České florbalistky jsou v semifinále MS

České florbalistky vyhrály ve čtvrtfinále mistrovství světa v Neuchatelu nad Polskem 11:4 a v sobotu budou hrát od 17:45 o finále s domácím Švýcarskem. Třemi góly se na postupu podílela Martina Řepková, která den před 24. narozeninami oslavila první hattrick na světovém šampionátu.

»Jsem za to hrozně moc ráda. Vůbec by to nevadilo ani zítra, každopádně se těším. Jsem ráda i za to, že jsme se prosadily celá pětka, protože doteď se nám to tolik nevedlo. Je super, že jsme se takhle naladily na zítřejší zápas,« řekla Řepková.

Před utkáním byla oceněna brankářka Jana Christianová, která jako pátá česká hráčka dosáhla na hranici 100 zápasů v národním týmu po Denise Billé (121), Haně Koníčkové (116), Tereze Urbánkové (114) a Elišce Krupnové (102). Utkání strávila při nasazení Nikoly Příleské na lavičce, přesto se jí start započítává. V brance ze 100 utkání nastoupila do 55 z nich.

Polky prohrály s českým týmem i všech sedm předchozích vzájemných duelů s celkovým skóre 13:57 a ve čtvrtfinále MS mu podlehly počtvrté v řadě. Po 148 sekundách se sice dostaly do vedení, když po rychlém protiútoku otevřela skóre Zagórská, ale mezi pátou a 12. minutou favorit otočil stav na 4:1.

Nejdříve využila přesilovou hru Urbánková, přihrávku Koníčkové usměrnila za Bernackou Mlejnková a skórovaly také kapitánka Krupnová a Plášková. Polky se dostaly zpět na kontakt díky gólům Rogalaové a Justyny Krzywakové. Po 42 vteřinách druhého dějství se ale trefila od půlky hřiště Jiránková a Češky postupně navyšovaly skóre.

»Na začátku možná byla trochu nervozita, protože začalo play off a trochu to na nás dolehlo. Neplnily jsme úplně, co jsme si řekly, ale do dalších třetin jsme to zlepšily a už to bylo dobré,« prohlásila útočnice Magdaléna Plášková.

O další tři branky se postarala Řepková, která stihla hattrick během sedmi minut a 19 sekund. Všechny tři góly dala pohotovými pokusy z voleje a postupně mohla děkovat za přihrávky Bočanové, Kubečkové a Pláškové, která předtím ještě v 31. minutě trefila tyč.

Po 79 sekundách závěrečné části se podruhé v utkání prosadila Justyna Krzywaková, vzápětí se ale zapsala do střelecké listiny i další členka české elitní útočné formace Ratajová.

Dvouciferný výsledek zařídila v 53. minutě Kapcová, která už překonala Mlynarczykovou, jež vystřídala Bernackou. Skóre ještě dovršila Mlejnková, která po pětigólovém představení v úterý proti Slovensku skórovala posedmé na turnaji.

Český tým nastřílel na letošním MS už 46 gólů a překonal své dosavadní maximum z roku 2015 z Tampere, kde dal 41 branek. »Start byl těžký, první třetina byla dost vyrovnaná, tam se zápas mohl zlomit na jakoukoliv stranu. Polky odehrály výborný zápas, klobouk dolů před námi všemi, že jsme to zvládly ustát a dovést do vítězného konce,« uvedla útočnice Natálie Martináková.

Švédsky deklasovaly ve čtvrtfinále MS Německo 26:2

Florbalistky Švédska rozdrtily ve čtvrtfinále mistrovství světa v Neuchatelu Německo 26:2 a v sobotu budou vítězky minulých šesti světových šampionátů hrát od 14.30 o finále s Finskem. Švédky si připsaly 36. výhru na MS za sebou a postaraly se o rekordní výsledek turnaje. Překonaly sobotní výhru nad Slovenskem 23:1.

Šesti góly se na kanonádě podílela Sofia Joelssonová, která se s 12 brankami dostala do čela tabulky střelkyň o jednu před Finku Oonu Kauppiovou. Devět bodů za tři góly a šest asistencí si připsala kapitánka Anna Wijková a vede s 22 body produktivitu turnaje.

S 18 asistencemi překonala rekord krajanky Emelie Lindströmové, která nasbírala 16 nahrávek na mistrovství světa v roce 2011. Tu na letošním turnaji předčila i v historickém pořadí produktivity. Nyní už má Wijková na kontě 86 bodů (23+63) z 34 utkání. Lindströmová nasbírala 73 bodů ve 24 zápasech.

Čtvrtfinále

Česko - Polsko 11:4 (4:3, 4:0, 3:1)

Branky: 6. Urbánková (Krupnová), 6. Mlejnková (Koníčková), 10. Krupnová (Urbánková), 12. Plášková (A. Bočanová), 21. Jiráková (Beránková), 26. Řepková (A. Bočanová), 29. Řepková (Kubečková), 33. Řepková (Plášková), 43. Ratajová (Urbánková), 53. Kapcová (Martináková), 57. Mlejnková (Martináková) - 3. Zagórská (Buczeková), 13. Rogalaová, 16. J. Krzywaková (Z. Krzywaková), 42. J. Krzywaková (Z. Krzywaková). Rozhodčí: Linová, Teová (obě Singapur). Vyloučení: 0:1. Využití: 1:0. Diváci: 740.

Sestava Česka: Příleská - Jiráková, Beránková, Kotzurová, Kubečková, Paloncyová, Koníčková, Šupáková - Urbánková, Krupnová, Ratajová - A. Bočanová, Plášková, Řepková - Hanzlíková, Martináková, Mlejnková - Kapcová. Trenéři: Sascha Rhyner a Jakub Robenek.

Švédsko - Německo 26:2 (8:1, 11:0, 7:1)

Branky: 12., 14., 31., 33., 40. a 50. Joelssonová, 4., 28. a 32. Steenová, 10., 35. a 60. Bobergová, 29., 32. a 44. Wijková, 17. a 40. Tschöpová, 19. a 24. Wibronová, 55. a 58. Delgadová Johanssonová, 2. Rydfjällová, 11. Granstedtová, 22. Rasmussenová, 43. Hultgrenová, 57. Sundbergová - 19. Kürthová, 45. Bepplerová-Altová.

O 9. místo: Dánsko - Norsko 2:3 (1:0, 0:1, 1:2).

O 11. místo: Singapur - Austrálie 1:3 (1:2, 0:0, 0:1).

Další program play off

Sobota 14. prosince

10.00 o 5.-8. místo: Německo - Slovensko, 11.30 o 5.-8. místo: Lotyšsko - Polsko, 14.30 semifinále: Švédsko - Finsko, 17.45 semifinále: Švýcarsko - Česko.

Neděle 15. prosince

10:00 o 7. místo, 10.30 o 5. místo, 13.30 o 3. místo, 16.30 finále.

(red)