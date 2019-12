Moskva posadila »hokejky« na led

Po čtvrteční plzeňské výhře nad Finy v prodloužení 4:3 dohrávali čeští hokejisté turnaj Prvního programu v Moskvě. Nejprve prohráli s domácí reprezentací 3:4 po samostatných nájezdech a neprodloužili tak vítěznou sérii čtyř zápasů od začátku sezony. Říhův výběr otáčel vývoj z 0:2 na 3:2. Závěr utkání zvládli ale lépe Rusové.

V posledním zápase na druhé akci série Euro Hockey Tour proti Švédsku byl národní tým stále ve hře o turnajové prvenství. Nepodařilo se.

Češi prohráli se Švédy 1:3 a ztratili šanci. Tým vedený kapitánem Jakubem Jeřábkem inkasoval nejprve z hole Dennise Rasmussena, následně se prosadil ještě Malte Strömwall. Další gól už Marek Langhamer nedostal, Češi se dostali ve třetí části na dostřel díky Hynku Zohornovi, ale více toho už nestihli. Prázdnou branku při power play trefil ještě Rasmussen.

Poslední třetina

»Byl to jeden z nejhorších zápasů od té doby, co jsme k reprezentaci přišli. Hlavně prvních čtyřicet minut, kdy to bylo bez nasazení, dělali jsme obrovské chyby, ten přístup nebyl jako obvykle. Když vezmu celý turnaj, tak jsme si našimi hloupostmi poztráceli body ve všech třech zápasech. Proti Švédům jsme byli ospalí, nebruslili jsme dobře, nedohrávali jsme. Hráči neplnili, co jsme po nich chtěli, až teprve v poslední třetině to bylo úplně jiné mužstvo,« hodnotil duel hlavní kouč Miloš Říha.

Lepší Švédi

Podobně dohrával duel kapitán Jakub Jeřábek. »Od začátku jsme byli všude druzí, nehráli jsme jednoduše. Hodně se to odvíjelo od pohybu. Neměli jsme nohy a pořádně jsme začali hrát až od konce druhé třetiny. Poslední třetina už za to trochu stála, ale bohužel. Nějaké šance tam byly, spousta závarů, ale podruhé už to tam nepadlo.«

Šanci v brankovišti dostal poprvé na turnaji Marek Langhamer. »Inkasované góly? Vždycky se dá něco dělat, aby nepadly. Tam je hlavně škoda, že nám ve druhé třetině moc nešly nohy. Pak už se těžko vrací do zápasu. Švédové hráli výborně. My ve druhé třetině trošku zaspali a oni toho využili, myslím, že to byla rozhodující pasáž zápasu.«

(red)

Channel One Cup - Euro Hockey Tour

**Rusko - Česko 4:3 po sam. nájezdech (2:0, 0:2, 1:1 - 0:0). Branky: 3. Kuzmenko, 18. Grigorenko, 49. Ožiganov, rozhodující sam. nájezd Vladimir E. Tkačov - 22. Sedlák, 36. Filippi, 48. H. Zohorna. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:0. Diváci: 11.699.

**Finsko - Švédsko 5:1 (0:0, 2:1, 3:0). Branky: 30. Puljujärvi, 37. Karjalainen, 44. M. Aaltonen, 58. Puustinen, 59. Tuohimaa - 24. Brodin. Vyloučení: 4:5. Využití: 2:0. Diváci: 4718.

**Česko - Švédsko 1:3 (0:0, 0:2, 1:1). Branky: 49. H. Zohorna - 21. Rasmussen, 27. Strömwall, 60. Rasmussen. Vyloučení: 1:4. Využití: 1:1. Diváci: 9178.