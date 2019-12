Různý pohled

Často slyšíme, že lidé čím dál méně akceptují politické strany, jenže různá hnutí založená na populismu a podlézavém marketingu mají většinou krátký život. Často se blýsknou na politickém nebi a zapadnou. Útěk k alternativám neskýtá jistotu dlouhodobé koncepce a práce ve prospěch občanů.

Dosud je však předpoklad dalšího růstu tradičních stran reálný. Z pohledu lidí se Milion chvilek v čele s Minářem pokouší ovlivnit politickou scénu pomocí tlaku a nerespektuje povolební rozložení sil. Úsměvné je, že Minář k tomu využívá i peněz z kapes všech daňových poplatníků. Záchranáři, policisté, hasiči - bylo by zajímavé tento náklad reálně vyčíslit. Rozhodné je právo svobody slova... Shromažďování i právo demonstrovat jsou ukázkou vyspělosti demokracie. Také řádné svobodné volby k demokracii patří a ty by měl ctít i Mikuláš Minář. Spíše to však vypadá, že mu moc a pocit síly velmi chutná. Řekněme si, nebylo by lepší respektovat výsledek voleb, ve kterých jsme rozhodli? Jaký program a řešení Milion chvilek nabízí? Nebo je jediným cílem defenestrace premiéra Babiše a jsou nám předkládány pouze zloba a zášť? S tím tedy rozhodně nelze souhlasit.

Miloslava VOSTRÁ, poslankyně (KSČM) a předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny