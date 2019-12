Poslankyně za KSČM Kateřina Konečná (vpravo) gratuluje Petře Prokšanové, nově zvolené předsedkyni Komise mládeže.

Nedopusťme český Majdan!

Ti, kteří usilují o »český Majdan«, o státní převrat, nabírají sílu a krok za krokem zkoušejí, co české bezpečnostní složky jsou schopny tolerovat.

Na sobotním 9. zasedání Ústředního výboru KSČM to uvedl předseda ÚV a první místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip. »Jestli budeme sledovat politiku Spojených států nebo politiku EU, které jsme členem, tak rozpor, který tady existuje, bude dál dopadat na větší míru chaosu v Evropě samotné,« uvedl Filip. »Nazkoušeli si dostat lidi na Letnou, sice trochu nafoukli počet účastníků, ale přesto se jim to podařilo. Teď si vyzkoušeli blokádu hlavního nádraží, vyzkoušeli si kybernetický teroristický útok na nemocnici a zatím jim to prochází. Nemohu říct, že by bezpečnostní složky jednaly tak, aby svým způsobem byly schopny veřejně odpovědět na to, jak to bude vyšetřeno a jestli organizátoři budou po zásluze potrestáni. To není žádné strašení, to je realita,« konstatoval Filip.

Filip pak varoval, že síly, které usilují o změnu poměrů v České republice, nejsou síly, které by usilovaly o suverenitu ČR. »K tomu se množí i čeští přisluhovači v čele s KDU-ČSL, TOP 09, ODS a přidávají se k nim Piráti, někteří z neznalosti, ale někteří pravděpodobně v žoldu jsou ochotni tuto politiku hrát,« upozornil s tím, že proti suverenitě České republiky se chystá opravdu koordinovaná akce, kterou řídí silné organizace ze zahraničí.

»Ti posluhovači cizích států, a nestydím se za slovo kolaboranti, kteří jsou ochotni sloužit jiným, ať už za peníze nebo z pochybných ideologických či jiných důvodů, samozřejmě posilují a my zatím, řekl bych, jen slabě reagujeme,« řekl Filip a dodal, že KSČM byla úspěšná při vyjednávání státního rozpočtu, nyní je třeba soustředit se na nadcházející volby. Jedním ze základních témat je podle něj bydlení. »Cena nájmů dál roste a ve většině měst se zatím nevyužívá toho, že jsme do státního rozpočtu doplnili znovu prostředky na výstavbu bytů přímo obcemi, tak aby vlastně v tom prostředí, v kterém žijeme, mohly obce alespoň částečně konkurovat tomu, jakým způsobem rostou nájmy, to znamená výstavbou nových bytů. Náš cíl tedy bude samostatná výstavba bytů obcemi, podpora družstevní bytové výstavby a další kroky, které jsou v onom samostatném materiálu,« nastínil Filip a připomněl, jakým způsobem pravice bojuje proti KSČM. »Je to vytváření nových subjektů. Musíme být velmi opatrní v tom, jaké udělají programy a jaká bude jejich činnost potom, to znamená, nezapomeňte historii těch, kteří vstupují na kandidátní listiny různých nových subjektů, jaká byla jejich historie, čeho se dopouštěli v minulosti v dresu jiných politických stran,« varoval.

Podle Filipa je pak také otázkou, jak dlouho KSČM bude v toleranci vlády pokračovat. »Máme před sebou pololetní hodnocení Dohody o toleranci, jak je stanoveno, budeme tedy s vládou jednat a chceme si ujasnit některá pravidla, případně stanovit pravidla další pro příští období, protože ta zatímní pravidla nepostačují a samozřejmě je nechceme svévolně narušovat jako politická strana, která v podstatě zajistila stabilitu a ekonomický rozvoj České republiky proti chaosu, který tady nastává,« konstatoval předseda ÚV KSČM.

První místopředseda ÚV KSČM Petr Šimůnek následně představil dokument návrhu tezí volebního programu k volbám do krajských zastupitelstev a Senátu, které se budou konat příští rok. Místopředseda ÚV KSČM Stanislav Grospič uvedl dokument týkající se tématu dostupného bydlení, které je problémem právě ve velkých městech, především pro mladé lidi. Přednesl také stanovisko ÚV k přepisování historie, které v plném znění přetiskujeme na straně 5.

Místopředsedkyně ÚV KSČM a europoslankyně Kateřina Konečná pak připomněla dění v Evropském parlamentu a to, že i SPD, která se tváří, jako že jí jde o naše národní zájmy, hlasovala pravicově a také pro usnesení, které vysloveně nabádá k přepisování historie a očernění těch, kteří položili život za to, abychom my mohli žít.

V následné diskusi, která se týkala jak navrhovaných dokumentů, aktuálního světového i místního dění, tak vnitrostranických záležitostí, vystoupili mimo jiné Zdeněk Štefek, Josef Číž, Miroslava Moučková, Jiří Dolejš, Jan Navrátil, Marta Semelová, Zdeněk Ondráček, Ivan Hrůza, Martin Říha, Jiří Varga, Pavel Ambrož, Viktor Pázler, Josef Bohatec, František Švarc, Karel Klimša či Jaromír Petelík.

Místopředseda ÚV KSČM Václav Ort na závěr promluvil o ekonomických stránkách rozpočtu KSČM, který byl schválen, stanovisko k němu přednesla i předsedkyně Ústřední revizní komise ÚV KSČM Marie Pěnčíková.

Konečná poté, jako místopředsedkyně odpovědná za Komisi mládeže při ÚV KSČM, doporučila, aby Ústřední výbor zvolil Petru Prokšanovou za předsedkyni komise. Zvolena byla hlasy všech přítomných. »Gratuluji Petře Prokšanové ke zvolení předsedkyní komise mládeže při ÚV KSČM, Petru znám sice poměrně krátce, ale tolik optimismu a přitom tahu na branku se vidí málokdy. Myslím, že je to dobrá volba,« konstatovala Konečná.

Za nového člena ÚV KSČM byl za okres Tábor potvrzen Václav Ebrt.

(cik)

FOTO – Haló noviny/Roman BLAŠKO