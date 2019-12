Do Síně slávy českého hokeje byli uvedeni čtyři noví členové. Zleva masér Miroslav Harry Martínek, Jiří Šlégr, Milan Hejduk starší, který převzal ocenění za svého syna a Radoslav Svoboda. FOTO - hokej.cz

Hokejová síň slávy se opět rozrostla

Do Síně slávy českého hokeje byli ve čtvrtek slavnostně uvedeni olympijští vítězové z Nagana Milan Hejduk a Jiří Šlégr, mistr světa z roku 1985 Radoslav Svoboda a masér Miroslav Martínek. Šlégr, Svoboda a Martínek se ceremoniálu, který se tradičně konal v pražských prostorách Síně slávy v obchodním centru Galerie Harfa, zúčastnili osobně. V USA žijící Hejduk se omluvil. S novou čtveřicí má v roce 2008 založená Síň slávy 138 členů.

»Všichni čtyři se stávají členy výjimečné společnosti a já jim jménem českého hokeje děkuji za vše, co pro něj udělali,« řekl generální sekretář svazu Martin Urban. »Všichni udělali pro hokej nesmírně mnoho, svými výkony se nesmazatelně zapsali do historie českého a světového hokeje a budou navždy vzory pro budoucí generace hokejistů,« doplnil jej předseda návrhové komise Síně slávy Dominik Hašek.

Třiačtyřicetiletý Hejduk si vedle olympijského triumfu mohl během kariéry vychutnat také vítězství ve Stanley Cupu s Coloradem (2001). Za sezonu 2002/03 získal v NHL prestižní Trofej Maurice Richarda pro nejlepšího střelce soutěže a následně byl také vyhlášen nejlepším hokejistou České republiky v anketě Zlatá hokejka.

»Je to pro mě obrovská čest a pocta být nominovaný mezi legendy a velikány českého hokeje. Tímto se definitivně uzavírá moje hokejová kariéra, která trvala dvacet let,« uvedl Hejduk, který žije v USA a momentálně je s týmem, který trénje, na turnaji. »Všechno to strašně rychle uteklo, ale zůstaly mi krásné vzpomínky,« dodal bývalý hvězdný útočník, který se v roce 2005 stal s Pardubicemi mistrem extraligy. Hejduk má ve sbírce také bronz z olympiády 2006 v Turíně a MS 1998.

Osmačtyřicetiletý Šlégr je spolu s Jaromírem Jágrem jediným českým zástupcem v elitním Triple Gold Clubu. Byl součástí zlatého týmu nejen v Naganu, ale také na světovém šampionátu 2005 ve Vídni. Stanley Cup vyhrál s Detroitem v roce 2002. Má i olympijský bronz z Albertville 1992 a dva bronzy z MS (1997 a 1998).

»I pro mě je čest, že jsem mohl vstoupit mezi elitu českého hokeje,« řekl Šlégr v nejemotivnějším projevu laureátů. Při vzpomínce na trenéra Ivana Hlinku i otce Josefa se mu zadrhával hlas a do očí draly slzy. »Když vzpomínám na blízké lidi, kteří už nejsou mezi námi, tak to se nedá udržet. Já jsem emotivní člověk. Oba jsem je miloval a byli to lidi, kteří mi na mé cestě pomohli úplně nejvíce,« řekl bývalý obránce, který momentálně šéfuje Litvínovu a je členem výkonného výboru svazu.

Jednašedesátiletý Svoboda byl členem vítězného československého mužstva na MS 1985 v Praze. Stříbro má z olympijského turnaje 1984 v Sarajevu i z MS 1982 a 1983. V letech 1982 až 1985 získal čtyřikrát za sebou titul s Jihlavou. »Pro každého je čest se mezi tyto lidi dostat a přiznám se, že jsem s tím nepočítal. Bylo to překvapení. Je to další milník a myslím si, že více už dosáhnout nemůžu. Došlápl jsem úplně nejvýše,« řekl Svoboda.

Masér Martínek byl členem realizačního týmu mimo jiné na zlatém mistrovství světa 1972 v Praze, ale i na zimních olympijských hrách 1968 v Grenoblu či 1972 v Sapporu. Jako první československý odborník začal používat tejpování.

»Práce s mladými lidmi je to nejlepší, co může být, a to jsem dělal 58 let. Dočkali jsme se i titulu mistrů světa a já za vše děkuji. Doufám, že to nebylo zbytečné,« řekl Martínek, který se stal druhým masérem uvedeným do Síně slávy. Před čtyřmi lety se stejné pocty dostalo Pavlu Křížkovi.

(čtk)