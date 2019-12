Vymývání mozků po evropsku

V září Evropský parlament přijal usnesení, které může mít dalekosáhlé následky. Je pokusem převyprávět historii, aby vyhovovala vítězům a hlavně změnila dosavadní pohled na druhou světovou válku. Proti z českých europoslanců, jak víme, hlasovala jen Kateřina Konečná. Dokument klade rovnítko mezi nacismus a stalinismus, aby se v závěrečných bodech zcela jasně vymezil ke komunistickým myšlenkám a komunistickým stranám. Velkou »zásluhu« na předložení tohoto dokumentu europoslancům měla eurokomisařka Jourová. Asi bychom se neměli moc vzrušovat, protože proklamační význam je zcela viditelný. Problém však je, že na jeho základě mohou zcela oficiálně se šířit lži a to dokonce do hlav dětí ve školách. Navíc pod hlavičku boje proti stalinismu se může skrýt všechno. Nejen bourání pomníků, což v našem případě se týká třeba i husitství nebo národního obrození, mohou se převyprávět dějiny druhé světové války a z osvoboditelů udělat okupanty. A válka? Tu, podle jednoho z bodů dokumentu, zavinili rovným dílem němečtí nacisté a Sovětský svaz. Prý na počátku byl pakt Molotov-Ribbentrop. Polská verze se tak dostala na papír a zdůvodnění, proč na slavnost vylodění v Normandii nebylo pozváno Rusko, má dodatečné »vysvětlení«. Ne skutečnost, pravda, ale ideologie vyhovující momentálním vítězům.

Všechno je tedy možné podle tohoto dokumentu. I zakazovat svobodu myšlení pod heslem »svobody myšlení«. Nyní prý je na národních vládách, aby tento dokument uvedly do praxe. Zdá se ovšem, že v této úrovni se moc nepospíchá, i když některé militantní skupiny jistě už připravují nové obrazoborectví a vymývání mozků od dětí ve školkách po »báby a dědky«, kteří tak s překvapením mohou přijímat nové vysvětlení svého života. Pravda už není žádoucí, jen to, co kdosi bude »pravdou« nazývat. Karel Marx s Bedřichem Engelsem měli pravdu, když do Manifestu napsali, že proti »strašidlu komunismu« se spojili všichni nejmocnější světa, protože to, že každý má dostávat podle své práce, a nikoli podle majetku a peněz v bankách, se jich bezprostředně týká. I pánů a dam v Evropském parlamentu. Proto neodsoudili excesy, které se staly, také i zločinů kapitalismu bychom našli tisíce, ale celý systém hlásící se k sociální rovnosti. Proto je třeba převyprávět dějiny a dát jim punc »pravdivosti«, tedy té vítězů.

Myslím však, že pravda zůstane pravdou, i když jí někdo překroutí všelijak. Není to nic nového. O takové výklady se přece stoupenci kapitalistických pořádků pokoušeli po celá staletí. A přesto výhonku sociální změny, protože stále šlo jen o výhonek, a touze po skutečné sociální rovnosti se jim zabránit nepodařilo. A ani dokument přijatý Evropským parlamentem na tom nic nezmění.

Otakar ZMÍTKO