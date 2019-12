Bytová politika v ČR

Bydlení je základní lidské právo. V »moderní« době je definováno ve Všeobecné deklaraci lidských práv OSN z roku 1948. Je třeba uvést, že sama Všeobecná deklarace OSN je nezávazná a Listina základních práv a svobod, která je součástí Ústavy ČR, již samostatně právo na bydlení nedefinuje. Nelze si dělat iluzi o sociálním kapitalismu, který vnímá právo na byt jako právo zaručené a právo, jemuž umožní alespoň přiměřenou dostupnost. Vyřešení definice práva na bydlení by mohlo zčásti napomoci k rozmotání naléhavé bytové otázky v České republice.

Připomínám, že jde o jednu ze zásadních podmínek, jíž KSČM podmínila svou podporu vzniku menšinové vlády politického hnutí ANO a ČSSD. Považujme tuto podmínku za zásadní i z pohledu neutěšené sociální bytové situace nejen v České republice, ale drtivé většiny měst Evropské unie a i celosvětově. Marxem nastíněná bytová otázka nebyla žádným buržoazním »sociálním« státem dlouhodobě uspokojena a vyřešena.

Například obyvatel Prahy by na průměrný nový byt o rozloze 70 metrů vydělával 14,1 roku, pokud by neměl žádné jiné výdaje. Z metropolí v nám blízkém regionu je to pak nejvíce ve druhé Bratislavě, kde tato doba činí o tři roky méně. Příčinou výrazného zdražování je krom rostoucí ceny pozemků a prací hlavně neochota developerů v době vysoké poptávky zlevňovat. Neprodaných bytů je přitom k dispozici relativně dost. Jen v Praze se uvádí číslo 5300 bytů.

Pro informaci uvedu údaje ze studie developerské společnosti Central Group. Z nich vyplývá, že za Prahou a Bratislavou následuje v indexu dostupnosti nového bydlení Mnichov (vydělávat na byt se tam musí 10,9 roku), Vídeň (8,9), Frankfurt a Varšava (8,7), Berlín (8,4) a Hamburk (6,5). Jde o údaje na konci letošního třetího čtvrtletí, před rokem to v Praze bylo 14,2 roku. Na konci třetího čtvrtletí 2014, odkdy developer údaje eviduje, to bylo necelých deset let.

Podle společných statistik developerských společností Trigema, Skanska Reality a Central Group průměrná cena nových prodaných bytů v hlavním městě na konci září meziročně vzrostla o 11,5 procenta na 106 713 korun za metr čtvereční. Od poloviny roku 2015 nové byty v Praze zdražily o 92 procent.

Cena průměrného bytu o rozloze 70 metrů čtverečních byla více než 7,6 milionu korun. U průměrné mzdy Central Group vycházel z údajů ministerstva práce a sociálních věcí o mzdách a platech podle profesí. Podle nich je průměrná hrubá měsíční mzda v Praze 45 246 korun. Samy firmy jako příčiny výrazného zdražování opakovaně uvádějí pomalé povolování staveb a zmiňují také vysoké daňové zatížení. Přes údajný nedostatek bytů na trhu jich však v Praze v současnosti nabízejí několik tisíc. Byty jsou a jejich dostupnost je nejen otázkou stavebních povolení a jejich výstavby, ale především také spekulací developerů, jejich vlastníků a lichvy.

Počet ročních platů potřebných ke koupi průměrného bytu do velikosti 70 m2 závratně rostou, a to po celé České republice. Například za poslední tři roky vzrostly nejvíce v Libereckém kraji, a to o 173 procent na 70 216 korun za metr čtvereční. Na Ústecku ceny stagnovaly. A v Praze byly novostavby proti nejlevnějšímu Ústeckému kraji 2,6krát dražší.

Z větších trhů s novými byty rostly ceny nejvíce ve Středočeském kraji, Praze a na jižní Moravě. Ve Středočeském kraji stouply za poslední tři roky ceny nových bytů o 54 procent, v Praze přibližně o polovinu, v Jihomoravském kraji o 35 procent.

Zmínil jsem některé tyto údaje přijaté i od samotných developerských společností jako ukazatel nutnosti přijetí vlastní bytové koncepce KSČM. Nelze léčit neduhy společnosti, jako je neúměrný spekulativní růst nájemného, ceny za pořízení přijatelného bytu, nákladů na provoz bytu, aniž se bude bránit účinně spekulacím a lichvě v této oblasti a aniž se neprovede rehabilitace družstevního bydlení. Některé zákonné úpravy jsou již předloženy, nedostačují však a řeší jen nezbytné, nekřiklavější problémy. Jejich cesta oběma komorami parlamentu však bývá velice dlouhá. Velkým úkolem je proto prosadit státní koncepci bydlení, která by tyto otázky řešila a nepřihrávala pouze veřejné prostředky developerům, v níž (státní koncepci) bude velká váha přiřčena družstevnímu bydlení, jež má dlouhodobou tradici.

Stanislav GROSPIČ, místopředseda ÚV KSČM