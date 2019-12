Tak naco je NATO?

Ve dnech 3. až 4. prosince se v Londýně uskutečnilo setkání států NATO (Organizace severoatlantické smlouvy) na nejvyšší úrovni, jinak také summit. Závěrečné devítibodové komuniké samozřejmě hýří superlativy a Severoatlantická aliance je navzdory napětí, které summit provázelo, označena za nejúspěšnější alianci v dějinách. Pojďme se na ten veleúspěch podívat trochu podrobněji.

Summitu předcházely dvě zajímavé události (bylo jich samozřejmě více, ale tyto jsou, myslím dosti ilustrativní). Tou první je příběh syrských Kurdů a jejich milic, které za cenu desetitisícových ztrát bojovaly obětavě po boku amerických vojáků proti tzv. Islámskému státu a odvedly podstatnou část té nejtěžší práce při jeho vojenské porážce. Za to byly velebeny tiskem i americkými politiky, slibovány jim byly hory doly a USA je prohlásily za významné spojence, daly jim (obrazně řečeno) pusu na obě tváře, …, a pak je nechaly napospas Turecku, proti kterému nemají YPG (kurdském milice) fakticky žádnou šanci. Aspoň je zřejmé, jakou váhu a cenu mají sliby velmocí v okamžiku, kdy už vás nepotřebují. Mimochodem my máme podobnou zkušenost s Francií z roku 1938. Potom ale stojí jistě za zamyšlení, zda máme my i Evropská unie tak slepě viset na spojenectví s tak čestnou velmocí jakou jsou USA.

Další zajímavou událostí bylo prohlášení francouzského prezidenta Macrona asi tak tři týdny před summitem, že NATO je ve stavu mozkové smrti a Evropa že se nemůže spoléhat na pomoc USA. Myslím, že to pan prezident řekl také tak trochu pod vlivem toho, jak se Američané zachovali vůči Kurdům. Navíc se asi zbláznil, protože jedním dechem požadoval o něco konstruktivnější přístup k Rusku a Číně. Taky to hned v médiích a potom na summitu schytal. Ale nakonec se vše v dobré obrátilo a evropští členové (nově také Severní Makedonie) na všechny klíčové požadavky strýčka Sama přistoupili. První bylo, že největší nepřítel, možná soupeř, už není terorizmus, nebo něco podobného, ale Rusko a co nevidět také Čína. Ty označuje americká obranná doktrína stará tři roky za »revizionistické státy«. Revizionistické proto, že chtějí údajně revidovat výsadní postavení USA ve světové politice. No a možná právě proto je za největší úspěch všude označován nový plán obrany Polska a Pobaltí. Ne že by snad příliš záleželo na Pobaltí a na Polsku, ale připomínám, že několik posledních let se »dialog s Ruskem« omezuje jen a pouze na výstavbu nových základen a posilování přítomnosti amerických vojáků stále blíže a blíže ruských hranic. Jak jinak může Rusko brát tento trend, než jako další zvýšení svého ohrožení.

Jako obvykle v posledních letech byly znovu oblíbeným tématem peníze na zbrojení. Přitom ani tak nejde o to proč a na co, ale aby to byla dvě procenta a pokud možno za americké zbraně. Připomínám jen pro pořádek, že největší zloduch Rusko vydává na zbrojení desetkrát méně než mírotvorce USA a čtyřikrát méně než evropské členské státy NATO (bez USA a Kanady).

No, a pokud měl kdo ještě sebemenší pochybnosti o ryze mírovém charakteru NATO, tak z pochybností by ho měl vyvést fakt, že za budoucí operační prostor (rozuměj bojiště) byl kromě země, moře a vzduchu nově vyhlášen také kyberprostor (budiž), ale hlavně, a to je myslím šokující pro každou myslící bytost, také vesmír. Přitom vesmír byl vždy pro slušné lidi a vlády tabu (kromě jednoho herce v čele americké administrativy). A tak bychom mohli v analýze nejmírumilovnější organizace v dějinách lidstva pokračovat. Že asi nebylo vše na 100 procent růžové, o tom svědčí i to, že svou účast na závěrečné tiskovce zrušil prezident Trump a odletěl domů. To ale bohužel nic nemění na faktu, že se znovu prokázalo, že NATO, to znamená USA, potom USA, pak dlouho nic, pak USA a teprve potom ostatní členové se svými nesmělými návrhy a názory.

Lubomír LEDL