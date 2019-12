1 Halina Pawlowská s novým románem.

Křest podle představ, aneb Takhle jsem si to teda nepředstavovala!

Každý určitě zažíváme nepředstavitelné a naprosto nečekané situace. Takhle jsem si to teda nepředstavovala! Jak častý povzdech! A přesně takový název má nová kniha Haliny Pawlowské, která byla pokřtěna toto úterý. Impulsem k napsání nové, v pořadí již třicáté druhé knihy oblíbené autorky byla vlastní rekonstrukce a stěhování. »Kdo zažil, jistě pochopí, kdo ne, určitě se pobaví, protože všechny emoce v knize jsou autentické,« řekla Haló novinám Halina Pawlowská.

Křest nové knihy se, stejně jako před rokem, konal v kubistickém prostoru Grand Café Orient a zúčastnilo se jej několik známých osobností. Mezi nimi byli Martha Elefteriadu, Ivan Hubač, Iva Hüttnerová, Václav Kopta, Michaela Kuklová, Vladimír Kratina, Ivan Kraus, Michal Viewegh, Linda Finková, Leona Machálková, Jitka Němcová, Agáta Prachařová, Jan Měšťák, Marika Procházková, Pavel Zedníček a Matěj Ruppert, který se stal rovněž kmotrem novopečené knihy. Proč zrovna on? »Protože ho mám ráda, znám ho od dětství. Byl spolužákem mé dcery« vysvětlila při křtu Halina Pawlowská.

Kmotr Matěj Ruppert měl ze svého úkolu velikou radost. „Pro mě to je veliká čest, protože paní Halinu sleduji mnoho let. Velice mě baví jak její knihy, tak hlavně její filmové a televizní scénáře. Je mi sympatická, známe se osobně mnoho let a je to skvělá ženská, kterou mám moc rád. Když mě oslovila, moc mě to potěšilo a velice si toho vážím,“ řekl nadšený Matěj Ruppert.

V nové knize budou čtenáři sledovat příběh hlavní hrdinky a jejích životních vzletů a pádů. Autorka vypráví o tom, jak se s manželem rozhodli postavit si dům a žít společně s celou rodinou. Jenže všechno (a v životě se to stává opravdu často) nakonec dopadlo trochu jinak!

»Knížka je pro všechny, kteří někdy stavěli, opravovali, milovali a zoufali si… To je její nejdůležitější poselství. Pobavíte se, zasmějete se a uklidníte se, že v tom nejste sami. Protože život není legrace, i když z větší části jo.«

A jak Halina Pawlowská vysvětluje původ názvu své nejnovější dvaatřicáté knihy? »Je to jedna z nejčastějších vět. Ženy ji vyslovují, když mají vztek, že manžel nevyměnil žárovku, když přišel pozdě z práce, když nechtěl jet k moři, když jí neřekl už dva roky, že je krásná, když usne dřív, než si ona stačí položit hlavu na polštář. Tu větu ale vyslovují i muži, když jim na plánované dovolené cestovka přidělí pokoj s výhledem na popelnice, když manželka přepne televizi na telenovelu, když nechce, aby šel s kamarády na pivo a když se společně rozhodnou postavit si dům a stráví několik let v těsném kontaktu se stavebními firmami.«

I kmotr Matěj Ruppert zažívá situace, které si tak teda nepředstavoval. Největší sousto pro něj bylo účinkování v soutěži StarDance anebo narození potomků. Děj knihy se mimo jiné točí kolem rekonstrukce domu a ten, kdo s tím má zkušenost, dá jistě autorce za pravdu, že rekonstrukce nikdy podle představ neprobíhá. Své o tom ví také kmotr knihy. „Někdy platí to, co se říká – lepší je vyhořet než vymalovat. My shodou okolností rekonstruujeme chalupu na Šumavě a je to podobný tanec jako ve StarDance,“ vypráví Matěj Ruppert.

