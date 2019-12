FOTO - Pixabay

Pouhé sci-fi nebo možná realita?

Sociální demokraté vítají vznik národního investičního plánu, který prezentoval premiér Andrej Babiš (ANO). Podíleli se na jeho přípravě. Trvají však na tom, aby v zemi zůstalo víc ze zisku velkých zahraničních firem, například formou digitální nebo bankovní daně.

K rozvoji ČR nestačí jen prezentace seznamu zamýšlených investic, bude to něco stát, řekl k tomu předseda ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček. Zdůraznil, že jde o seznam investic, kde není jasné, jak se budou financovat. »Dobrovolný investiční fond, jak navrhuje pan premiér, přinese maximálně pár jednotek miliard, my se ale musíme bavit o bilionech korun,« uvedl. Vláda musí podle něj začít vést diskusi o tom, kde na investice najde peníze. »A proto je podle sociální demokracie potřeba, aby velké zahraniční firmy, které v ČR vytvářejí velké zisky a odvádějí je do zahraničí, část zisku ponechaly v ČR, a mohlo tak být investováno do českých občanů,« uvedl. První vlaštovkou je podle Hamáčka digitální daň, kterou ČR zavádí, další může být bankovní daň, kterou navrhuje ČSSD. S tou však Babiš nesouhlasí.

»Zatím nevíme, o jaké projekty půjde. Je samozřejmé, že pokud se má investovat v ČR, bylo by dobré, aby efekty za prvé ovlivňovaly budoucí modernizaci české ekonomiky, a za druhé, pokud se na tom bude více podílet soukromý sektor, tak aby neslízl smetanu a peníze nešly pryč. Ale to pravděpodobně není součástí tohoto seznamu. Je to v podstatě debata o tom, jak mají být nastaveny nástroje hospodářské politiky počínaje daněmi a konče motivacemi investorů k reinvestování zisku,« reagoval místopředseda sněmovního výboru pro veřejnou správu, stínový ministr financí KSČM Jiří Dolejš.

Doprava, zdravotnictví, energetika, klima a kyberbezpečnost

Národní investiční plán pro příštích 30 let obsahuje přes 20 tisíc investičních projektů v celkové výši asi osm bilionů korun. Sociálnědemokratičtí ministři byli podle Hamáčka odpovědní za přípravu přehledu možných investic jimi spravovaných ministerstev. Největšími prioritami mají být doprava, která představuje zhruba tři čtvrtiny investičního plánu, dále zdravotnictví, energetika, klima a kyberbezpečnost. Plán podle premiéra neřeší zajištění financí, je to databáze investic. Ty pak budou zohledněné v budoucích státních i samosprávních rozpočtech.

»Je to taky silný argument pro jednání s Bruselem o sedmiletém finančním rámci od roku 2021 do roku 2027. A bude to taky inspirace pro Národní rozvojový fond,« řekl premiér.

Zatím jen telefonní seznam s možnými projekty

Sice to, o čem premiér opakovaně hovořil, je už na papíře, jde však o to, že to zatím jen málokdo viděl. »Je to tedy takový almanach či telefonní seznam možných investičních projektů, což ještě není plán. Aby to byl plán, je třeba k seznamům říci, co, jak a v jakých termínech se realizuje, financuje, jak se na tom bude podílet veřejný a soukromý sektor. Musí být za tím být zkrátka víc,« konstatoval Dolejš s tím, že zatím jde asi jen o podklad, ze kterého si mohou vizionáři vyzobávat nějaké své zájmy, ale rozhodně to není konkrétní nástroj, který by v dohledné době obnovil investiční boom v ČR.

Národní rozvojový fond je společný projekt státu a čtyř největších komerčních bank. Má sloužit k financování investičních projektů na podporu sociálního a ekonomického rozvoje. Zřízení fondu navrhl premiér místo sektorového zdanění bank, který prosazovala ČSSD. »Příští týden se bude žádat o licenci,« řekl Babiš. Předpokládá, že banky budou mít zájem o velké investice.

Podle pravicové opozice není plán realistický, chybí v něm financování nebo harmonogram uskutečnění jednotlivých cílů. »Předseda vlády hází různými čísly. Připadá mi, že je tipuje náhodně, jako ve Sportce… S realitou to už nemá vůbec nic společného,« míní předseda ODS Petr Fiala. Chybějící plán financování projektů kritizoval i šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek. »Národní investiční plán, který není podpořen realistickým plánem financování, je jenom seznamem zbožných přání a nemá ani hodnotu papíru, na kterém je vytištěn. Opravdu má vláda právo se domnívat, že většina lidí nepřemýšlí?« otázal se. Předseda Sdružení místních samospráv ČR Stanislav Polčák (STAN) uvedl, že se plán významně dotýká samosprávy, může pomoci rozvoji obcí i regionů. Kritizoval však, že sdružení nedostalo možnost uplatnit své připomínky.

