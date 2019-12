Ilustrační FOTO - Pixabay

Zákaz jízdy kamionů v levém pruhu má stopku

Zavedení zákazu jízdy kamionů v levém pruhu dálnic hospodářský výbor Sněmovny nedoporučil. Počítala s ním poslanecká novela. Členové výboru nepřijali ani zákaz jízdy kamionů po silnicích druhé a třetí třídy, který kvůli rozšíření mýta prosazují kraje a ministerstvo dopravy.

O možném zákazu jízdy kamionů v levém pruhu na dálnicích se mluví od konce loňského roku po kolapsu na modernizovaném úseku D1 na Vysočině.

Původní poslanecký návrh novely počítá se zákazem předjíždění pro kamiony a nákladní vozy v pracovní dny od šesti hodin ráno do deseti hodin večer. Restrikce by se podle předlohy vztahovala na řidiče automobilů o hmotnosti nad 3,5 tuny a jízdních souprav delších než sedm metrů. Zákaz by mohl postihnout i automobily s přívěsem či vozidla integrovaného záchranného systému. Proti plošnému zákazu protestovali nákladní dopravci i provozovatelé karavanů.

Při projednávání ve Sněmovně poslanci z řad koalice i opozice navrhli ve druhém čtení několik úprav. Ty počítaly s časovým omezením zákazu, který by platil například kratší denní dobu nebo pouze ve vybrané dny. Žádný z návrhů však výbor nedoporučil. Proti bylo i ministerstvo dopravy.

Komunisté ve výboru podpořili návrh na zamítnutí. »Domníváme se, že to není systémové řešení, když zavedeme zákaz předjíždění kamionů. Jsme rádi, že Ředitelství silnic a dálnic a ministerstvo dopravy nyní začaly situaci na D1 řešit proměnnými značkami. A chceme, aby se ukázalo, jestli to takto nestačí. A pokud by byla potřebná změna v tomto směru formou zákona, mělo by ji připravit ministerstvo dopravy. Neměla by to by to být poslanecká iniciativa,« řekla našemu listu místopředsedkyně hospodářského výboru Květa Matušovská (KSČM).

Neprošel ani zákaz jízdy po okreskách

Na výboru zaznělo mj. také slova, že je nedostatečná práce dopravní policie. Matušovské pozměňovací návrh zůstal bez stanoviska výboru, spočíval v tom, že by se omezení týkalo opravdu jen těch největších, nejtěžších kamionů. Zákaz by platil jen pro kamiony nad 12 tun v době od šesti ráno do sedmi večer. »V pozdějších večerních hodinách již nebývá provoz tak intenzívní,« dodala poslankyně. Pro tuto změnu získala Matušovská podporu Hospodářské komory a Svazu průmyslu a dopravy.

Elektronické dopravní značky silničáři instalovali na dvou úsecích dálnice D1 na začátku prosince ve směru na Brno od 79. kilometru na kilometr 103,5 a ve směru Praha od kilometru 133,5 do 104. kilometru. Značky mají zákaz uplatňovat při špatném počasí nebo hustém provozu.

Výbor nedoporučil ani zákaz jízdy kamionů nad 12 tun po krajských a obecních silnicích. Ten prosazuje hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová (ANO). Znamenalo by to podle ní zákaz veškeré tranzitní dopravy po místních silnicích, a to pod pokutou od 5000 do 10 tisíc korun pro řidiče, provozovatelům by pak hrozila sankce až 100 tisíc korun. Návrh podpořilo i ministerstvo dopravy.

Hospodářské výbor Sněmovně navrhl úpravy zákona znovu projednat ve druhém čtení, pokud neprojde návrh na zamítnutí.

