Slavia vede po 20 kolech ligu o 16 bodů!

Fotbalisté Slavie na závěr podzimní části sezony porazili ve 20. ligovém kole České Budějovice 4:1. Pražané protáhli neporazitelnost v nejvyšší soutěži na 26 zápasů a přezimují v čele tabulky s náskokem 16 bodů před druhou Plzní. Ta doma remizovala s Teplicemi 1:1 a trenér Pavel Vrba po utkání připustil, že mužstvo Viktorie zřejmě vedl naposledy. Podle médií v zimě převezme bulharské mistry z Ludogorce Razgrad.

Slavia rozhodla poslední zápas ligového podzimu už v první půli, kdy se za obhájce titulu trefili Milan Škoda, Vladimír Coufal a Lukáš Masopust. V 51. minutě snížil Ubong Ekpai, ale poté se podruhé prosadil Škoda. Jihočeský nováček prohrál poprvé po osmi kolech a v tabulce je osmý.

»Zápas nám celkově sednul, takhle nějak bych si představoval, aby nám to doma sedlo častěji. Jsem strašně rád, že jsme se i po zápase v Dortmundu takhle prezentovali a že jsme podzim zakončili po všech stránkách na úrovni,« řekl na tiskové konferenci slávistický trenér Jindřich Trpišovský, jehož svěřenci se v úterý v Dortmundu rozloučili porážkou 1:2 s Ligou mistrů.

Plzeň proti Teplicím poslal do vedení Luděk Pernica, ještě v prvním poločase ale odpověděl Jan Shejbal. Západočeši mají na druhém místě tabulky už jen tříbodový náskok na třetí Jablonec. Vrba po utkání prohlásil, že zápas s Teplicemi byl pravděpodobně jeho posledním na lavičce Viktorie. Západočeský klub se k situaci oficiálně vyjádří v příštích 48 hodinách.

»Musím říct, že jsem v Plzni zažil úžasných sedm a půl roku, když to sečtu všechno dohromady. Určitě na Plzeň budu rád vzpomínat, protože je dost pravděpodobné, že už tu v lednu nebudu,« řekl Vrba. Západočechy podle médií převezme trenér slovenské reprezentace do 21 let Adrián Gula.

20. kolo první fotbalové ligy

Viktoria Plzeň - FK Teplice 1:1 (1:1)

Branky: 11. Pernica - 24. Shejbal. Rozhodčí: Rejžek - Moláček, Kříž - Berka (video). ŽK: Kopic, Procházka, Chorý - Nazarov, P. Mareš, Řezníček, Shejbal. Diváci: 6118.

Plzeň: Hruška - Řezník, Pernica, Brabec, Hloušek - Procházka, Hořava (58. Chorý) - Kopic (69. Kayamba), Čermák, Kovařík - Krmenčík (82. Beauguel). Trenér: Vrba.

Teplice: Grigar - Knapík, Čmovš, Shejbal - Paradin (28. Hyčka), Nazarov (46. Vyhnal), Kučera, Trubač (85. Radosta) - P. Mareš - Řezníček, J. Mareš. Trenér: Hejkal.

Slavia Praha - Dynamo České Budějovice 4:1 (3:0)

Branky: 13. a 58. Škoda, 19. Coufal, 28. Masopust - 51. Ekpai. Rozhodčí: Franěk - Vlček, Mojžíš - Marek (video). ŽK: Havelka, Ekpai, Drobný (všichni Č. Budějovice). Diváci: 16 214.

Slavia: Kolář - Coufal, Takács, Kúdela, Bořil (76. Holeš) - Souček, Traoré (72. Hora) - Masopust (79. Hilál), Ševčík, Provod - Škoda. Trenér: Trpišovský.

Č. Budějovice: Drobný - Ekpai, Havel, Kladrubský, Novák - Havelka (77. Kulhánek), Čavoš (81. Táborský) - Brandner (69. Mršič), Javorek, Schranz - Ledecký. Trenér: Horejš.

Baník Ostrava - Sparta Praha 0:0

Rozhodčí: Zelinka - Paták, Hájek - Pechanec (video). ŽK: Jirásek, Fleišman, Stronati - Frýdek, Sáček, Kanga. Diváci: 13 535.

Ostrava: Laštůvka - Fillo, Pokorný, Procházka, Stronati, Fleišman - Reiter (79. Baroš), Jirásek, Hrubý, Kuzmanovič (76. De Azevedo) - Diop. Trenér: Páník.

Sparta: Heča - Sáček, Lischka, Mandjeck, Hanousek - Frýdek, Kanga (90. Juliš) - Hložek, Trávník, Plavšič (61. Windheim) - Tetteh (72. Kozák). Trenér: Jílek.

1. FK Příbram - 1. FC Slovácko 1:4 (0:3)

Branky: 59. Petrák - 2. Sadílek, 7. Juroška, 16. Havlík z pen., 55. Zajíc. Rozhodčí: Lerch - Vaňkát, Ratajová. ŽK: Kodr, Kočí, Rezek - Reinberk. Diváci: 1268.

Příbram: Kočí - Tregler, Kodr, Nový, Cmiljanovič - Květ (33. Škoda) - Polidar, Petrák, Rezek, Zeman (33. Voltr) - Slepička (69. Stuparevič). Trenér: Nádvorník.

Slovácko: Trmal - Reinberk (74. Šimko), Hofmann, Kadlec, Juroška - Havlík, Sadílek - Kalabiška, Hellebrand (68. Krejčí), Navrátil - Zajíc (78. Dvořák). Trenér: Svědík.

Slovan Liberec - MFK Karviná 3:0 (0:0)

Branky: 48. Potočný, 70. Mara, 86. Breite. Rozhodčí: Královec - Kotalík, Pečenka. ŽK: Oscar, Chaluš - Jarábek (trenér), Krivák, Vukadinovič, Janečka, Rundič, Želizko. Diváci: 1760.

Liberec: Knobloch - Mikula, Kačaraba, Chaluš, Hybš - Oscar, Breite - Malinský (68. Pešek), Baluta (62. Mara), Potočný - Musa (88. Gembický). Trenér: Hoftych.

Karviná: Hrdlička - Krivák (54. Petráň), Janečka, Rundič - Ndefe, Lingr (83. Želizko), Bukata, Hanousek, Čonka - Ba Loua (74. Putyera), Vukadinovič. Trenér: Jarábek.

Fastav Zlín - SFC Opava 2:0 (0:0)

Branky: 53. a 62. Fantiš. Rozhodčí: Ginzel - Melichar, Novák. Bez karet. Diváci: 2468.

Zlín: Rakovan - Cedidla, Buchta, Hnaníček - Matejov, Folprecht, Hlinka, Jiráček (86. Bartošák) - Fantiš, Poznar (78. Wágner), Čanturišvili (61. Džafič). Trenér: Kameník.

Opava: Fendrich - Hrabina, Simerský, Rychlý (69. Sus), Žídek - Helebrand (61. Manzia), Souček, Řezníček, Jursa, Mondek (61. Stáňa) - Dedič. Trenér: Balcárek.

Sigma Olomouc - Bohemians Praha 1905 1:1 (0:1)

Branky: 55. Falta - 30. Havel. Rozhodčí: Hocek - Dobrovolný, Flimmel. ŽK: Vepřek, Jemelka, Zima - Podaný, Hůlka. Diváci: 2412.

Olomouc: Mandous - Sladký (85. Texl), Štěrba (25. Zima), Jemelka, Vepřek - Zahradníček (66. Hála), González, Zmrzlý, Plšek, Falta - Chytil. Trenér: Radoslav Látal.

Bohemians: Le Giang - Köstl, Hůlka, Krch - Havel, Vacek (63. Bederka), Jindřišek, Hronek, Podaný (80. Záviška) - Nečas, Vodháněl (87. Keita). Trenér: Klusáček.

FK Mladá Boleslav - FK Jablonec 2:3 (1:3)

Branky: 20. Bucha, 71. Mešanovič - 9. a 17. Doležal, 37. Jovovič. Rozhodčí: Julínek - Caletka, Podaný - Machálek (video). ŽK: Mešanovič, Budínský, Weber (trenér, všichni M. Boleslav). Diváci: 1248.

M. Boleslav: Šeda - Jakub Klíma, Tatajev, Pudil (46. Fulnek), Křapka (70. Pech) - Budínský, Hubínek, Matějovský, Bucha - Mešanovič, Ladra (61. Jiří Klíma). Trenér: Weber.

Jablonec: Hrubý - Holík, Jugas, Břečka, Krob - Pleštil (68. Hämäläinen), Kubista, Považanec, Pilík (90. Plechatý), Jovovič (79. Acosta) - Doležal. Trenér: Rada.

1. Slavia 20 17 3 0 45:4 54 2. Plzeň 20 11 5 4 35:19 38 3. Jablonec 20 10 5 5 35:27 35 4. Sparta 20 9 6 5 39:26 33 5. Mladá Boleslav 20 10 2 8 39:32 32 6. Slovácko 20 9 5 6 28:26 32 7. Ostrava 20 9 4 7 30:23 31 8. České Budějovice 20 9 3 8 33:33 30 9. Liberec 20 8 3 9 33:30 27 10. Olomouc 20 5 10 5 25:25 25 11. Teplice 20 5 8 7 18:29 23 12. Zlín 20 6 3 11 16:30 21 13. Bohemians 20 5 5 10 20:32 20 14. Opava 20 3 5 12 9:31 14 15. Karviná 20 2 7 11 13:30 13 16. Příbram 20 3 4 13 15:36 13





