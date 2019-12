Pro neschopenku i ke specialistovi

Dosud běžná praxe, kdy praktičtí lékaři vystavují neschopenky za ambulantní specialisty, od 1. ledna skončí. Praktici tím reagují na novou podobu elektronické neschopenky, která má podle úředníků celý systém zpřehlednit a zjednodušit. Podle praktiků je však nový systém e-neschopenky nedotažený.

Praktičtí lékaři odhadují, že ročně za specialisty vypíšou až 50 % neschopenek – tedy statisíce ročně. Zavedená praxe je navíc podle Sdružení praktických lékařů a Společnosti všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně v rozporu se zákonem. »Podle zákona by břemeno této administrativní zátěže v podobě vypsání a vedení neschopenky měl nést vždy ošetřující lékař, který o pacienta pečuje. To se týká všech ambulantních lékařů, kromě záchranné a pohotovostní služby,« uvedl předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka. Praktici, kteří je dosud za ambulantní specialisty vypisovali, podle něj v podstatě zákon posledních 30 let porušovali. »Pacienti navíc trávili zbytečný čas na cestách mezi ordinacemi specialistů, kteří je léčili, a praktiků, kteří jim vypisovali neschopenky,« dodal.

Loni podle sdružení praktici vystavili 1,8 milionu neschopenek. Vypisováním dokladů za zubní lékaře, ortopedy, onkology a další specialisty strávili podle Šonky asi 90 000 hodin. »Jsme si vědomi toho, že to přinese trochu zmatku v čekárnách praktických i ambulantních lékařů, ale věříme, že se to během ledna srovná,« dodal.

Stínová ministryně zdravotnictví za KSČM Soňa Marková potvrdila, že podle původního záměru má zavedení digitální neschopenky výrazně zjednodušit výměnu informací mezi lékařem, zaměstnavatelem a Českou správou sociálního zabezpečení. Zaměstnanci nicméně zůstane povinnost své nadřízené informovat o pracovní neschopnosti, nebude ale muset zařizovat doklady. Praktičtí lékaři podle ní oprávněně upozorňují na nedostatky celého chystaného systému. »Původně se počítalo s tím, že se nebude tisknout nic nebo jen velice stručný informační lístek. Nakonec se tiskne tiskopis velikosti A4, kam se musí ručně doplňovat informace. Podle lékařů by pro informaci stačil menší lístek bez dalšího dopisování údajů. Navíc lékaři v podstatě neměli možnost si celý systém před jeho spuštěním 1. 1. 2020 vyzkoušet,« řekla Marková našemu listu.

Stát by měl kompenzovat náklady

Od ledna, kdy bude zavedená e-neschopenka, tak praktici budou podle předsedy Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP Svatopluka Býmy vystavovat neschopenku jen pacientům, které sami léčí. O tom, že si pacienti mají nechat vypsat neschopenku u specialisty, který je ošetřil, se pacienti dozvědí na plakátech v ordinacích.

Přetrvávajícím problémem neschopenek, který se podle lékařů ani od ledna neřeší, je placení za jejich vystavování. »Je nutné si uvědomit, že je to práce pro jiný resort, pro ministerstvo práce a sociálních věcí. Není to práce pro zdravotní systém, který nám práci hradí,« uvedl praktický lékař Cyril Mucha. Za nevyplňování elektronických neschopenek hrozí lékaři pokuta 10 000 korun.

Také podle Markové by stát měl kompenzovat případné náklady na nově zaváděné systémy. Tyto náklady sami lékaři odhadují na 80 milionů korun. »Tady se opakovaně setkáváme s dlouhodobě neřešeným problémem financování zdravotně sociálního pomezí. Také MPSV neodvedlo příliš profesionální práci. Proto je nutné, aby minimálně existovalo určité přechodné období, kde by lékařům nehrozily vysoké pokuty, a celý nový systém by měl šanci ‚vychytat‘ všechny počáteční chyby a nesrovnalosti,« uvedla stínová ministryně.

(jad)