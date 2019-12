Hlavně klid!

Vánoční svátky se blíží, ženy pečou cukroví, doma dělají generální úklid, aby se tam všechno lesklo, přemýšlí o výzdobě, chlapi zase nakupují vánoční stromky, pití, protože Vánoce se přece musí pořádně zapít jako každý jiný svátek, a davové šílenství v obchoďácích nabírá na obrátkách.

Jako diví nakupují všichni, ale k ženám tenhle shon prostě patří, mají to v genech. Když jdou nakoupit, nevědí co, prostě jdou po všech stáncích, regálech, obchodech... Musí zkrátka vidět všechno, aby náhodou nekoupily něco hned špatně, protože jinde to bude levnější, kvalitnější, hezčí a udělá určitě větší radost.

Moje manželka je stejná. Má v hlavě všechny narozeniny, svátky, důležité oslavy, výročí atd… a průběžně nakupuje. Má na to dokonce excelovskou tabulku se jmény všech rodinných příslušníků a během roku si tam doplňuje nápady na dárky, když někdo něco zmíní, že by se mu líbilo. I tak se ale stane, že si tam něco nenapíše, dárky schová tak důkladně, že je najdeme až za půl roku zachumlané v zimním svetru. »Jé hele, tohle jsi měl dostat loni. Tak tady to máš.« – »Děkuju!«

Já patřím mezi ty tzv. opozdilce a nechodiče, zásadně nakupuji dárky až na poslední chvíli. Nejraději mám dárkové poukázky, ty se dají koupit klidně za pět minut dvanáct přes internet. Navíc mají jednu velkou výhodu. Nemusíte se rozhodovat, co koupíte, obdarovaný si to rozhodne sám.

Někdo se Vánocemi vůbec nezaobírá, protože udělat radost nějakým drobným dárkem můžete přece v průběhu celého roku. To je fakt. Vánoce jsou svátky klidu a pohody, rodiny jsou pohromadě a navštěvují se příbuzní. Žádný stres. Hlavně se z toho nezbláznit.

Martin KALOUS