Corbyn: Argumentačně jsme vyhráli

Vůdce britských labouristů Jeremy Corbyn převzal osobní odpovědnost za porážku své strany v nedávných volbách do Dolní sněmovny britského parlamentu. Pro nedělník The Observer označil výsledek hlasování za zoufalé zklamání. V mnoha ohledech však podle jeho mínění labouristé argumentačně vyhráli.

»Utrpěli jsme těžkou porážku a jsem za ni odpovědný,« napsal Corbyn v prvním přímém přiznání odpovědnosti za výsledek voleb. Politiku své strany ale obhajoval. Za porážku podle něj může politický systém, labilní od finanční krize roku 2008, výsledek ovlivnila i média a podlost konzervativního premiéra Borise Johnsona. »Jsem hrdý, že v otázce úsporných opatření, síly korporací, nerovnosti a naléhavosti (ochrany) klimatu jsme argumentačně vyhráli a přepsali jsme terén politické debaty,« napsal šéf labouristů. Kdyby navíc poměry neovládal brexit, labouristé by vyhráli a on by se stal premiérem, věří politik. Politika Labour Party je nepochybně oblíbená, ať jde o zestátňování, výstavbu bytů nebo zvyšování platů, uvedl Corbyn.

Kampaň konzervativců založená na ústřední myšlence prosadit brexit byla podle Corbyna nečestná a podvodná. Vina leží i na médiích, která stranu pod jeho vedením kritizovala. Strana musí udělat víc, aby »čelila nepřátelství živenému miliardářskými vlastníky,« uvedl šéf labouristů. Corbyn po volebním neúspěchu odmítl okamžitě odstoupit s tím, že vyčká na zvolení svého následovníka. Stranu v dalších parlamentních volbách nepovede, prozatím ale chce ve vedení zůstat

Skotský vzkaz do Londýna

Skotsko nelze držet ve Spojeném království proti vůli jeho obyvatel. V rozhovoru pro BBC to včera vzkázala premiéru Borisi Johnsonovi skotská první ministryně Nicola Sturgeonová. Má-li podle ní Velká Británie dál existovat v nynějším stavu, může to být jen ve všeobecné shodě. Skotská národní strana (SNP), kterou Sturgeonová vede, ve čtvrtečních parlamentních volbách výrazně posílila, když získala 48 z 59 skotských mandátů v londýnské Dolní sněmovně. Podle první ministryně to Skotům dává právo znovu rozhodovat o své nezávislosti, přestože Johnson to popírá. »Jestli si myslí, že jeho 'ne' znamená konec, pak zjistí, že se zatraceně plete,« prohlásila Sturgeonová. »Nemůžete držet Skotsko ve svazku proti jeho vůli. Jestliže má Spojené království pokračovat, může to být jen ve shodě. Je-li si unií Boris Johnson jistý, měl by nechat lidi, aby rozhodli,« konstatovala. V pátek jeho úřad vydal prohlášení, že rozhodující je výsledek skotského referenda z roku 2014 a že by měl být respektován. Skotové se tehdy vyslovili proti rozbití unie s Anglií, Walesem a Severním Irskem, nechtějí ale odejít z Evropské unie.

(ava, čtk)