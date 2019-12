Dějiny byly úplně jinak?

Úterní skoro noční zasedání řeporyjských zastupitelů se ukázalo také jako malé okno do poměrů na radnici. Starosta Pavel Novotný má situaci pevně v rukou a zastupitelé konají tak, jak velí. Nemohu znát, jak se v zastupitelstvu hlasuje při jiných příležitostech, než bylo hlasování o »vzpomínkovém místu« pro vojáky Ruské osvobozenecké armády. Ale bezděčně to při diskusi prozradil jeden z řeporyjských občanů. Starší pán s hořkostí v hlase poznamenal, že chodí na jednání zastupitelů pravidelně a zpravidla na židlích pro veřejnost sedává sám. Zdá se mu, že zastupitelé odsouhlasí vše, s čím starosta (rada) přijde. Nepodařilo se mu, jak řekl, nikdy při hlasování poznat, kdo je koalice a kdo opozice. Inu, koho si Řeporyjští zvolili, toho mají.

To na bod jednání »pomník vojáků generála Vlasova« přišlo občanů celkem dost a jejich názory vyzněly pro i proti. A protože proti pomníku vlasovcům je i mnoho dalších lidí a mnozí historici kladou k záměru uctívat vlasovce minimálně velký otazník, rozčiluje mě, jak k tomu přistupují některá média. Pokud je zmíněna kritika, tak výhradně od ruského velvyslanectví. Jenže také mnozí Češi, Moravané a Slezané jsou proti a to by měly hlásné trouby už konečně vzít na vědomí!

Na řeporyjském zastupitelstvu »zazářil« poslanec ODS, někdejší první ředitel ÚSTR Pavel Žáček, jenž se osobně dostavil. Ostatně je autorem podkladu, z něhož radnice čerpá. Pan Žáček reagoval na mé vystoupení, k němuž jsem se jako Pražanka osmělila, slovy: »Předpokládám, že je jasné, z kterého politického subjektu (kolegyně) mluví a na co navazuje – na stalinské vidění druhé světové války.« A nadechl se k otázce: »Kdo vyvolal druhou světovou válku?«

Dle něho druhá světová válka a aktivity wehrmachtu a dalších složek nacistického aparátu na západní frontě by nebyly možné bez sovětské podpory. Kladl otázky, kdo rozdělil Polsko, kdo vyprovokoval druhou světovou válku, kde stáli čeští komunisté mezi léty 1939-1941. »Na straně českého národa, který protestoval v demonstracích na podzim 1939, nebo na straně fašistického Německa? ... Přiznejte si, že dějiny byly úplně jinak.«

Nemaje široký historický background (vystudoval fakultu sociálních věd), díky čemuž graduovaný historik dokáže posoudit události v souvislostech, vytrhl pár střípků a skutečnost postavil na hlavu. Samozřejmě že čeští komunisté stáli po celou dobu nacistické okupace a již daleko před ní na straně českého národa, včetně podzimních demonstrací 1939. Vytvořili ilegální vedení strany a podíleli se na protifašistickém odboji. Již v noci na 15. března 1939 byli mnozí komunisté okupanty perzekvováni. Žáček, postižený vypjatým antikomunismem, jen tak mimochodem zapomněl na počínání západních demokracií a na injekce západního kapitálu umožňující nástup Hitlera, včetně mnichovské zrady!

Jeho nestydatý veřejný projev je důkazem, že se systematicky, salámovou metodou převrací některými »znalci« průběh a hodnocení druhé světové války. Je jen na čestných lidech, aby svými jasně artikulovanými názory takové revizi a reinterpretaci dějin zabránili.

Monika HOŘENÍ