporyje je vše naprosto v pořádku. Že by politická objednávka z nejvyšších stranických míst? Podle všeho ano! Regionální politici tímto způsobem dělají mezinárodní politiku. Pane ministře Petříčku, jak to, že nereagujete? To tedy ČR dosáhla opravdu »vysoké úrovně«.

Roman BLAŠKO