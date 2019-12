Předsedkyně AV ČR a rektoři během besedy

Věda musí reagovat na to, co pálí společnost

Jakých bylo posledních 30 let české vědy v porovnání s Evropou a světem? Na tuto širokou otázku se pokusili odpovědět předsedkyně Akademie věd ČR profesorka Eva Zažímalová a přední představitelé některých vysokých škol na diskusním fóru konaném v pražském Evropském domě. Pořadatelem byla Nadace Železná opona.

Výraznou změnu v uplynulých třech desetiletích zaznamenala podle Zažímalové věda ve svobodě bádání, v mezinárodních kontaktech a finančním zajištění. Před listopadem 1989 prakticky neexistovaly vědecké vazby na Západ, což omezovalo výzkum. »Věda je kosmopolitní,« zdůraznila. Nebylo také vždy k dispozici vše, co by výzkumníci z materiálního hlediska pro své výzkumy potřebovali. Zažímalová konstatovala, že přírodní vědy, s výjimkou genetiky, byly postiženy relativně nejméně, více naopak vědy humanitní.

I podle rektora Univerzity Karlovy profesora Tomáše Zimy se pracoviště mohla po změně společenských poměrů plně otevřít světu, na vysokých školách studují zahraniční studenti z mnoha zemí světa. V současnosti studuje na UK ze všech studujících 19 procent zahraničních studentů ze 113 zemí (z toho třetina ze Slovenska), také kolem 10 procent pedagogů pochází ze zahraničí. Problém Zima vidí v bulvarizaci vědy a ve skutečnosti, že »sice podporujeme špičkový výzkum, ale bádáme velmi široce«.

Na to navázal rektor Vysoké školy chemicko-technologické profesor Karel Melzoch. V ČR mají dle jeho slov téměř všechny vysoké školy statut výzkumné univerzity, přičemž vědecká práce na nich probíhající dosahuje různé úrovně, někde se ani neprovozuje. »Toto rovnítko mezi nimi je špatné.« ČR podle Melzocha není tak bohatá, aby mohla financovat vše. I velmi vyspělé ekonomiky si vybírají obory, na něž jejich vědci soustředí pozornost. Pro naši republiku je to, co mají vědci a vědkyně »v hlavě«, jedinou devizou na oltář vědy, uvedl.

Problémem je také vysoká náročnost administrování grantů. »Znamená to najmout si na to člověka. A i to jde z peněz určených na vědu,« vysvětlila Zažímalová, která jako aktivní vědkyně s tímto má četné zkušenosti. Takto prý až třetina peněz určených na vědu je utracena na složitou administraci.

Indonésista a politolog Zdeněk Zbořil při diskusi.

V čem jsme dobří?

Zajímavý je výčet, v jakých oborech dosahují čeští vědci a vědkyně významných mezinárodních úspěchů. »Jsme dobří v materiálovém inženýrství, pak v energetice – v nových možnostech energetiky založené na vodíku; dále v genetice,« zahájil rektor VŠCHT. Jsme dobří v astronomii, vynikající práci odvádí Astronomický ústav AV; dále v určitých oblastech fyziky – laserová fyzika, fyzika plazmatu, pokračovala Zažímalová. Třetina na světě vyráběných elektronových mikroskopů se vyrábí v Brně – ostatně ředitelka brněnského Ústavu přístrojové techniky vědkyně Ilona Müllerová získala za objev dokonalejší čočky pro elektronové mikroskopy Českou hlavu, připomněla šéfka Akademie věd tento vědecký úspěch. Pak máme jako ČR úspěchy v makromolekulární chemii (výroba nosičů pro léčiva), medicinální chemii, kde se navazuje na světové úspěchy profesora Antonína Holého; v molekulární parazitologii a molekulární biologii. »Máme úspěchy i v humanitních vědách – například v dějinách umění či orientalistice,« doplnila.

Emeritní rektor ČVUT Václav Havlíček vidí velký potenciál české vědy v kybernetice, která se rozvíjí nejdynamičtěji. Prakticky všechny fakulty ČVUT, až na jednu, se zabývají kybernetikou. Pochlubil se, že škola má prý zakázky i od NATO či americké armády, což pak zpravodajka našeho listu v diskusi nenazvala příkladem k chlubení – vzhledem k militarismu USA i NATO. Zato doplnila k výčtu úspěšných vědeckých oborů českou světově uznávanou egyptologii.

Peníze do vědy = peníze na investice

Zajímavá byla rozprava odborníků o ne/řízení vědy státem. Paradoxem je, že předsedkyně AV nebyla ani jednou pozvána na jednání vlády, pokud se jednalo o vědě, jak sama přiznala. Smutnou, ale snad již překonanou kapitolou byla krize ve financování vědy v roce 2009, kdy premiér Mirek Topolánek razantně zredukoval příspěvek Akademii věd s odkazem, že se nezabývá ničím potřebným. »Musíme reagovat na to, co pálí společnost. Peníze do vědy jsou peníze na investice,« je přesvědčena Zažímalová. O investici do budoucnosti hovořil i prof. Melzoch. Už nechceme být zemí skla a bižuterie či montovnou, ale zemí »for future«, podtrhl. »Ne nové montovny, ale nové mozky, to by měl být příspěvek ČR světu.«

Někdejší diplomat Jaroslav Bašta připomněl mj. vklad Vladimíra Remka do vědy, kdy se první čs. kosmonaut a pozdější europoslanec za KSČM velmi zasloužil o rozjezd agentury EU provozující systém Galileo a její umístění v hlavním městě ČR. »Když jsem jezdil jako velvyslanec či ministr po světě, všude si našich odborníků váží,« zdůraznil.

Slovenský velvyslanec Peter Weiss, který je pravidelným diskutérem na akcích Nadace Železná opona, postrádá konzistentní vědeckou analýzu a strategii rozvoje společnosti, kterou musí vypracovat právě vědci. Pranýřoval také »kulturu vítězů transformace« – kolik dávají i na vědu?

Rektor Melzoch poukázal také na to, že klíčové posty na rozhodovacích pozicích ve vědě v Evropské unii »drží pořád jiní«, a český vědec může pociťovat určité příkoří v přístupu ke grantům apod. Rektor odmítl nadměrný počet soukromých vysokých škol v ČR, který vede k devalvaci vysokoškolského studia. Za příznačnou označil skutečnost, že po Listopadu nevznikla u nás žádná soukromá škola technického směru, zato obory typu politologie či masmediální komunikace jsou na těchto školách zastoupeny bohatě.

»Na procenta měřeno máme v populaci nadprůměrně chytrých mozků. Bez chytrých mozků se nepohneme,« zakončil bývalý rektor ČVUT Havlíček.

(mh)

FOTO – Haló noviny/Monika HOŘENÍ