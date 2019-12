KSČM má dlouhodobý zájem na dostupném bydlení

Zákon o dostupném bydlení připraví ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) do roka. Vládě ho má předložit v prosinci příštího roku. Norma by pak měla začít platit o devět měsíců později v září 2021, tedy krátce před sněmovními volbami.

Vyplývá to ze schváleného vládního legislativního plánu na příští rok. »Cílem návrhu zákona (o dostupnosti bydlení) je vytvořit právní rámec pro zajištění bydlení středně příjmových domácností, zjednodušení a finanční zpřístupnění bytové výstavby, posílení alternativních forem bydlení a posílení vymahatelnosti práv a povinností v oblasti nájemního bydlení,« uvádí legislativní plán předpisů, které má nachystat MMR.

Jeho šéfka Klára Dostálová (ANO) už dřív ČTK řekla, že Sněmovna za tři čtvrtě roku nejspíš zákon do podzimních voleb v roce 2021 přijmout nestihne, takže by ho měl znovu projednávat a schvalovat až povolební kabinet a noví poslanci. Přijmout by ho mohli v prvním roce příštího volebního období, uvedla Dostálová.

Stínová ministryně práce a sociálních věcí KSČM, místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru Hana Aulická Jírovcová našemu listu potvrdila, že ona osobně žádala ministryni Dostálovou, aby zákon o dostupném bydlení šel současně s novelami předkládanými ministerstvem práce, protože tato problematika spolu souvisí. »Připravovaná změna legislativy v sociální oblasti bude mít dopad i na oblast bydlení, a to jsme chtěli eliminovat právě i zákonem o dostupném bydlení. Pochopila bych odklad zákona, avšak pokud to bude až na příští prosinec, jak ministryně Dostálová řekla, tak to mě velice mrzí, protože to byl jeden z hlavních úkolů této vlády,« uvedla Aulická. Je připravena opět oslovit ministryni pro místní rozvoj, aby normu předložila alespoň do poloviny příštího roku, aby ji Sněmovna mohla na podzim začít projednávat. »KSČM má dlouhodobý zájem na dostupném bydlení, je to jedna z našich priorit, jsem přesvědčena, že bez dostupného bydlení nemůžeme dělat zásadní změny v dávkovém systému,« dodala poslankyně.

Zákonem by se měla zabývat současná Sněmovna

To, aby normu projednával až kabinet a Sněmovna, které vzejdou z příštích voleb, považuje za riziko a ohrožení jejího přijetí. »Nikdo neví, jaké bude nové složení vlády a nikdo nezaručí, že budoucí vláda bude mít vůbec zájem ten zákon předložit a pokud ano, v jaké podobě. Hrozí, že stát se může dostat do ještě větší krize v nedostatku bydlení a myslím si, že to nikdo nechce. Premiér se nemůže spoléhat na to, že po příštích volbách bude opět u vlády, karty rozdají voliči, jsem přesvědčena, že dostupným bydlením by se měla zabývat ještě současná Sněmovna,« dodala Aulická.

Vláda ANO a ČSSD ve svém programovém prohlášení slíbila zákon o sociálním bydlení. Loni od něj upustila a nahradila ho dotačním programem Výstavba. Podle odborníků na sociální problematiku se bytová nouze v ČR bez zákonných pravidel nevyřeší.

Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) už dřív řekla, že při průtazích přípravu převezme její resort. Bytovou situaci v ČR označila za krizi a uvedla, že je nutné jednat rychle. Řekla, že pokud návrh zákona nebude na začátku příštího roku, jeho šance na schválení do voleb je malá. Už v polovině září poslancům sněmovního sociálního výboru řekla, že pokud MMR s předlohou nepřijde, převezme přípravu její resort.

»Na tuto alternativu jsme připraveni. Jsme připraveni přijít s vlastním návrhem,« řekl ředitel odboru sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení ministerstva práce David Pospíšil.

Ministerstvo pro místní rozvoj zřídilo k problematice bydlení pracovní skupinu. Ta by se měla podle Pospíšila sejít tento týden. »Očekáváme, že nám MMR představí svůj koncept, filozofii, jak by se měl zákon zaměřovat. Jsme připraveni maximálně spolupracovat,« uvedl Pospíšil. Dodal, že ministerstvo práce může využít i své návrhy z minulého volebního období. »Máme připraveno několik různých variant. Můžeme předložit některé návrhy, které se v minulém období do finální verze nedostaly. Jsme v tomto ohledu velmi flexibilní,« dodal Pospíšil.

(jad)