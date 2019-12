Jsem hrdá, že jsem Češka

Když člověk přijede do většiny zemí Evropské unie, uvědomuje si, přesto, že jsou členským státem EU, že národní cítění je tam nejen velmi silné, ale i aktivně podporováno. U nás, poté, co se začíná prosazovat v politice generace Pirátů, se bojím o vlasteneckou výchovu a prosazování našeho češství, za které umíraly generace našich předků. Stačí si připomenout pokus BIS nám vsugerovat, že ve výchově nové generace jsou chyby, protože údajně akcentuje tradici našeho slovanství a význam obrozenectví, což dokonce zpolitizovává tvrzením o pozůstatku »sovětizace«. Či připomínám veřejnou proklamaci jednoho z pirátských vůdců, dnes europoslance Peksy, že není Čech, ale Evropan, což ovšem odpovídá obecně pirátskému myšlení.

Svědectvím o systematickém tlaku těchto přístupů je i postupné zanášení nepřekládaných anglických slov do našeho donedávna čistého jazyka. Stejně jako amerikanizace sdělovacích prostředků, kdy i o našich národních svátcích převládá zařazování filmů vyrobených za mořem a glorifikujících určitý způsob života často plného násilí. Anebo snaha převyprávět naše národní dějiny tak, jak to vyhovuje polistopadovým vítězům. K tomu nejen slouží média, ale především výchova na školách, a to od těch nejnižších až po vysoké.

Vlastenectví tak, jako tomu bylo v minulosti, se zachovává především u starších generací, proto ten systematický útok na staré, anebo mířící proti nám žijícím mimo velká města, kteří udržují tradice z minulosti. Nejsem staromilec. Jsem Jihočeška. Miluji svou zemi a svůj kraj. Tak to chápe většina mých přátel a lidí, které znám, i když nepodceňuji pokus přes některé místní politiky i k nám vsugerovávat europanské myšlení. Domnívám se, že bychom naši politicko-společenskou práci měli co nejdříve této situaci podřídit. My, na jihu Čech, jsme pyšní na to, že tady u nás se narodili jak Jan Hus, tak Jan Žižka a třeba i Tomáš ze Štítného. Pyšníme se našimi rybníky, které budovali takoví rybníkáři, jako byl Štěpánek Netolický a Jakub Krčín, že tady s námi žili Bedřich Smetana, Fráňa Šrámek, Adolf Heyduk, Antonín Sova, Otokar Březina, František Bílek, Karel Stehlík, Cyril Chramosta, že u nás, v Soběslavi, byla založena a několik let existovala Petrem Vokem založená druhá česká univerzita, že první elektrické osvětlení bylo v Jindřichově Hradci, že první železniční elektrická dráha byla také tady u nás, že tu světlo světa spatřila první kostka cukru. A zároveň jsem a se mnou moji přátelé ovšem pyšná na celou naši zem, na krásu naší Prahy, Litomyšle, Kroměříže, na dílo Karla Hynka Máchy, Boženy Němcové, Jana Nerudy, Karla Čapka či Antonína Dvořáka, té nekonečné řady Čechů, kteří nám tu zanechali odkaz, jaký bychom měli dál rozmnožovat a vážit si ho.

Proto věřím, že nikdy nenastane doba, o jejíž uskutečnění se pokoušeli tereziánští poradci, tedy odnárodnit nás, a už se dokonce za Heydricha vypracovával plán, jak Čechy vymazat z evropského prostoru. Věřím, že myšlení z nás udělat Evropany, kteří mluví panskou angličtinou, možná i německy, a češtinou pohrdají, jako to bývalo »u lepších lidí« za časů Tyla, který i u nás v jižních Čechách se zastavoval na štacích, se nikdy neuskuteční.

Růžena DOMOVÁ