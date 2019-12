Jeremy Corbyn. FOTO - wikimedia commons

Labour nezvítězí, dokud nepřijme, proč prohrála. Nestačí obvinit Jeremyho Corbyna, brexit nebo média. Celkový obraz je mnohem složitější

Tohle změní vše. Čtvrté celostátní volby během čtyř let rozbily zablokování parlamentu s devastujícím účinkem. Je to pohroma. Hlasování pro labouristy v jejich tradičních baštách se úplně zhroutilo. Demografické, geografické i sociální vazby, které je spojovaly, se roztřepily. Jestli je možné je znovu spojit, musíme ještě zjistit.

Británie si zvolila nejpravicovější vládu za několik posledních desetiletí, když podala nejméně zásadovému předákovi, kam až paměť sahá, tak rozsáhlou většinu, že potrvá deset let, než se ho zbaví… Minulá noc byla špatná. To nejhorší ale teprve přijde.

Antiutopie

Levice si teď musí najít prostor ke truchlení a zároveň se zamyslet. Protože tohle není o nás. Je to o nadějnější společnosti, kterou chceme stvořit, o lidech, s nimiž ji chceme stvořit, o antiutopii v procesu tvoření. A my nebudeme znovu ve vítězné pozici, dokud nepřijdeme na to, proč jsme prohráli.

Ty nejjednodušší odpovědi jsou i těmi nejméně dostatečnými. Obvinit z toho jen Jeremyho Corbyna, brexit, sdělovací prostředky, manifest nebo taktické hlasování znamená popřít větší, mnohem složitější obraz. Brexit samozřejmě sehrál významnou úlohu. Labour měla tři roky na to, aby přišla s ucelenou, jasnou nabídkou o brexitu, s níž by čelila chvástání toryů, a nedokázala to. Vzhledem k tomu, že její největší ztráty byly v oblastech hlasujících pro odchod, představa, že by se měla ukázat coby strana jednoznačně pro setrvání a vrhnout se do druhého referenda, nedává smysl. Právě to nijak nepomohlo Liberálním demokratům.

Absence sdělovací disciplíny

Labour věděla, že převládat bude brexit, a zaměřila se na přesun konverzace na veřejné služby a životní prostředí. A selhala i tam. Problémem nebyl manifest. Plány labouristů na znárodňování, veřejné výdaje a přerozdělení bohatství byly populární, dosažitelné a neudělaly by z Británie místo naprosto odlehlé od mnoha dalších evropských národů. Ale když začnete slibovat něco tak ambiciózního, musíte především lidi na to připravit politicky a potom je ujistit, že to prostě uděláte. Labouristé neúčinně místo toho slibovali každý den víc a ukázali tak, že nemají sdělovací disciplínu, což bylo pociťováno jako metafora pro potenciální nedostatek disciplíny rozpočtové.

Corbyn byl silně nepopulární. V jeho blízkosti většina lidí skutečně neuměla říci, proč ho nemají rádi. Prostě neměli. Někteří si mysleli, že je příliš levicový, antisemitský či přátelský k teroristům.

Zjevně sdělovací prostředky, které nakonec z těchto voleb nevyšly nejlépe, s tím mají hodně společného. Jak můžete mít někoho rádi, když jste o něm nikdy nic dobrého neslyšeli? Pravicí ovládaný tisk až příliš často rámoval příběhy pro televizi a rozhlas, které jej zpětně krmily smyčkou, kterou mohly přetrhnout jen události.

Slaboch Corbyn

Nakonec ale nic nevymyslely. Corbyn byl špatný komediant. Často míval možnost odhalit lži a dvojakost Borise Johnsona, ale odmítl to dělat. Říkal, že to není jeho styl. Ale jeho styl nefungoval.

A sdělovací prostředky nikam nechodí brzy. Gordona Browna, Edwarda Milibanda a Neila Kinnocka napadaly také - i když nikdy tak sveřepě - a ať už příště stranu povede kdokoli, bude se s nimi muset vypořádat.

Ti, kteří si myslí, že posun Labour Party doleva byl čistě o Corbynovi, to vážně nikdy nepochopili. Corbyn byl prostě a neuvěřitelně nepřipravenou osobou, a v mnoha směrech i nedostačující, pro politický okamžik, který ještě nepominul. Vyvstal ve vlně válek a v době úsporných opatření, kdy sociálně demokratické strany napříč západním světem selhávaly a zoufale se zmítaly. Jeho zvolení bylo produktem krize v Labour Party a výsledek těchto voleb ji teď vyostřil. Jeho rázné vystupování v roce 2017 je důvodem, proč už na cestě k brexitu neupadáme a proč toryové slíbili, že zvýší veřejné výdaje a účinně ukončí úsporná opatření.

Hledání útěchy

Existují způsoby, jak dát tento výsledek do souvislostí, jež by mohly poskytnout útěchu v tomto okamžiku zoufalství. Labour Party pod Corbynem dostala víc hlasů než Miliband a Brown. Corbyn ztratil méně křesel než Brown a má jich víc, než získali toryové v roce 2005, z čehož se zase zvedli a zformovali koaliční vládu v roce 2010. Takovým vysvětlením je ale třeba se vyhnout.

Prohráli jsme, a prohráli jsme těžce. Sebekritika z obranného schoulení není snadná. Jak řekl velký afroamerický spisovatel a aktivista W. E. B. Du Bois: »Naše nejhorší stránka byla zdůrazněna tak nestoudně, že popíráme, že nejhorší stránku máme nebo jsme ji měli. Jsme jí obklopeni ve všech ohledech.«

Corbyn jednal správně, když oznámil, že odchází. Rozhodnout se zůstat a vést diskusi o budoucnosti strany nemá smysl. Nemůže vést rozhovory, které jsou v nemalé míře o něm. Jeho přítomnost bude odklonem od nejbližšího úkolu. Levice by neměla být touhle pozicí posedlá. Na tom, kdo řídí Labour Party, záleží, ale není to to jediné, na čem záleží. Za poslední čtyři roky byla téměř veškerá energie levice vynaložena na obranu právě téhle záležitosti. Vzhledem k tomu, že Johnson má většinu, se hodně nadcházejících bojů bude odehrávat mimo parlament.

I rozbité hodiny ukážou přesný čas dvakrát

Corbynovým odchodem vzniká problém centristům. Ti tento okamžik předpovídali ještě předtím, než byl zvolený předákem. Když dění nevyhovovalo - když ho strana podruhé zvolila větší většinou nebo když mu země dala (ve volbách 2017) víc křesel a hlasů - čekali na to, co se stane příště. Nakonec i rozbité hodiny ukážou přesný čas dvakrát za den. Problém s tím, že odchází, je v tom, že teď budou muset sestavit program a postavit vlastního kandidáta, a potom to nabídnout straně, jež se rozrůstá, dokonce i teď, když klesla její důvěra.

Budou muset čelit skutečnosti, že voliči se nevzdali labour ve prospěch stran středu. V Anglii a Walesu šli ostře doprava, ve Skotsku k sociálně demokratické nacionalistické alternativě. Nešli k Liberálním demokratům nebo zpátky ke Změně. Chuka Umunna, Dominic Grieve, David Gauke, Anna Soubry, Jo Swinson and Luciana Berger, ti všichni prohráli.

Neslyšel jsem od jediného voliče, že by požadoval Owena Smithe nebo prahl po Yvette Cooperové (Labour; zastánce druhého referenda k EU, respektive odpůrkyně brexitu bez dohody - pozn. překladatele). Ať už se příště stane cokoli, nebude to návrat k sociálnímu zákonu nebo podpora politiky nepřátelské k prostředí. (Voliči) budou chtít Labour účinnější v opozici, ale budou chtít, aby opozici posílila.

Také centristé mají problém

Centristé budou muset čelit skutečnosti, že tisíce lidí, kteří během několika posledních týdnů cestovali zemí a agitovali v zimě a dešti, se nechtějí vzdát svých ideálů ani strany. A ti, kteří tolik investovali do tohoto konkrétního návratu Labour, budou muset čelit skutečnosti, že pouhé jejich přesvědčení nestačí k tomu, aby přesvědčili ostatní o svých ideálech.

Gary YOUNGE (sloupkař The Guardian)

Překlad Vladimír SEDLÁČEK