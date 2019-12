O jednání řeporyjských zastupitelů projevili zájem občané i novináři. FOTO – Haló noviny/Monika HOŘENÍ

Bouře na řeporyjském zastupitelstvu

Zastupitelstvo městské části souhlasí se záměrem zbudování vzpomínkového místa připomínajícího oběti Pražského povstání v květnu 1945 z řad Ruské osvobozenecké armády (ROA) a zásadní okamžik tohoto povstání, kterým byl rozkaz generálmajora Buňačenka k obraně Prahy vydaný v Řeporyjích večer 6. května 1945. Usnesení tohoto znění přijalo deset zastupitelů MČ Praha-Řeporyje přítomných na zasedání, jež se konalo v úterý v pozdních večerních hodinách.

Debata nad bodem programu 5 (»Pomník vojákům generála Vlasova«) přilákala do místní obřadní síně, kde zastupitelé zasedají, na 20. hodinu v hojném počtu novináře i občany – jak řeporyjské, tak z širší Prahy. V sále bylo nabito a při bouřlivé diskusi názor stíhal názor. Řeporyjští mohli vystupovat opakovaně, čehož mnozí využili.

Starosta Pavel Novotný (ODS) v úvodu řekl, že radnice nezaznamenala jedinou negativní reakci na návrh zřízení pamětní desky vlasovcům od místních občanů. V diskusi se však ukázalo, že názory tak jednoznačně nadšené nejsou a kritici se nebojí vyslovit své stanovisko. Jeden z řeporyjských občanů navrhl, aby se k tomuto tématu uskutečnilo místní referendum, což starosta odmítl se slovy, že zastupitelé »jsou dostatečně schopní se rozhodnout« a voliče zastupují »proporcionálně«, aniž by však vzal v úvahu, že otázka pamětní desky či pomníku vlasovcům nebyla předmětem kampaně před komunálními volbami.

Byli kontroverzní

Starosta uznal, že příslušníci ROA byli kontroverzní a že si je radnice vědoma »jejich předchozích zločinů«. V samotných Řeporyjích nebojovali.

Novotný podotkl, že jsou-li padlí vlasovci vůbec někde pohřbeni, pak v neoznačených hrobech. Zřejmě největší jejich hrob se nachází v Ruzyni, »kde sváděly jednotky 3. pěšího pluku 1. divize ROA tuhé boje o letiště«. Tam mají ležet ostatky desítek, možná až stovky příslušníků ROA. Tento nejmasovější hrob ROA není zařazen ani do evidence válečných hrobů ministerstva obrany, uvedl. Praze podle Novotného dodnes chybí oficiální pomník všem vojákům ROA padlým v Pražském povstání. (Hromadný hrob s označením ROA se nachází na Olšanských hřbitovech, hroby vlasovců jsou i v jiných částech Prahy.) Starosta je přesvědčen, že »vlasovci pomohli v nejkritičtějších okamžicích«, a přidal rozbor jejich pohybu v Řeporyjích. Podklady mu poskytli poslanec ODS a někdejší ředitel ÚSTR Pavel Žáček a místní kronika.

Místo pro památník dosud radnice nemá vyhlédnuté. Novotný v průběhu debaty upozornil, že se teprve bude hledat, stejně tak se teprve bude řešit jeho forma. K textu na pomníku se povede »širší debata«, jak poznamenal místostarosta David Roznětinský (Koalice SZ + Piráti). Pomník pak »s ohledem na jeho náchylnost být ohrožen« bude střežen kamerovým systémem a natřen antigraffiti nátěrem. »Praha, Praha 5 i Řeporyje pomník vlasovcům dluží... Řeporyje vzpomínají v dobrém,« zakončil své úvodní slovo s tím, že v archivu prý nejsou žádné záznamy o tom, že by měli tehdejší občané s ROA problémy.

Občané pro i proti

Jako slušné, čistotné a se zdvořilým chováním označili vlasovce někteří Řeporyjští. Sami nejsou pamětníky, poznatky mají od svých předků. Z vyprávění otce si je přenesla například Irena Kučerová, podle níž byli vlasovci k lidem vstřícní. Z vyprávění babičky a dědy je vnímá pozitivně i Tomáš Vlach. Bývalý kronikář obce Zdeněk Peterka nechce soudit, jestli jsou vlasovci zrádci, či nejsou, ale přimlouval se, aby součástí pomníku bylo úplné vysvětlení celé jejich bojové cesty včetně »rošťáren« a uvedení počtu padlých v Pražském povstání.

Jiní řeporyjští obyvatelé záměr radnice odmítají. Zdenka Hlistová, jež vyučuje dějepis na gymnáziu, připomněla, že do svazku ROA patřily útočné jednotky SS RONA včetně Kaminského brigády. Těmto vojákům bylo dokázáno na 700 bestiálních vražd a rabování během potlačení Varšavského povstání. Nebyli to tedy jen zajatci, ale lidé, kteří za sebou měli válečné zločiny, zdůraznila. Je třeba se podle ní zabývat motivací vlasovců, proč šli na pomoc Pražskému povstání. Její manžel v diskusi zopakoval, že do svazku Vlasovovy armády patřili vojáci včlenění do divizí SS. »Řeporyje mají to nesmírné štěstí, že se tady chovali slušně, ale jinak to byli pěkní parchanti... Oni se s největší vervou účastnili holocaustu,« řekl s odkazem na jiný místní památník, který chce radnice opravit a upřesnit na něm jména obětí holocaustu. Vlasovcům nezbývalo nic jiného, než být »hodnými hochy«, neboť se potřebovali dostat do amerického zajetí, uvedl tento řeporyjský občan. Podle Radka Sedláře by se pomníky měly stavět těm, »nad jejichž činy není pochyb«. Vlasovci bojovali proti složkám protihitlerovské koalice a svou strategii změnili až na konci války, aby si zachránili kůži. Vyzval k vyhlášení místního referenda.

Jako s Kuratoriem v zádech

Ostře proti zřízení památníku vlasovcům vystoupili další Pražané, kteří v Řeporyjích nežijí. Žarko Jovanovič, jehož děd byl účastníkem Pražského povstání a otce coby jugoslávského partyzána stíhali právě vlasovci, připomněl, že účast ROA v povstání byla odmítnuta členy České národní rady. ROA nabídla svou pomoc výměnou za to, že nebude vydána Sovětům, vysvětlil. Zastupiteli MČ Praha 11 Robertu Vašíčkovi (SPD) výklad starosty připadal, »jako když za ním sedí Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě, kterému velel nějaký Emanuel Moravec, což byl kolaborant a zrádce«. Vašíček vyzval, aby k vlasovcům zaznělo i »historické B« - totiž, že se jednalo o nacistickou organizaci sloužící nacistickému režimu, a za jejich zradu je všude kulka. Vlasovci byli vedeni chladným kalkulem. O jejich pověsti svědčí i to, že Američané je Sovětům vydali. Bourání sochy maršála Koněva na Praze 6 a instalaci řeporyjské desky vlasovcům považuje za historickou perverzi.

Brněnská výzva občanům

Kromě pražských komunistů, kteří se jednoznačně odmítavě vyjádřili k záměru řeporyjského zastupitelstva, Haló novinám zaslali stanovisko také komunisté z Brna: »Ač se může zdát, že jde výlučně o lokální záležitost, která je jednoznačně v dikci tohoto zastupitelstva, skutečnost je jiná. Jde o záležitost svými rozměry přesahující nejen území Prahy, ale celé České republiky. Městský výbor chápe celou záležitost jako další střípek mozaiky, který má plíživě a nenápadně přispět ke zcela novému výkladu novodobých dějin, především pak role Rudé armády při porážce nacismu v Evropě. Řeporyjští zastupitelé si zřejmě neuvědomují, že bez Rudé armády by k osvobození Prahy vůbec nedošlo, že bez Rudé armády by dnes ani Česká republika neexistovala!«

Městský výbor KSČM vyzval všechny občany, »kteří používají vlastní mozek, především pak obec skutečných historiků, aby se nad zmíněným usnesením zastupitelů Řeporyjí zamysleli, aby veřejně vyjádřili svá stanoviska«. Vyzval také kompetentní vládní orgány, a především vládu, aby se případem zabývaly, a to především z hlediska závazků ČR vyplývajících z úmluvy o nepromlčitelnosti válečných zločinů.

(mh)