FOTO - Pixabay

Fond nemůže dál zadržovat Agrofertu dotace

Státní zemědělský intervenční fond zopakoval, že se na něj nevztahují rozpočtová pravidla, tím pádem ani paragraf o střetu zájmů, nemůže tedy holdingu Agrofert dál zadržovat dotace od února 2017 do loňského srpna.

Ve tiskové zprávě tím reagoval na trestní oznámení, která v souvislosti s jeho rozhodnutím proplácet Agrofertu dotace podaly některé opoziční strany. Zákon o rozpočtových pravidlech zakazuje poskytnout dotace při střetu zájmů. SZIF však má rozdílné postavení než poskytovatelé dotací z kohezního fondu (jinak také Fond soudržnosti, který nepatří mezi strukturální fondy), neposkytuje dotace ze státního rozpočtu a nevztahuje se na něj, na rozdíl od poskytovatelů dotací z kohezního fondu, zákon o rozpočtových pravidlech. Dotace rozděluje podle zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu.

»Vzhledem k výše uvedenému se SZIF nachází v odlišném právním postavení než poskytovatelé dotací z kohezního fondu, a tudíž není důvodné, ani legální dále zadržovat dotace společnostem z koncernu Agrofert schválené v období od 9. 2. 2017 do 1. 8. 2018, u nichž splnily všechny podmínky,« uvedl fond.

Zemědělský intervenční fond na konci listopadu oznámil, že vyplatí Agrofertu dotace za období od předloňského února, kdy současný premiér Andrej Babiš (ANO) vložil koncern do svěřenských fondů, a loňským srpnem, kdy začalo v Evropě platit přísnější nařízení o střetu zájmů.

Soud by rozhodl ve prospěch SZIF

Podle místopředsedy zemědělského výboru Sněmovny a stínového ministra zemědělství KSČM Pavla Kováčika Státní zemědělský a intervenční fond není soukromá firma nebo někdo, kdo by si sám o sobě mohl rozhodovat o tom, zda vyplatí dotaci kdykoliv komukoliv. »Musí se chovat jako vážná, vážená, respektuhodná a respektovaná instituce, která se v případě, zda vyplatí či nevyplatí dotace, zachová přesně podle zákona. Ono to není o tom, že by fond sám o sobě mohl rozhodovat. Zákon přesně stanoví, co má či nemá dělat. V tomto směru rozhodnutí SZIF podporuji, protože na druhé straně, pokud se nezachová přesně podle zákona, vystavuje se hrozbě žaloby ze strany osoby, která neobdrží dotace podle zákona,« řekl Kováčik v dané souvislosti našim novinám.

V takovém případě by se podle komunistického poslance mohlo stát, že za to bude odsouzen k velmi vysokým pokutám, nehledě na to, že ve hře je i paragraf, který hovoří o tom, že se fond má chovat s péčí řádného hospodáře. »Pokud s tím má někdo problém, ať si to žaluje u soudu, a ten ať rozhodne. Já jsem pevně přesvědčen o tom, že rozhodne ve prospěch Státního zemědělského a intervenčního fondu,« zdůraznil Kováčik.

Piráti i TOP 09 nesouhlasí

TOP 09 tento týden podala podnět Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze, aby prošetřilo, zda při poskytování dotací firmě Agrofert nebyl či není páchán trestný čin. Ve svém podání strana kritizuje oznámení Státního zemědělského intervenčního fondu, že začne proplácet dotace schválené Agrofertu. Už dříve podali podobný podnět Piráti, věcí se podle nich zabývá Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ). Senátor Lukáš Wagenknecht (za Piráty) společně se dvěma stranickými analytiky upozornil na možné podezření z porušení povinnosti při správě cizího majetku, zneužití pravomoci úřední osoby nebo spáchání dotačního podvodu.

Evropská komise koncem listopadu odeslala do České republiky audit, jehož obsah je přísně důvěrný, česká média už však informovala, že premiér Andrej Babiš podle tohoto auditu porušil české i evropské předpisy o střetu zájmů. Podle komise totiž údajně Agrofert nadále ovládá, i když ho vložil do svěřenských fondů. Média spekulují, že ČR tak přijde zřejmě o několik stovek milionů korun. Babiš střet zájmů odmítá a kritizuje to, že komise interpretuje české právo. Ministerský předseda také popírá tvrzení, že ČR bude muset nějaké peníze vracet.

(ku)