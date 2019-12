FOTO - Pixabay

Marková: Zdravotnictví potřebuje předvídatelné příjmy

Ministerstvo zdravotnictví chce tolik očekávanou velkou novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění, která mění hlavně hrazení moderních léků pojišťovnami, odeslat do meziresortního připomínkového řízení ještě do konce roku. Vyplývá to z legislativního plánu resortu.

Novela by měla podle stínové ministryně zdravotnictví KSČM Soni Markové řešit dlouhodobě neřešené problémy českého zdravotnictví. »Jedná se především o hrazení léčivých přípravků, které jsou nyní nehrazené a pacienti musí žádat o proplacení podle paragrafu šestnáct. Pokud pojišťovny nevyhoví, tak se musí obrátit na soud, což je velmi zdlouhavé řešení. V případě léčby zhoubných nádorů pak může být pro pacienta i pozdě,« řekla Marková našemu listu. Správnou cestou se podle ní vydala Všeobecná zdravotní pojišťovna, která má již nyní jasně stanovená pravidla na proplácení léků bez SÚKLem stanovené úhrady. Nyní jde o to, aby tuto možnost měli klienti zaměstnaneckých pojišťoven.

Marková je přesvědčena, že je nutné, aby se ministerstvo zabývalo také pravidelnou a automatickou valorizací plateb za státní pojištěnce, pokud samozřejmě nebude již dříve přijat zákon z pera KSČM. Jeho projednávání bylo, bohužel, ve zdravotním výboru přerušeno. »Systém zdravotnictví potřebuje předvídatelné příjmy a automatická valorizace tuto potřebu skutečně naplňuje. Je třeba ministerstvo pohlídat. Bez zákonného řešení by případné rozhodování o výši příspěvku státu za svých šest milionů pojištěnců připadlo opět pouze na vládu. Ta by mohla případně tyto peníze úplně zmrazit a vytvořit nedostatek finančních prostředků v systému záměrně,« varovala stínová ministryně. Poukázala přitom na rok 2013, kdy k takovému kroku přistoupily pravicové vlády a otevřely prostor pro navyšování spoluúčasti pacientů.

V březnu plánuje ministerstvo dokončit přípravu zákona o zdravotních službách, který například poprvé definuje pacientské organizace, nebo upravuje činnost léčitelů. Měl by také konečně přinést dohodu o financování zdravotního a sociálního pomezí mezi ministerstvem zdravotnictví a ministerstvem práce a sociálních věcí. »Čekáme na to dvacet let. Nejsem tedy příliš optimistická. Financování paliativní, dlouhodobé, psychiatrické a další péče, ale tuto dohodu nezbytně potřebuje,« konstatovala Marková.

Bude mít ministerstvo dostatek odvahy?

Do poloviny roku by měla vejít v platnost také novela týkající se voleb do orgánů šesti menších ze sedmi českých zdravotních pojišťoven, část zákona zrušil Ústavní soud. Ministerstvo navrhuje, aby mohly volit firmy, které pojišťovně odvádějí 0,4 procenta pojistného. »Do budoucna chceme, aby se na rozhodování podíleli i zaměstnanci. Předložíme novelu, tato je provizorní,« řekl na jednání sněmovního výboru pro zdravotnictví šéf resortu Adam Vojtěch (ANO).

Marková v této souvislosti zdůraznila, že KSČM stále prosazuje jednu zdravotní pojišťovnu. Potom by dohady, které byly na jednání zdravotního výboru, odpadly. »Je jasné, že úplně spravedlivé zastoupení všech pojištěnců v orgánech ‚jejich‘ pojišťovny nebude asi nikdy. Ministerstvo na poslední chvíli navrhlo provizorní řešení, s kterým souhlasí i zaměstnanecké pojišťovny. Bohužel to ale nebylo dostatečně prodiskutováno ani s laickou ani odbornou veřejností a zřejmě ani s jednotlivými politickými stranami,« řekla. Dokládá to i fakt, že Piráti nyní navrhují, aby mohla být volba přes internet, a lidovci zase chtějí na zaměstnanecké pojišťovny aplikovat model VZP. Tedy možnost části členů dozorčích orgánů volit Sněmovnou. »To je jistě nejdemokratičtější a nejtransparentnější řešení, ale nelíbí se těm, kteří hovoří o tzv. odpolitizování pojišťoven. Jsem přesvědčená o tom, že najít přijatelný konsenzus bude důležitým úkolem pro rok 2020,« dodala Marková.

Na jednání vlády půjde do konce března také zákon, který nově upravuje systém vzdělávání lékařů v jejich specializaci. Zavádět bude také povinnost lékaře vybraných oborů a regionů, jehož vzdělávání po dokončení lékařské fakulty stát více dotoval, zůstat několik let pracovat v ČR.

»Systém vzdělávání lékařů je potřebné konečně vhodně upravit tak, aby byla lepší průchodnost jednotlivými obory a aby lékaři mohli své atestace dosáhnout i na regionálních pracovištích. Pokud se podaří zavázat lékaře k tomu, aby v případě, že jim bude poskytnuto více finančních prostředků na rezidenční místa, zůstali určitou dobu pracovat v České republice, bude to jistě ku prospěchu pacientů. Obávám se však, že ministerstvo nebude mít k tomuto kroku dostatek odvahy,« uvedla Marková.

V legislativním plánu na příští rok má ministerstvo také věcný záměr zákona o provádění veřejného zdravotního pojištění. Změnit jím chce fungování VZP a zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven. Ten ministerstvo původně chtělo předložit už v loňském roce.

(jad)