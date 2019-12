Mönchengladbach senzačně nepostoupil

Fotbalisté Arsenalu remizovali v závěrečném šestém zápase skupiny Evropské ligy v Lutychu 2:2 a stvrdili postup do jarní fáze. Slovan Bratislava s dvěma českými hráči Erikem Danielem a Jurijem Medveděvem se rozloučil se soutěží prohrou 2:4 s Bragou. Sevilla s jistotou účasti ve vyřazovací části šetřila opory i brankáře Tomáše Vaclíka a podlehla v Nikósii APOELu 0:1. Nehráli ani další krajánci Michal Sadílek z Eindhovenu a zraněný bek Trabzonsporu Filip Novák. Mönchengladbach prohrál doma s Basaksehirem gólem v nastavení a do play off senzačně nepostoupil.

Arsenal i dnes dlouho potvrzoval, že zažívá krizi. V Lutychu prohrával 0:2 a srovnat dokázal až v závěrečné čtvrthodině dvěma rychlými góly Lacazetteho a Saky. Kanonýřinedokázali zvítězit v deseti z posledních 11 soutěžních zápasů a po příchodu nového trenéra Fredrika Ljungberga vyhráli jen jedno ze čtyř utkání.

Spolu s Arsenalem čeká vyřazovací fáze také Frankfurt, který prošel dál navzdory nečekané domácí porážce s posledním Guimaraesem. Postup si v závěrečném kole základní fáze soutěže zajistily i FC Kodaň a Malmö ve skupině B, Getafe v »céčku«, Kluž v »éčku«, Porto a Glasgow Rangers ve skupině G, Ludorogec Razgrad v »háčku« a Basaksehir s AS Řím ve skupině J. Italský favorit prošel do jarní části po rozpačité domácí remíze 2:2 s rakouským Wolfsbergem.

Slovan už před závěrečným kolem ztratil naději na postup. Ve třetím domácím duelu poprvé neměl kvůli disciplinárnímu trestu uzavřené hlediště, do kterého v předchozích dvou utkáních mohly jen děti, na něž se distanc nevztahoval. Slovenský celek s Bragou dvakrát vedl, ale o náskok vždy záhy přišel. Oba Češi Daniel i Medveděv odehráli celých 90 minut.

Sevilla už měla účast v jarní části jistou a v Nikósii při prohře 0:1 nastoupili spíše hráči širšího kádru. Jako tradičně v Evropské lize odpočíval reprezentační gólman Vaclík.

Ani na lavičce nebyl také český defenzivní univerzál Sadílek, jehož Eindhoven už nemohl postoupit a s Rosenborgem Trondheim remizoval 1:1. V sestavě Trabzonsporu opět scházel zraněný reprezentační bek Novák, turecký přemožitel Sparty z předkola prohrál v Basileji 0:2 a ve skupině získal jen bod.

Ani na střídačce Manchesteru United tentokrát nebyl devatenáctiletý český gólman Matěj Kovář, který se v minulém kole skupiny poprvé dostal na lavičku. Rudí ďáblovéuž měli před závěrečným duelem jistotu postupu a čtyřmi góly mezi 53. a 64. minutou porazili Alkmaar 4:0. Téměř totožně si vedl i jiný anglický celek Wolverhampton. Po čtyřech brankách od 58. do 69. minutě rozdrtil Besiktas Istanbul 4:0 a hattrickem k tomu přispěla hvězda večera Jota.

Los úvodního kola jarní části proběhne v pondělí, žádný český klub v základní fázi Evropské ligy letos nestartoval.

6. kolo základních skupin Evropské ligy:

Skupina A:

APOEL Nikósie - FC Sevilla 1:0 (0:0)

Branka: 61. Savič.

Karabach - Dudelange 1:1 (0:0)

Branky: 90.+1 Gueye - 63. Bougrine. ČK: 46. Qarajev (Karabach).

Konečná tabulka:

1. FC Sevilla 6 5 0 1 14:3 15 2. APOEL Nikósie 6 3 1 2 10:8 10 3. Karabach 6 1 2 3 8:11 5 4. Dudelange 6 1 1 4 8:18 4

Skupina B:

FC Kodaň - Malmö 0:1 (0:0)

Branka: 77. vlastní Papagiannopulos.

Dynamo Kyjev - Lugano 1:1 (0:1)

Branky: 90.+4 Cygankov - 45. Aratore.

Konečná tabulka:

1. Malmö 6 3 2 1 8:6 11 2. FC Kodaň 6 2 3 1 5:4 9 3. Dynamo Kyjev 6 1 4 1 7:7 7 4. Lugano 6 0 3 3 2:5 3

Skupina C:

Getafe - Krasnodar 3:0 (0:0)

Branky: 76. Cabrera, 78. Molina, 86. Kenedy. ČK: 89. Martynovič (Krasnodar).

Basilej - Trabzonspor 2:0 (1:0)

Branky: 22. Widmer, 72. Stocker.

Konečná tabulka:

1. Basilej 6 4 1 1 12:4 13 2. Getafe 6 4 0 2 8:4 12 3. Krasnodar 6 3 0 3 7:11 9 4. Trabzonspor 6 0 1 5 3:11 1

Skupina D:

LASK Linec - Sporting Lisabon 3:0 (2:0)

Branky: 23. Taruner, 38. Klauss z pen., 90.+3 Raguz. ČK: 35. Ribeiro (Sporting).

PSV Eindhoven - Rosenborg Trondheim 1:1 (0:1)

Branky: 63. Ihattaren - 22. Helland.

Konečná tabulka:

1. Linec 6 4 1 1 11:4 13 2. Sporting Lisabon 6 4 0 2 11:7 12 3. PSV Eindhoven 6 2 2 2 9:12 8 4. Rosenborg 6 0 1 5 3:11 1

Skupina E:

Kluž - Celtic Glasgow 2:0 (0:0)

Branky: 49. Burca, 70. Djokovič.

Rennes - Lazio Řím 2:0 (1:0)

Branky: 31. a 87. Gnagnon.

Konečná tabulka:

1. Celtic Glasgow 6 4 1 1 10:6 13 2. Kluž 6 4 0 2 6:4 12 3. Lazio Řím 6 2 0 4 6:9 6 4. Rennes 6 1 1 4 5:8 4

Skupina F:

Standard Lutych - Arsenal 2:2 (0:0)

Branky: 47. Bastien, 69. Amallah - 78. Lacazette, 81. Saka.

Eintracht Frankfurt - Guimaraes 2:3 (2:1)

Branky: 31. Da Costa, 38. Kamada - 8. Rochinha, 85. Elmusrati, 87. Edwards.

Konečná tabulka:

1. Arsenal 6 3 2 1 14:7 11 2. Frankfurt 6 3 0 3 8:10 9 3. Standard Lutych 6 2 2 2 8:10 8 4. Guimaraes 6 1 2 3 7:10 5

Skupina G:

FC Porto - Feyenoord Rotterdam 3:2 (3:2)

Branky: 14. Luis Díaz, 16. vlastní Malacia, 34. Soares - 19. Botteghin, 22. Larsson.

Glasgow Rangers - Young Boys Bern 1:1 (1:0)

Branky: 30. Morelos - 89. vlastní Barišič. ČK: 90.+3 Jack (Rangers).

Konečná tabulka:

1. FC Porto 6 3 1 2 8:9 10 2. Glasgow Rangers 6 2 3 1 8:6 9 3. Bern 6 2 2 2 8:7 8 4. Feyenoord Rotterdam 6 1 2 3 7:9 5

Skupina H:

Espaňol Barcelona - CSKA Moskva 0:1 (0:0)

Branka: 84. Vlašič.

Ludogorec Razgrad - Ferencváros Budapešť 1:1 (1:0)

Branky: 24. Lukoki - 90.+5 Signěvič.

Konečná tabulka:

1. Espaňol Barcelona 6 3 2 1 12:4 11 2. Ludogorec Razgrad 6 2 2 2 10:10 8 3. Ferencváros Budapešť 6 1 4 1 5:7 7 4. CSKA Moskva 6 1 2 3 3:9 5

Skupina I:

Gent - Oleksandrija 2:1 (2:0)

Branky: 7. a 16. Depoitre - 54. Mirošničenko.

Wolfsburg - St. Etienne 1:0 (0:0)

Branka: 52. Otavio.

Konečná tabulka:

1. Gent 6 3 3 0 11:7 12 2. Wolfsburg 6 3 2 1 9:7 11 3. St. Etienne 6 0 4 2 6:8 4 4. Oleksandrija 6 0 3 3 6:10 3

Skupina J:

Mönchengladbach - Basaksehir 1:2 (1:1)

Branky: 33. Thuram - 44. Kahveci, 90. Crivelli.

AS Řím - Wolfsberg 2:2 (2:1)

Branky: 7. Perotti z pen., 19. Džeko - 10. vlastní Florenzi, 64. Weissman.

Konečná tabulka:

1. Basaksehir 6 3 1 2 7:9 10 2. AS Řím 6 2 3 1 12:6 9 3. Mönchengladbach 6 2 2 2 6:9 8 4. Wolfsberg 6 1 2 3 7:8 5

Skupina K:

Slovan Bratislava - Braga 2:4 (1:1)

Branky: 42. Šporar, 70. Moha - 44. Fonte, 72. Trincao, 75. vlastní Božikov, 90.+3 Paulinho.

Wolverhampton - Besiktas Istanbul 4:0 (0:0)

Branky: 58., 63. a 69. Jota, 67. Dendoncker.

Konečná tabulka:

1. Braga 6 4 2 0 15:9 14 2. Wolverhampton 6 4 1 1 11:5 13 3. Slovan Bratislava 6 1 1 4 10:13 4 4. Besiktas 6 1 0 5 6:15 3

Skupina L:

Manchester United - Alkmaar 4:0 (0:0)

Branky: 58. a 64. Greenwood, 53. Young, 62. Mata z pen.

Partizan Bělehrad - Astana 4:1 (3:0)

Branky: 22. a 76. Sadiq, 4. Soumah, 26. Asano - 79. Rotariu.

Konečná tabulka:

1. Manchester United 6 4 1 1 10:2 13 2. Alkmaar 6 2 3 1 15:8 9 3. Partizan Bělehrad 6 2 2 2 10:10 8 4. Astana 6 1 0 5 4:19 3

Přehled účastníků úvodního kola vyřazovací fáze Evropské ligy

(první zápasy 20. února, odvety 27. února):

Nasazené týmy:

Z 1. míst v základních skupinách Evropské ligy: Arsenal, Braga, Basaksehir, Basilej, Celtic Glasgow, Espaňol Barcelona, Gent, LASK Linec, Malmö, Manchester United, FC Porto, FC Sevilla.

Z 3. míst v základních skupinách Ligy mistrů: Ajax Amsterodam, Benfica Lisabon, Inter Milán, Salcburk.

Nenasazené týmy:

Z 2. míst v základních skupinách Evropské ligy: APOEL Nikósie, Alkmaar, Kluž, FC Kodaň, Frankfurt, Getafe, Ludogorec Razgrad, Glasgow Rangers, AS Řím, Sporting Lisabon, Wolfsburg, Wolverhampton.

Z 3. míst v základních skupinách Ligy mistrů: Bruggy, Leverkusen, Olympiakos Pireus, Šachtar Doněck.

(čtk)