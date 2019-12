Boj o paměť Evropy v závěru studené války

Evropský parlament schválil dne 9. 9. 2019 pod č. 2019/2819 Usnesení o významu evropské paměti pro budoucnost Evropy. Je v něm překroucena úloha Sovětského svazu při rozpoutání druhé světové války a jeho rozhodující úloha při porážce fašismu. Jde o součást politické strategie v duchu hesla »rozděl a panuj«.

Jedná se o právně nezávazný dokument, jakých Evropský parlament již bohužel vyprodukoval nepočítaně. Usnesení zcela popírá svůj deklarovaný cíl spočívající v odkazu na obecně platné zásady lidských práv a základní zásady Evropské unie jako společenství založeného na společných hodnotách, mezi něž patří také úcta k lidským právům a jejich ochrana a ke kterým se Evropská unie formálně hlásí. Mnohé jeho části jsou v rozporu i s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva a doporučeními Benátské komise, například k zákazu užívání komunistické symboliky.

Usnesení je však především dokladem rozkladu samotné Evropské unie a její přeměny v pouhý nástroj moci USA v Evropě. Tento trend je zcela průkazný na vývoji ukrajinské krize nejméně od roku 2014. Jako agentura USA v Evropě činí orgány EU a představitelé v ní sdružených států, zejména Německa, podobná prohlášení a politické kroky namířené hlavně proti Rusku ve zřejmém rozporu se zájmy lidu vlastních zemí.

Přitom je zjevné, že bez ekonomické integrace a upevnění vztahů s Ruskem se Evropa stane světovou periferií. Přijaté usnesení také dokazuje, že tento trend stále ještě sílí v souvislosti s úpadkem Spojených států, jejich vnitřní rozháraností a ztrátou jejich postavení jediné supervelmoci. Evropský parlament se projevil jako totalitní, obecně škodlivá a nebezpečná instituce, která v EU naštěstí nemá určující pravomoci, a právě z hodnotového hlediska je už jen parodií na demokracii.

Nelze také nevidět, že Česká republika se jako poměrně malý vazalský stát stala hříčkou nadnárodních sil a že právě takovým státům je uvedené usnesení především určeno, aby byly ještě slabší, závislejší a snadněji se z nich sálo.

Zatímco ve skutečnosti Západ s Ruskem čile obchoduje a kancléřka Merkelová s prezidentem Macronem jdou Rusku na ruku i v otázce Ukrajiny, u nás pátá kolona fašizuje společnost organizací pouličních nepokojů bez pozitivního programu a v duchu uvedeného usnesení Evropského parlamentu i odstraněním sochy maršála Koněva a postavením pomníku vlasovcům. Zdá se, že i z Afghánistánu naši vojáci odtáhnou až po Spojených státech, kde prezidentu Trumpovi už alespoň svitlo. Přece to nemůže skončit tak, že u nás v ulicích hlavního města, na Magistrátu HMP, v Praze 6 a v Řeporyjích zvítězí proněmecké patolízalské tmářství. Bylo fašistické Německo, které provádělo genocidu českého národa a byl to Sovětský svaz, který tomu zabránil.

Vše to odpovídá základní strategii světového finančního kapitálu reprezentovaného Spojenými státy na ovládnutí světových zdrojů v duchu hesla, »rozděl a panuj«, ovšem v podobě a v rozsahu historií dosud nezaznamenaném. Na lidech přitom nezáleží. Naopak, čím jich bude méně, tím pro oligarchy lépe. Robotizace to umožňuje.

Jde o to rozložit organizační strukturu jednotlivých populací nejen porážkou či podřízením si armád a zhroucením států pod vnějším tlakem, ale i zrušením vnitřních základů jejich sociální struktury tak, aby už nebyla funkční, ztratila svou obecně reprodukční schopnost, aby v ní normální člověk nemohl normálně žít, založit rodinu a vychovávat děti. A když, tak s nekvalitním vzděláním.

Odtud nejrůznější »multikulti« a »gender« programy či agendy útočící na náš typ rodiny jako základ společnosti a státu. Patří sem rovněž nekontrolovatelná a s tradičními evropskými společnostmi neslučitelná migrace, která je možným dovozem budoucího fašizmu, tentokrát nikoliv v tradiční nacistické, ale náboženské formě. V neposlední řadě jde také o hloupé školské reformy, a souběžně s tím probíhající postupnou privatizaci školství představující budoucí majetkový cenzus na vzdělání. Už nyní je naše kdysi příkladné školství v úpadku. Na starobylé Univerzitě Karlově zkoumají »gender« a maskulinní rysy Ferdy Mravence. To vše v duchu liberalismu, který se přežil. Je ideologií oligarchů a dobyvatelů, ohrožujících samu existenci lidstva. Vyhovuje silným a deptá slabé, jelikož formálně právní rovnost v podmínkách faktické nerovnosti prohlubuje faktickou nerovnost, vede ke zbídačení a zotročení.

Studená válka neskončila pádem Sovětského svazu, který sice zanikl, ale hybridní útoky na Rusko jako jeho nástupce pokračují dál. Studená válka skončí teprve tehdy, až si i Spojené státy uvědomí, že nejsou jedinou supervelmocí, která si může dělat, co chce, včetně destrukce systému mezinárodního práva. Najednou honí tisíc blech. Už napadají i Evropu, protože se vymyká kontrole a stává se jejich konkurencí. Američané se uchylují k záchranné brzdě v podobě penězovodu z NATO, nuceného odběru předraženého břidlicového plynu i překroucení historie. V tom posledním si notují s Německem.

Největší (neo)koloniální impérium v dějinách lidstva se rozpadá, včetně jeho hlavních geopolitických nástrojů NATO a EU, úloha dolaru klesá, mění se dostupnost světových trhů i jejich struktura a změní se i světový finanční systém a ovládání světové komunikační i špionážní sítě internetu. Rusko a Čína už se nenechají Američany vydírat. V Německu jsou stále ještě americká okupační vojska. Padá mýtus o demokratičnosti Spojených států a agresivitě Ruska. Přirozeným spojencem Evropy v západním pojetí je Rusko jako největší a surovinově nejbohatší evropský stát, jako nejvýznamnější stabilizační faktor v evropských i světových dějinách a také jako brána na Východ.

Není to tak jednoduché, jak to schematicky vypadá. Pro ty, kteří stojí za Spojenými státy, to především znamená změnu způsobu života. V daném případě opuštění role světového gangstera a parazita a zahájení vzájemně výhodné spolupráce v mezinárodních vztazích. To je zatím to nejhorší, co je mohlo potkat, ale pokud se nepřizpůsobí, budou na tom mnohem hůř.

Jeden pomník zůstane a druhý už se nepostaví, ale musíme s tím něco dělat.

Čestmír KUBÁT