Rozhovor Haló novin s radní města Strakonice (KSČM) Miladou Vlasákovou

Ve Strakonicích máme práce nad hlavu

V sobotu 14. prosince se ve vašem městě konají opakované komunální volby. Můžete našim čtenářům a čtenářkám vysvětlit, co je důvodem pro opakování voleb?

Ve Strakonicích při komunálních volbách v roce 2018 kandidovalo politické hnutí Změna vedené panem Janským. Ten měl představu, že si může vylepovat plakáty, kde chce, a inzerovat též, kde chce. Město nepovolilo, jako při všech volbách, na výlepových plochách a v městském Zpravodaji inzerovat volebním stranám. A protože pan starosta měsíc před řádnými volbami shrnul čtyřletou práci města, bylo to bráno jako předvolební kampaň. To se opozici hodilo dát k soudu, že prý nebyla zajištěna rovnoprávnost předvolební kampaně.

U soudu se však vůbec neřešily volby, ale kritizovala činnost za čtyři roky. Starostovi se někteří lidé, kteří měli co do činění s tímto případem, v soudní síni smáli, když řekl, že dělá vše pro lidi. Co si máte o takových lidech myslet?

V současné době vykonáváte funkci členky Rady města Strakonice. Které subjekty tvoří koalici na strakonické radnici a které jsou v opozici?

Jsem v posledním volebním období členkou rady a jsem tomu ráda, protože teprve toto poslední volební období jsem měla pocit, že tu jsem pro lidi. V koalici (Strakonická veřejnost, ANO, Volba pro město a KSČM) se pracuje velmi dobře, je vidět, že tu jsme opravdu pro naše občany. Divím se, že opozice toto nechápe. Opozici v našem zastupitelstvu tvoří ODS, ČSSD, TOP 09 a politické hnutí Změna.

Jsem ráda, že jsme měli starostu, kterému je jedno, z jaké je kdo politické strany, ale zajímá ho, jaký je člověk.

Ve volebním programu KSČM, která jde do komunálních voleb s plnou kandidátkou, je hlavním heslem »Bezpečné a fungující město, kde chceme dobře žít«. Jaké jsou tedy vaše představy, jak by Strakonice měly vypadat a fungovat?

Ano, do voleb jdeme s heslem Bezpečné a fungující město, kde chceme dobře žít. To je vlastně heslo všech volebních stran. Záleží po volbách, jak se k tomu který subjekt postaví. Ve městě, které má dluhy v opravě komunikací, v přestárlých sportovních zařízeních, ne/přivedení výroby do města (město ztratilo velké množství pracovních příležitostí, které tady byly – Fezko, mlékárna, ČZ Strakonice aj.) či v povinnosti postarat se o seniory, mládež apod., máme práce až nad hlavu.

Které největší problémy ve Strakonicích v současné době vidíte, které by se měly urychleně řešit?

Pracuju v zastupitelstvu již čtyři volební období, ale teprve v posledním období jsem byla ráda, že jsem měla možnost pracovat v radě.

Podařilo se nám dokončit obchvat města, opravit některé komunikace, vytvořit nová sportoviště, opravovat stará a hlavně zbudovat nové moderní parkoviště u zimního stadionu. Kromě těchto věcí jezdí lidé v MHD zadarmo, existují příspěvky dětem na kroužky, abychom dostali děti z ulice, odměny (stipendia) za vynikající studijní výsledky pro žáky základních škol, letní kulturní programy zdarma, podobně vstup na koncerty dudáckého festivalu.

Dalo by se psát ještě o dalších aktivitách. Práce je však kolektivní záležitostí, proto mohu jen konstatovat, že jako strana jsme respektováni a naše názory se řeší.

V komunální práci jste zapojena již od roku 2002. Co je na této veřejné činnosti pro občany nejnáročnější a co vás vyloženě potěšilo či těší?

Celý život jsem pracovala s lidmi, a kdo to zná, tak ví, že to není vždy lehká práce. Pak vás potěší, když pomůžete důchodkyni zachránit byt nebo nevystěhují matku s dítětem z bytu, protože »jen« nezná zákon, a podobné věci.

Původní profesí jste učitelka na odborném učilišti. Jak dlouho jste se výchově učňovské mládeže věnovala? A jací byli učňové v dobách, když jste začínala svou pedagogickou dráhu, a jací jsou podle vás nyní?

Jsem již důchodkyně, ale 37 let jsem pracovala na učilišti ČZM Strakonice, dnes střední škole, a o každých prázdninách jsem dělala vedoucí na dětském táboře. Mohu-li shrnout své poznatky, tak jsou otřesné. Pracovat s mládeží, která má zájem, je jednoduché, ale většina mládeže je ráda, že projde, a stačí jí to. Většina dětí neví, že vzdělání je dar, kterému by se měly klanět.

Nejhorší je, že je to práce celé naší společnosti. Škola dostává peníze na »hlavu« žáka, tak jich nabere co nejvíce. Ti, co nemají zájem, chodí za školu či ruší spolužáky při výuce. Úroveň znalostí klesá, stačí se dívat na soutěže v televizi.

Aktuální výsledky mezinárodního testování PISA nejsou pro ČR příliš pozitivní. Za mírným zlepšením českých žáků stojí hlavně výborné dovednosti a znalosti malé skupiny těch nejlepších. Výsledky ukazují, že se v ČR stále nedaří odstraňovat rozdíly v kvalitě výuky mezi různými školami a regiony. Potvrzujete takové závěry?

Ano, hovoří se často o rozdílnosti v kvalitě vzdělání mezi jednotlivými školami. Myslím si, že jenom v tom to není. Záleží na možnostech různých škol, jejich příjmu od státu, ředitelích a ředitelkách. Nám bylo vyčítáno, že jsme prý upravovali dějiny, ale podívejte se na některé současné učebnice, co je tam hrůzy! Ještě že v matematice máme sinus od -1 do +1. Kdyby to mohli změnit, změnili by to už proto, že to platilo za komunistů!

Jakou úroveň mají školy ve Strakonicích – mateřské, základní i střední?

Protože jsem členkou Školské rady Základní školy Čelakovského a znám i ostatní školy, mohu říci, že jsou podobné úrovně. Stejně pracují i mateřské školky. Střední školy mohu hodnotit podle výsledků, gymnázium má dobré výsledky a spojené učiliště s průmyslovkou a vyšší odbornou školou jsou na tom též dobře.

Monika HOŘENÍ