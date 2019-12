UH-1Y Venom. FOTO - wikimedia commons

850 milionů Američanům už do konce roku

Ministerstvo obrany by již příští týden mohlo zaplatit první splátku zhruba 850 milionů korun za americké vojenské vrtulníky.

Řekla to náměstkyně pro řízení sekce ekonomické Blanka Cupáková. Podle ministra obrany Lubomíra Metnara (za ANO) budou splátky rozložené až do roku 2024. Smlouvu o nákupu 12 vrtulníků firmy Bell prostřednictvím americké vlády Metnar podepsal v Pentagonu ve čtvrtek. Příští týden také ministerstvo chystá podpis memoranda s firmou Bell, která převezme záštitu nad zapojením českého průmyslu do této zakázky.

Česká republika za vrtulníky zaplatí 646 milionů dolarů, což je podle aktuálního kurzu 14,74 miliardy korun bez DPH. »Finální částka se bude odvíjet od aktuálního kurzu České národní banky,« poznamenala Cupáková. Může tak podle ní být odlišná i v řádu stamilionů korun.

Armáda by nově vyrobených osm víceúčelových vrtulníků UH-1Y Venom a čtyři bojové vrtulníky AH-1Z Viper měla dostat v roce 2023. Na tento rok ministerstvo počítá s nejvyšší platbou. Podle náměstka pro vyzbrojování Filipa Říhy je první platba z hlediska amerických zákonů důležitá.

Ministerstvo obrany chce také 19. prosince podepsat memorandum, které zaštítí dohody pěti českých firem se společností Bell. Podle Říhy ministerstvo vložilo »dost energie« do toho, aby se české společnosti do tendru mohly zapojit. Zdůraznil, že si obrana dává pozor, aby toto její zapojení nebylo v rovině offsetů, které nepovolují americké ani evropské zákony.

Během přípravy nákupu ČR zvažovala i nákup italských strojů Agusta AW 139M od společnosti Leonardo, které byly podle odborníků výrazně levnější, ale například nesplňovaly armádní požadavek na odzkoušení v operacích.

Web Security magazín ve čtvrtek uvedl, že Leonardo se obrátilo na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Žádá ho, aby se ministerstvo obrany zabývalo námitkami, které má proti rozhodnutí nakoupit vrtulníky mezivládní dohodou.

(cik)