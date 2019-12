FOTO - vse.cz

Vysoké školy potřebují víc peněz

České vysoké školství zůstává podfinancované. Navzdory růstu jeho rozpočtu v posledních letech, stoupl podíl výdajů na vysoké školy na objemu hrubého domácího produktu (HDP) jen o setiny procenta. Letos tento podíl činil asi 0,47 procenta HDP.

Školy ze svých rozpočtů nemohou účinně podporovat obory, jejichž absolventi by mohli chybět na trhu práce. Pro zlepšení situace bude potřeba větší spolupráce mezi resorty a víc peněz. Vyplývá to z návrhu budoucího financování vysokých škol s ohledem na společenské potřeby, který dnes projedná vláda.

Rozpočet vysokých škol se od roku 2015 zvýšil ze zhruba 20,4 miliardy korun na 26,5 miliardy v letošním roce a 27,4 mld. Kč je v plánu na příští rok. Z pohledu podílu na objemu HDP se ale výdaje na vysoké školy tolik nezměnily. V roce 2017 činil tento podíl 0,43 procenta, loni 0,46 procenta a letos meziročně o 0,01 procentního bodu víc. Dosud nejvyšší byla úroveň výdajů směrem k vysokým školám vůči HDP v roce 2010, a to 0,59 procenta.

Špatně si ČR v uplynulých letech vedla při financování vysokých škol i v mezinárodním srovnání. V celkových výdajích na terciální vzdělávání se v roce 2016 pohybovala kolem 64 procent průměru zemí OECD. Ve veřejných výdajích v poměru k HDP byla na úrovni zhruba 74 procent průměru OECD. Nárůst peněz v rozpočtu vysokých škol v letech 2018 a 2019 podle ministerstva pravděpodobně pozici v ČR v mezinárodním srovnání příliš nezlepší. Statistiky OECD to ukážou až v publikacích vydaných v příštích letech.

Podle ministerstva se tak ukazuje, že případné naléhavé potřeby trhu práce nelze řešit ze současného rozpočtu vysokých škol, a i v budoucích letech na ně bude nutné případně vyhradit peníze navíc. O kolik by se mohlo jednat, není podle úřadu možné vyčíslit, protože zatím nejsou k dispozici objektivní analýzy. Jejich přípravu by dle ministerstva školství měly zajišťovat resorty, kterých se daná odbornost týká. Ve spolupráci s nimi by pak ministerstvo v budoucnu chtělo navrhovat různá řešení, jak některé obory víc podporovat.

Ministerstvo by chtělo v následujících letech udržet podíl studujících na takové úrovni, aby vysokoškolské vzdělávání získávalo alespoň 35 procent mladých lidí. Důraz přitom hodlá klást nejen na odbornost, ale i na dovednosti, jako je týmová spolupráce či schopnost řešit problémy.

(jad)