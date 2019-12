Poslanci chtějí zakázat paramilitární ozbrojené skupiny

Zakládání a organizování paramilitárních ozbrojených skupin k prosazování politických nebo ideologických cílů možná zakáže zákon. Navrhla jej skupina poslanců ze všech sněmovních stran.

Předloha by ale také zavedla dobrovolné kurzy střelecké přípravy. Účastníci kurzu by spadali do zálohy k zajištění bezpečnosti a obrany státu.

Zákaz paramilitárních ozbrojených skupin by zahrnoval podle předlohy i jejich vyzbrojování a účast v nich. Za porušení zákona by hrozila pokuta až 200 tisíc korun a zákaz nakládání se zbraněmi. »Činnost takových uskupení je neslučitelná s demokratickou podstatou České republiky coby právního státu,« napsali autoři v důvodové zprávě.

Podle stínového ministra vnitra KSČM, místopředsedu sněmovního výboru pro bezpečnost Zdeňka Ondráčka jde v podstatě o nadstavbový zákon k evropské zbraňové směrnici. Ta zakazuje některé poloautomatické zbraně nebo zásobníky. Česká republika ji napadla u Soudního dvora Evropské unie jako diskriminační, soud žalobu zamítl.

»Touto normou my v podstatě skupině lidí, kteří dneska legálně drží zbraně a budou se chtít podílet na některých formách úspěšnosti státu do budoucna, dáváme možnost, aby si ty zbraně dál uchovali v tom počtu a kvalitě, kterou mají a byli registrovaní pro potřeby státu v případě krizových situací,« řekl Ondráček našemu listu. Aby se situace nějakým způsobem nezvrtla, předloha zároveň zakazuje jakékoli paramilitární skupiny, aby nedošlo k tomu, že se začnou vyzbrojovat a organizovat proti státu. »Žádná ze současných skupin nebo spolků registrovaných na území České republiky nenaplňuje znaky paramilitární skupiny, takže to je takové opatření do budoucnosti,« dodal Ondráček.

Do záloh státu by vedle účastníků programu střelecké přípravy patřily zbraně, s nimiž cvičili. »Způsob využití této stanovené zálohy se bude odvíjet od konkrétní situace a podle toho se též bude řídit příslušným zákonem,« stojí ve zdůvodnění. Návrh zákona by zavedl rovněž zvláštní povolení pro nakládání se zbraní určité kategorie.

Předloha dále výslovně umožní nosit příslušníkům ozbrojených bezpečnostních sborů a strážníkům služební zbraň i v době mimo službu. Budou moci používat také svou soukromou zbraň. »Policistovi v podstatě umožníme nosit zbraň i mimo službu, protože i podle zákona je povinen zakročit podle svých možností i v době mimo službu,« uvedl Ondráček.

»S implementací evropské směrnice potřebujeme přijmout i tento zákon o nakládání se střelnými zbraněmi. Má docílit toho, že si vážíme lidí, kteří jsou bezúhonní, splňují podmínky pro to, aby měli zbrojní průkaz, a my jim nabízíme, aby v případě potřeby státu tomu státu pomohli,« vysvětlil Ondráček. Vzhledem k tomu, že předlohu podepsali zástupci všech politických stran zastoupených ve Sněmovně, podepsal ji také ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), Ondráček předpokládá, že s jejím schválením by neměl být problém.

(jad)