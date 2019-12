Nigerijské Benátky. FOTO – commons.wikimedia.org

Oficiálně Makoko neexistuje. 300 000 lidí

John Eromosele pluje v tradičním dřevěném člunu a ve smartphonu se pomocí GPS snaží vyhledat kanál zvaný Zume. »Je to hlavní třída Makoka, je normální, že je tu zácpa,« říká pobaveně, zatímco je zablokován mezi desítkami dalších plavidel v tomto obrovském slumu postaveném na vodě. Čtvrť je skutečnou černou dírou přímo v srdci Lagosu, pulzující ekonomické metropole Nigérie. Nevládní organizace Code for Africa si dala za úkol zmapovat ji s pomocí místní mládeže a bezpilotních letounů. Oficiálně totiž Makoko neexistuje.

Jeho 300 000 obyvatel (možná méně, možná více) a jejich provizorní chatrče vystavěné v laguně nelze najít v žádném územním plánu ani na žádné mapě. »Většina ulic nemá jméno a domy nejsou očíslované. Občas najdete i padesát lidí, kteří používají stejné číslo,« prohlásil Albert Jeje, jeden z tradičních místních šéfů Makoka, který je na místě jedinou autoritou. »Kdo by se staral o chudáky, jako jsme my? Politici se za námi nikdy nepřijdou podívat, ačkoli zde žijeme po celá staletí,« pokračuje starý muž.

Nigerijské Benátky

Stejně jako Lagos se svými dvaceti miliony obyvatel se tato stará rybářská vesnice postavená na konci 19. století stále zvětšuje a dále uhryzává z moře. Klidně by se dala nazvat »nigerijskými Benátkami«, podobností s romantickým italským světoznámým městem je zde však málo. V Makoku je voda černá a na její hladině se kupí odpadky. Vznáší se zde dusivý zápach dieselových generátorů a ryb uzených na ohni. V tomto obrovském, zdraví škodlivém labyrintu není zavedena elektřina ani pitná voda. Není zde ani žádná státní škola, nemocnice, pošta, policie či úřad. Přes tak velký počet obyvatel.

Přesná mapa

Díky projektu jihoafrické neziskové organizace Code for Africa bude od nynějška na internetu pro všechny dostupná alespoň přesná mapa čtvrti s vyznačenými pamětihodnostmi. »Je to nový nástroj, který umožní mezinárodním organizacím a místním úřadům zasáhnout a zlepšit zde přístup k základním službám, například k lékařské péči a k vodě,« řekl agentuře AFP Jacopo Ottaviani, vedoucí projektu financovaného z velké části grantem amerického Pulitzerova centra.

Na začátku je potřeba vyfotit 990 leteckých fotografií, které se s pomocí počítačových specialistů sestaví do jednoho velkého obrázku. Organizace vybrala šest dívek z Makoka, které vycvičila v pilotování dronů a v následném sbírání údajů a jejich zapisování na seznam, aby mohla vzniknout první verze mapy. V průběhu projektu může přidávat obsah i zbytek obyvatel tohoto výjimečného místa.

Abigail to baví

Čtyřiadvacetiletá Abigail si zaznamenává svým telefonem souřadnice na pylonech stojící továrny na zpracování manioku, místního druhu sladké brambory, která patří ke každodennímu životu na africkém kontinentu. O chvíli později je to zase řeznictví, které se specializuje na psí maso. Támhle zas klinika tradiční medicíny či zastavárna. »Baví nás to dělat a naučíme se také spoustu věcí,« říká mladá dívka. »Lidé jsou někdy trochu podezřívaví, ptají se, zda se to, co děláme, nějak neobrátí proti nim. Snažíme se je proto uklidnit,« dodává.

Nikdo nezapomíná

Všichni si zde totiž stále pamatují, co se stalo v roce 2012. »Lidé se jednoho rána probudili a měli na domech vývěsky, které jim přikazovaly toto místo opustit,« vypráví Albert Jeje. Nigerijský stát Lagos, jeden ze třiceti šesti států Nigerijské federativní republiky, sem s odvoláním na »ohrožení životního prostředí« vyslal policisty a bagry, které měly dřevěné chatrče srovnat se zemí. Nejméně jeden člověk zemřel, když se obyvatelé proti zásahu postavili. Tyto násilnosti, které se dostaly do pozornosti médií, nakonec donutily úřady od záměru ustoupit.

Slumy mizí

Makoko ale dobře ví, že je v podmínce. Jiné slumy v ekonomické metropoli Lagosu v posledních letech ustoupily novým obytným domům. S divokým rozvojem města je tu každý metr čtvereční předmětem krutých rozbrojů a povzbuzuje chuť stavět. A ti nejchudší se musí odsouvat stále dál k okrajům této chapadlovité metropole. Místní šéf Albert Jeje doufá, že mapa Makoka pomůže obyvatelům slumu domoci se svých práv na tuto lagunu. »Jsme rybáři. Pokud nás odsud vyženou, tak zemřeme,« je přesvědčen.

(ava, čtk)