Bilance minulých dnů

Máme před sebou Vánoce a konec roku 2019. Každý z nás v duchu bilancuje, co se povedlo, co je třeba zlepšit a co bude realizováno až v příštím roce. Jakou známku za svou práci dostaneme je na rozhodnutí občanů.

KSČM splnila podstatnou část bodů ze svého volebního programu. Přesto však nelze usnout na vavřínech. Výhodou naší strany je, že se neustále pohybujeme mezi lidmi. Známe jejich problémy a požadavky a snažíme se jim pomoci, tak aby došlo ke zlepšení jejich života. Je to úkol nelehký, a protože nezávisí jenom na nás, mnohdy na jeho splnění čekáme delší dobu. Přesto se však v tomto roce opravdu podařilo mnohé, co jsme si vytyčili. Jsem rád, že se po mnoha letech senioři dočkali podstatného zvýšení důchodů. Jen doufám, že tyto úpravy nejsou na dlouhou dobu poslední.

Když se podíváme kolem sebe, ať se nám to líbí nebo ne, dochází především ke zdražování potravin. Jíst se musí a tak jednou z největších finančních položek domácností jsou výdaje za potraviny. Také energie nejsou zrovna levnou záležitostí.

V každém z krajů naší republiky by se našlo mnoho problémů, které nesnesou odkladného řešení. Minulé vlády zanechaly bez uzardění stav, který bude nutné napravit, bohužel to však potrvá delší dobu. Rozhodně ale neztrácíme elán ani naději na stabilizaci a zlepšení životních podmínek. Nejen kvůli sobě, ale i kvůli budoucím generacím. Život přeci nekončí, je třeba pečlivě řešit, co bude našimi prioritami v dalších letech. Jistě to nebudou malé úkoly. Ale s pomocí vás - občanů se nám jistě podaří postupně vše vyřešit ku prospěchu většiny.

Emil PERNICA