Jiří Klapka potěšil písněmi. Vlevo prof. Zoe Klusáková Svobodová.

Vlastenecké organizace musí spolupracovat

Přátelské setkání s veterány, jubilanty a představiteli vlasteneckých organizací u příležitosti 75. výročí Karpatsko-dukelské operace (1944) a 40. výročí úmrtí Ludvíka Svobody (1979) uspořádala Společnost Ludvíka Svobody (SLS) v klubu restaurace hotelu DAP v Praze.

Účastníci se sešli právě v den, kdy byla před 76 lety (12. prosince 1943) v Moskvě podepsána mezi Československem a Sovětským svazem smlouva o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci, upozornil Zdeněk Suský ze SLS. »Tu jsme také oboustranně do převratu naplňovali. Dnes tento v době druhé světové války mimořádný akt současní rádoby demokraté hodnotí jako další ‚zradu‘ prezidenta Edvarda Beneše. Ovšem nejde o ojedinělý pokus v přepisování dějin a historických událostí 75 let po nejstrašnější válce v historii lidstva,« pokračoval. Pokusy zastupitelů Prahy 6 o likvidaci sochy maršála Koněva a pomlouvání jeho historické úlohy v bojích proti nacismu, hanobení pomníků rudoarmějců v Ostravě, Brně a na dalších místech ČR, snahy vystavět pomník vlasovcům, pomluvy strážců státních hranic-pohraničníků a hledání nepřítele v národech Ruska a Číny, to je dle něho hnací motor nenávisti. »Pečujeme o hroby a památníky pro posílení paměti nastupujících mladých generací. Bojujeme za historickou pravdu a chceme ve vlasteneckých spolcích naplňovat Táborský manifest, aby poslední skutečnou bitvou byla vítězná bitva o mír,« zaznělo též v úvodní řeči.

Řeporyje, nebo »Náckov«?

Na téma vlasovců a snah o instalaci jejich památníku vystoupil v diskusi někdejší velvyslanec a ministr Jaroslav Bašta. Příslušníci Ruské osvobozenecké armády, které některé kruhy přibližují jako bojovníky proti stalinismu, s výjimkou jednoho dne bojovali výhradně proti civilnímu obyvatelstvu, vysvětlil Bašta. Jejich velitel Sergej Buňačenko, který se pohyboval v Praze během Pražského povstání, byl vyznamenán německým válečným křížem, a tohoto člověka chtějí vyznamenat pomníkem, podivil se Bašta, který v jednom ze svých publicistických příspěvků na serveru Prvnizpravy.cz s jistou nadsázkou navrhl, aby po rozhodnutí řeporyjských zastupitelů o postavení pomníku vlasovcům se tato městská část v den jeho odhalení oficiálně přejmenovala na »Náckov«.

Místopředseda ČSBS Emil Kulfánek zkritizoval usnesení Evropského parlamentu »O významu evropské paměti pro budoucnost Evropy« přijaté v září za asistence české eurokomisařky Věry Jourové a všech českých europoslanců s výjimkou Kateřiny Konečné (KSČM). »Našim odpůrcům se již nejedná o výkřiky proti ČSBS (upozornil mj. na návrhy pravice nepřidělit svazu státní příspěvek), ale jde o celou evropskou politiku,« varoval. Na útoky na organizaci sdružující přímé účastníky protifašistického odboje, jejich potomky a přátele i na usnesení EP doporučil reagovat předseda Slovanského výboru ČR Jan Minář. Vhodné by dle něho bylo to učinit prostřednictvím platformy Vlastenecké fórum.

Nebezpečí války

Je obrovské nebezpečí války, proto vlastenecké organizace musí spolupracovat - i s tím, že každá ustoupí o krok a přijme kompromis, je přesvědčen předseda středočeské pobočky SLS Milan Havlíček, který současně vyzval, abychom připomínali 22. červen (přepadení SSSR nacistickým Německem) jako »Den obětí slovanských národů«, neboť právě Slované přinesli největší oběti ve druhé světové válce a byli předurčeni německými nacisty k vyhubení či zotročení.

Předseda České asociace rusistů a předseda Česko-ruské společnosti Jiří Klapka pozdravil shromáždění písněmi. Však je také skvělým písničkářem a sběratelem lidových písní. Pochlubil se, že v naší zemi probíhá již 60 let bez přerušení soutěž v interpretaci děl ruských autorů Puškinův památník, stejně tak jsme na špici v oblíbenosti ruského jazyka coby vyučovaného cizího jazyka.

Vzácným hostem setkání byla profesorka Zoe Klusáková Svobodová, dcera velitele 1. čs. armádního sboru a prezidenta a čestná předsedkyně SLS, která před několika dny oslavila 94. narozeniny. »Stojí před našimi potomky mnoho úkolů,« řekla v závěru akce. Ale věří, že i další generace pochopí, o co bojovali jejich předci a jak velké úsilí museli vynaložit, aby vybojovali mír a svobodu.

Květiny pro Koněva

Skupina »Za pravdivou historii« pořádá, spolu s dalšími iniciativami, setkání u pražského památníku maršála Ivana Stěpanoviče Koněva, dvojnásobného Hrdiny SSSR, osvoboditele Prahy a částí Československa. Setkání s názvem Květiny pro Koněva se uskuteční na náměstí Interbrigády v sobotu 28. prosince (122. výročí jeho narození) od 15 do 16 hodin. Každý účastník je vítán s květinou a svíčkou. Za pořadatele redakci Haló novin informovali Vladimír Klofáč a Jiří Horák.

(mh)

FOTO – Haló noviny/Monika HOŘENÍ