Trump doporučil Thunbergové, aby se zklidnila a zašla si do kina

Americký prezident Donald Trump doporučil ve svém dnešním ranním tweetu Švédce Gretě Thunbergové, která se stala symbolem mladých lidí dožadujících se účinnějšího boje proti klimatickým změnám, aby se zklidnila a šla raději s kamarádkou do kina. Thunbergová na to reagovala velmi rychle a získala si tím ocenění mnoha lidí, když svou charakteristiku na twitterovém účtu rozšířila v duchu Trumpova doporučení. Trump tweet napsal krátce potom, co časopis Time ve středu vyhlásil Thunbergovou osobností roku.

"Tak směšné. Greta musí zapracovat na svém problému zvládání hněvu a pak si zajít s kamarádkou na nějaký dobrý starý film! Zklidni se Greto!" napsal Trump.

Thunbergová, která trpí lehčí formou autismu, s reakcí neotálela. Svůj profil na twitteru promptně upravila takto: "Dospívající osoba, která pracuje na tom, jak zvládat hněv. Právě teď vychládá a s kamarádkou sleduje dobrý starý film."

Trump se o Thunbergové zmínil na twitteru už v září, kdy byla studentka v USA na klimatickém summitu OSN a pronesla na něm vzrušený kritický projev. "Vypadá jako velmi šťastná dívka, která se těší na jasnou a úžasnou budoucnost. To rád vidím," napsal tehdy Trump sarkasticky na twitteru. I tehdy Švédka pohotově změnila svou charakteristiku a ve svém profilu se popsala jako "velmi šťastná dívka, která se těší na jasnou a úžasnou budoucnost".

Thunbergovou kritizovali za její aktivity i další politici, kromě jiných i brazilský prezident Jair Bolsonaro. Nelíbila se mu její kritika zacházení s indiány, kteří chrání amazonský prales před kácením. Bolsonaro ji označil za spratka.

(čtk)