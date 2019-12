Slavia doplatila na špatnou produktivitu

Přestože fotbalisté Slavie v základní skupině Ligy mistrů neuhráli ani jedno vítězství a skončili v tabulce poslední, byl trenér Jindřich Trpišovský na hráče hrdý za to, co předvedli. Když předloni přebíral tým, nevěřil by, že červenobílí za necelé dva roky dokážou téměř ve všech herních činnostech držet krok s věhlasnými soupeři Barcelonou, Interem Milán a Dortmundem. O postup do jarní fáze evropských pohárů podle něj Pražany připravil inkasovaný vyrovnávací gól v nastavení prvního duelu skupiny v Miláně.

»Říká se mi to těžce, protože nemáme ve skupině ani jedno vítězství, ale mám pro hráče jen slova uznání. Je mi líto kluků, že do toho dají tolik a pak odcházejí s prázdnýma rukama. To není nejlepší pocit. Ale přesvědčujeme se pořád o tom, že i s těmito soupeři můžeme hrát fotbal nahoru dolů. Jsem šťastný, že kluci tohle riziko chtějí podstoupit. Na všechny lidi v klubu jsem hrozně hrdý,« řekl Trpišovský, jehož svěřenci se v úterý rozloučili s Ligou mistrů porážkou 1:2 v Dortmundu.

V šesti zápasech skupiny získal český šampion a lídr domácí ligy dva body za venkovní remízy 1:1 v Miláně s Interem a bez branek v Barceloně, doma všechny tři duely prohrál. V tabulce tak slávisté skončili poslední a uteklo jim i třetí místo, které znamená účast v jarní fázi méně prestižní Evropské ligy.

»Těžko říct, který zápas byl nejlepší. Dokázal bych říct, který byl nejhorší, nejlepší nevím. Ukazuje se, že gól na San Siru, který jsme dostali v nastavení, nás asi stál postup do Evropské ligy,« přemítal Trpišovský.

»Myslím, že jsme odehráli venku všechny zápasy výborně, ale v Dortmundu jsme předvedli nejlepší výkon směrem do ofenzivy, byli jsme hodně nebezpeční do útočné fáze. Měli jsme sedm osm dobrých ohrožení branky. Byl to výkon na úrovni nejlepších týmů Ligy mistrů, akorát nás opět provázela neefektivita,« dodal Trpišovský.

Právě špatná koncovka podle něj nejvíce stála za slávistickými prohrami. »Třeba to s odstupem času uvidím jinak, ale v tuhle chvíli si troufnu říci, že my jsme se soupeřům dokázali téměř ve všem vyrovnat. Určitě po fyzické stránce, v nasazení, v osobních soubojích. Troufnu si říct, že v některých momentech i v držení míče, kombinaci a nebezpečnosti. Když si vezmeme, kdo proti nám stál, tak jsme nějaké góly dokázali dát a hlavně jsme se dokázali dostat do spousty šancí. (Záložník) Petr Ševčík i ostatní hráči ukázali, že určitě nehrají druhé housle, že se dokážou takovým soupeřům ve spoustě věcí vyrovnat,« ocenil Trpišovský.

»Pokud bych měl říct dvě věci, které nás stály body a pravděpodobně Evropskou ligu, tak neproměňování šancí a někdy horší technická vybavenost. U soupeřů vidíte skvělý první dotek a zpracování balonu, v tom ještě trochu pokulháváme, tam se musíme zlepšovat. Ve struktuře hry, organizaci i v postupném útoku jsme si ale dokázali, že i s těmito týmy můžeme hrát, že je na čem stavět. Kdyby nám někdo něco takového řekl, když jsme ve Slavii začínali, tak bychom řekli, že za dva roky to určitě nebude, že to je strašně brzo,« dodal Trpišovský.

Je mu jasné, že o jeho svěřence nyní bude velký zájem v zahraničí. »Obavu mám o hodně hráčů. Zakončili jsme nějakou epizodu a v létě si chceme splnit další cíl a dlouhodobý sen. Příští sezonu se bude hrát opět kvalifikace o Ligu mistrů a my znovu chceme hrát tyhle zápasy. Kluci ukazují svou kvalitu,« doplnil kouč.

(red)