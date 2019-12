Prezident Recep Tayyip Erdogan. FOTO - Haló noviny

Opouštějí Erdogana

Turecký expremiér a exministr zahraničí Ahmet Davutoglu, který byl léta spojencem prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, ve čtvrtek spolu s dalšími bývalými Erdoganovými příznivci zaregistroval novou politickou stranu. Do konce roku založí novou stranu další někdejší Erdoganův spojenec a exministr Ali Babacan. Důvodem je jejich nespokojenost se stále rostoucím autoritářstvím prezidenta Erdogana.

Strana Davutoglua se bude jmenovat Strana budoucnosti (Gelecek Partisi) a má kombinovat liberální, konzervativní, nacionalistické a sociálně demokratické principy. Prosazovat chce i více práv pro ženy či Kurdy. Tato nová strana ani chystaná Babacanova formace ale podle průzkumů zřejmě nebudou mít dost příznivců, aby samy dosáhly na 10% práh volitelnosti do parlamentu. Podle analytika listu Sabah Mahmuta Övüra by se ale tyto dvě strany mohly v budoucnu spojit.

Nyní 60letý Davutoglu byl od května 2009 do srpna 2014 ministrem zahraničí, pak stál dva roky v čele vlády i vládní Strany spravedlnosti a rozvoje (AKP), již nyní vede Erdogan. Před rokem 2009 byl Davutoglu několik let hlavním poradcem Erdogana, jenž tehdy byl premiérem. Babacan i Davutoglu odešli z AKP letos spolu s dalšími někdejšími Erdoganovými spojenci, kteří mají výhrady k hospodářské politice vlády i k sílícímu prezidentově diktátorství. Erdoganův režim v posledních letech zintenzivnil pronásledování opozice, do vězení zavírá i novináře či opoziční poslance, pronásleduje Kurdy. Své pravomoci posílil Erdogan změnou parlamentního systému na prezidentský, kterou prosadil v těsném referendu v roce 2017. V zemi vládne atmosféra strachu, řekl Davutoglu s tím, že Erdogan má jen jeden program – udržet se u moci.

Političtí veteráni AKP včetně Davutoglua či exprezidenta Abdullaha Güla také letos na jaře otevřeně kritizovali anulování březnových voleb v Istanbulu. Ty jen těsně vyhrál kandidát opozice a ústřední volební komise je po stížnostech AKP zrušila. V opakovaných volbách v červnu vyhrál opět týž opoziční kandidát, tentokrát velkým rozdílem hlasů. Erdogan po letech Istanbul ztratil.

(ava, čtk)