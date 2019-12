KHL mě strašně baví, září Hrubec

Brankář hokejové reprezentace Šimon Hrubec se po minulé sezoně, kterou zakončil ziskem mistrovského titulu s Třincem, vydal na první zahraniční angažmá. Cílem pro něho byla prestižní liga v hokejově exotické destinaci. Hájí branku čínského Kunlunu v Kontinentální lize a prožil díky tomu už řadu neobyčejných situací. Z možnosti chytat KHL je ale nadšený.

Jak na vás KHL zapůsobila?

Jsem strašně rád, že jsem šel do KHL. A hrozně bych si přál tu ligu hrát co nejdéle, protože mě strašně baví. Je to parádní, je to rychlý. Hráči mají určitou kvalitu, střely jsou perfektní, padají pěkné góly a jsou hezké zákroky. Tam snad není jediný špatný brankář. Strašně si tu ligu užívám.

Čína a hokej? Dalo se na to vůbec připravit?

Teď po pěti měsících si myslím, že to bylo jedno z mých nejlepších rozhodnutí. Hlavně hokejově, protože si myslím, že ta kanadská a americká mentalita, co se týká přístupu k tréninku a do zápasů, to je něco neskutečného. Nemohu soudit, jak to vypadá jinde. Nevím, jak to chodí v Rusku, jaká je mentalita Rusů. Ale co mi třeba říkali agenti, tak ať jsem rád, že jdu do kanadsko-amerického týmu.

Jak vycházíte s parťákem v brankářské dvojici s Američanem Jeremy Smithem?

Trenéři nás pravidelně vytěžují a drží tak oba v permanenci. S Jeremym jsme si sedli, myslím, že mám na tohle asi štěstí. Stejně tak i s trenérem brankářů (Dusty Imoo). Jen jsem mu musel občas vysvětlit, že když si z něho dělám legraci, jak jsem byl zvyklý si dělat v Třinci třeba z Jardy Kameše, tak že to nemyslím vážně a není to útok nebo ztráta respektu vůči němu. Ze začátku to moc nebral.

V minulém týdnu jste byl vyhlášen nejlepším gólmanem soutěže.

Co to pro vás znamenalo?

Je to hezké zpříjemnění, ale nedával bych tomu obrovskou váhu. Spíš bych byl radši, kdyby to bylo po sezoně, tohle je jen takové dílčí ocenění za týden práce.

Hovoří se o poptávce ze silnějších klubů. Potvrdíte to?

To mi jen lichotí. Ale to by se řešilo s agentem, je už totiž také zájem z klubu, abych prodloužil. Teď v tuhle chvíli to není na pořadu dne, abych něco takového řešil.

Už jste si zvykl na dlouhé cestování?

To mi vůbec nevadí. Jediné, co pociťuju, jsou časové posuny. Ty jsou velké, ale není to, že bych byl unavený - na ten zápas se vždycky připravíte, to se dá. Horší je, že se vzbudíte v noci ve tři hodiny a jste vyspalý. Nekoukám se raději vůbec na hodiny, aby mě to neovlivňovalo. A svým způsobem to nechávám na tělu, jak se cítí.

